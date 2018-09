3 nam thần của EXO khuynh đảo Cbiz sau khi rời nhóm

Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đang là những cái tên 'làm sóng làm gió' tại Trung Quốc sau khi về nước hoạt động nghệ thuật.

Ngô Diệc Phàm

Nam ca sĩ, diễn viên người Canada gốc Hoa sinh ngày 6/11/1990 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly dị nên Diệc Phàm cùng mẹ tới Vancouver, Canada định cư. Năm 2007, anh tham gia thử giọng tại Canadian S.M. Global Auditions của SM Entertainment tại Vancouver và vượt qua vòng tuyển chọn. Năm 2008, nam diễn viên được chuyển tới tới Hàn Quốc làm thực tập sinh tại công ty SM. Sau 4 năm đào tạo, Ngô Diệc Phàm được ra mắt với vai trò rapper của nhóm nhạc thần tượng Kpop EXO. Tháng 5/2014, việc mỹ nam bất ngờ tuyên bố rời khỏi EXO khi nhóm đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khiến nhiều fan Kpop thất vọng. Diệc Phàm từng chia sẻ, lý do chính anh kết thúc hợp đồng với SM Entertaiment là vì công ty quản lý các thành viên quá chặt, lịch làm việc quá tải, áp đặt nhiều thứ nhưng chất lượng thu về lại không cao.

Ngoại hình "cool boy" điển trai của Ngô Diệc Phàm.

Sau khi trở về Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên solo và thành lập công ty của riêng mình, gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao "khủng" 187cm, nam diễn viên nhận được nhiều lời mời tham gia những dự án điện ảnh đặc biệt là phim chuyển thể. Tháng 10/2014, cựu thành viên EXO góp mặt trong bộ phim Somewhere only we know với vai nam chính Bành Trạch Dương. Anh nhận được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Trung Quốc. Cuối năm 2015, Ngô Diệc Phàm tham gia dự án điện ảnh Lão pháo nhi của đạo diễn Quản Hồ giúp doanh thu của bộ phim đạt 137 triệu USD.

Năm 2016, anh góp mặt trong dự án điện ảnh Trung - Hàn Nhã Vọng thiên đường và phim chuyển thể Hóa ra anh vẫn ở đây cùng nữ diễn viên Lưu Diệc Phi. Năm 2017, tài tử họ Ngô hợp tác cùng loạt sao lớn như Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Tony Jaa, Chân Tử Đan trong bom tấn điện ảnh Điệp viên xXx 3: Sự trở lại của Xander Cage. Con đường tiến đến kinh đô điện ảnh thế giới ngày càng gần với Diệc Phàm khi đến giữa năm 2017, nam diễn viên tiếp tục tham gia dự án điện ảnh Valerian and City of a Thousand Planets với những ngôi sao nổi tiếng như Rihana, Cara Delevingne. Tác phẩm Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 mà mỹ nam tham gia đạt 248,8 triệu USD thuộc một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc.

Sự nghiệp âm nhạc của Ngô Diệc Phàm khi hoạt động solo gặt hái được những thành công không hề thua kém mảng điện ảnh. Ngay sau khi trở về nước, anh đã ra mắt khán giả với ca khúc Time boils the rain - nhạc phim chủ đề của phim điện ảnh đình đám Tiểu thời đại. Bài hát đã lập tức leo lên vị trí cao nhất của các bảng xếp hạng âm nhạc thời điểm bấy giờ, phá vỡ kỷ lục đạt một triệu lượt nghe trong thời gian ngắn nhất. Với sự ảnh hướng lớn từ Time boils the rain, Ngô Diệc Phàm liền phát hành single Bad girl và mời nam diễn viên nổi tiếng Cbiz Trần Vỹ Đình góp mặt trong MV. Với ca từ tự viết trẻ trung, giai điệu dễ nghe và khách mời đặc biệt trong MV, Bad girl "thắng lớn" trên mặt trận âm nhạc và đạt giải Ca khúc xuất sắc nhất của Lễ trao giải Fresh Asia Award.

Mỹ nam 9X là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên có nhiều thành tích âm nhạc nhất trên iTunes Mỹ.

Trong năm 2016, tham gia nhiều dự án điện ảnh nhưng Diệc Phàm không hề lãng quên âm nhạc, anh thường sáng tác và hát nhạc phim cho những tác phẩm mình tham gia. Cuối năm 2016, nam ca sĩ phát hành single JULY do chính anh chấp bút và được sản xuất bởi Karl Rubin (nhà sản xuất nhạc có tiếng người Mỹ). Bản audio của ca khúc sau khi ra mắt giữ vị trí thứ 49 trên iTunes Mỹ, đồng thời xếp thứ hai tại Thái Lan, thứ ba Macau và Việt Nam. JULY là ca khúc Trung Quốc thứ hai có vinh dự lọt vào top 50 iTunes Mỹ đưa anh trở thành nam ca sĩ người Hoa có thành tích cao nhất trên iTunes. Ngô Diệc Phàm còn trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên được biểu diễn tại Super Bowl (trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng Bầu dục Quốc gia Mỹ, có lượt theo dõi nhiều số một tại Mỹ).

Tháng 11/2017, Ngô Diệc Phàm bắt tay cùng rapper người Mỹ - Travis Scott cho ra mắt ca khúc Deserve. Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ "trình làng", bài hát đã leo lên vị trí số một tại bảng xếp hạng hiphop và top songs của iTunes và giúp anh trở thành nghệ sĩ Trung Quốc có thành tích tốt nhất trên iTunes Mỹ. Khi nhận lời trở thành một trong những huấn luyện viên của chương trình The rap of China, nam ca sĩ 28 tuổi đã phải nhận nhiều lời mỉa mai của công chúng vì trước kia anh chỉ là rapper của một nhóm nhạc thần tượng. Nhưng càng đi sâu vào những vòng trong của chương trình, tài năng của anh đã được khán giả công nhận bởi sự hiểu biết sâu rộng của Ngô Diệc Phàm về hiphop.

Diệc Phàm chụp hình cho trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng Bazaar.

Ngoài điện ảnh và âm nhạc, Ngô Diệc Phàm còn có nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thời trang. Anh là người Trung Quốc đầu tiên trở thành gương mặt đại diện toàn cầu của thương hiệu nổi tiếng Burberry. Tuy sải bước lần đầu tại show diễn bộ sưu tập thời trang thu đông năm 2016 của Burberry nhưng khí chất tự tin của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao của giới thời trang. Ngô Diệc Phàm còn ký hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Bvlgari, YOHO,... Hiện tại, nam ca sĩ làm việc chăm chỉ để theo đuổi phong cách âm nhạc hiphop chuyên nghiệp và mong muốn sẽ trở thành người tiên phong cho dòng nhạc này tại Trung Quốc

Lộc Hàm

Sinh ra tại Bắc Kinh và là con một trong gia đình quân nhân, nam ca sĩ-diễn viên được hưởng một nền giáo dục tốt từ nhỏ. Trong quãng thời gian học tập tại Hàn Quốc với tư cách sinh viên trao đổi ở đại học Yonsei, Lộc Hàm được nhân viên SM Entertainment phát hiện và mời đến thử giọng. Năm 2010, anh được tuyển vào SM thông qua hệ thống casting. Nam diễn viên là thành viên thứ hai của EXO, được ra mắt công chúng vào cuối năm 2011 với vai trò hát chính, nhảy dẫn và gương mặt đại diện. Tháng 10/2014, Lộc Hàm bất ngờ đệ đơn kiện chống lại SM và rời khỏi EXO vì lý do phân biệt đối xử, phân chia lợi nhuận không công bằng.

Gương mặt baby của Lộc Hàm.

Sau khi trở về Trung Quốc, nhờ gương mặt đẹp trai, chiều cao lý tưởng, anh lập tức trở thành một hiện tượng tại Đại lục.Tháng 1/2015, Lộc Hàm thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim đầu tay Back to 20 và đoạt giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất của Liên hoan phim điện ảnh đại học Bắc Kinh lần thứ 22. Tháng 5/2015, anh tham gia chương trình truyền hình thực tế đình đám số một Trung Quốc Running Man và có lượng fan tăng một cách nhanh chóng. Tháng 10 cùng năm, mỹ nam tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Tôi là nhân chứng đạt doanh thu 215 triệu NDT (tương đương 33 triệu USD).

Năm 2016, tuy khả năng diễn xuất còn hạn chế nhưng bộ phim Đạo mộ bút ký do Lộc Hàm thủ vai chính vẫn thu về số tiền khổng lồ hơn 1 tỷ NDT (tương đương 157 triệu USD). Tháng 12 cùng năm, Lộc Hàm cũng theo bước Diệc Phàm hợp tác cùng những ngôi sao nổi tiếng như Matt Damon, Pedro Pascal, Lưu Đức Hoa trong bom tấn Hollywood Tử chiến trường thành. Tháng 4/2017, Lộc Hàm đã gây sốt khán giả với tác phẩm truyền hình mà anh đóng chính Trạch Thiên Ký. Bộ phim trên cán mốc 5 tỷ lượt theo dõi trực tuyến chỉ sau 10 ngày phát sóng.

Lộc Hàm chụp hình cho tạp chí Bazaar.

Mặc dù tham gia diễn xuất nhiều bộ phim nhưng âm nhạc vẫn là lĩnh vực mà mỹ nam 9X chú trọng nhiều hơn. Tháng 9/2015, anh ra mắt album đầu tay Reloaded I gồm 6 ca khúc kể từ khi trở thành ca sĩ solo tại Trung Quốc. Album của anh bán được 2 triệu bản tính đến thời điểm đầu năm 2016 giúp anh trở thành nghệ sĩ Đại lục đầu tiên nhận đĩa đôi bạch kim. Năm 2016, anh ra mắt hai single là Reloaded +, Xperience và một album Xplore. Lượng người đặt mua trước album (pre-order) trong vòng 8 tiếng đã đạt 2 triệu lượt. Những bài hát mà anh phát hành đặt biệt là Catch me when i fall làm sóng làm gió trên các bảng xếp hạng của QQ music, Iqiyi trong vài tháng liên tiếp. Năm 2017, Lộc Hàm dành nhiều thời gian cho âm nhạc và cho ra mắt 4 album là Venture, Imagination, I, XXVII+. Những album mà nam ca sĩ phát hành đều có lượng tiêu thụ lớn tại Đại Lục.

Sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất nhì trên các trang mạng xã hội Cbiz nên nhất cử nhất động của Lộc Hàm đều được công chúng hết sức quan tâm. Năm 2012, nam diễn viên giành kỷ lục Guiness thế giới là người có số bình luận nhiều nhất trong một trạng thái trên Sina Weibo với hơn 13,2 triệu lượt comment. Ngày 26/3/2016, anh tiếp tục ghi tên vào kỷ lục Guiness thế giới lần thứ hai với việc nhiều người cùng đeo sừng nai nhất tại concert. Vào tháng 10/2017, sau khi công khai hẹn hò với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng trên Weibo, chỉ trong vòng một giờ, từ khóa Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đã nhận được 5 triệu lượt tìm kiếm. Với sức ảnh hưởng lớn của mình, năm vừa qua Lộc Hàm đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực nhất Cbiz do Forbes thống kê.

Lộc Hàm và bạn gái Quan Hiểu Đồng đóng cặp trong phim Điềm mật bạo kích.

Ngoài ra, Lộc Hàm cũng kiếm được bộn tiền khi trở thành đại sứ thương hiệu của những nhãn hàng nổi tiếng như giày PUMA, điện thoại OPPO... Những tạp chí thời trang nổi tiếng như Cosmo, Vogue thường mời nam diễn viên đến chụp hình cho bìa báo. Số báo có gương mặt Lộc Hàm trên trang bìa Haper's Bazaar có lượt đặt trước đạt mức kỷ lục, trong vòng 8 phút đã tẩu tán được hơn 10.000 bản. Năm 2018, Lộc Hàm sẽ gặp lại khán giả trên màn hình nhỏ với tác phẩm truyền hình Điềm mật bạo kích hợp tác cùng bạn gái Quan Hiểu Đồng.

Hoàng Tử Thao (TAO)

Nam ca sĩ, diễn viên đến từ Sơn Đông, Trung Quốc thuở ấu thơ từng theo học wushu và đạt nhiều giải thưởng tại quê nhà. Vào cuối năm 2010, trong một lần đến cổ vũ một người bạn tham gia thử giọng cho MBC Star Audition (một chương trình tìm kiếm tài năng của Hàn Quốc) tại Thanh Đảo, Hoàng Tử Thao đã biểu diễn wushu và được chiêu mộ bởi nhân viên của SM Entertainment. Sau đó, anh chuyển đến Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của công ty SM. Tháng 11/2011, nam ca sĩ được ra mắt công chúng với tư cách là thành viên thứ 12 của EXO, đảm nhận vai trò rapper, vũ đạo nhóm.

Hoàng Tử Thao có ngoại hình lạnh lùng nam tính.

Tháng 4/2015, Hoàng Tử Thao khiến khản giả bất ngờ khi cũng tiếp bước hai thành viên trước là Lộc Hàm và Diệc Phàm rời khỏi nhóm vào lúc đang trong thời gian đang quảng bá album EXODUS. Trong khoảng thời gian sắp rời nhóm, Hoàng Tử Thao hợp tác cùng những ngôi sao nổi tiếng Cbiz như Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh trong phim Bên nhau trọn đời bản điện ảnh và được khán giả Trung Quốc chú ý. Khi tuyên bố rời khỏi EXO, Hoàng Tử Thao bị khán giả coi là người phản bội và cho rằng anh là “công tử bột” được cưng chiều từ bé nên tính tình ương ngạnh. Khi được hỏi về lý do ra đi, anh cho biết công ty có sự phân biệt đối xử giữa các thành viên Trung-Hàn và áp đặt lịch trình dày đặc quá sức với nam ca sĩ.

Sau khi về nước, Hoàng Tử Thao lấy nghệ danh là ZTAO và là người quay trở lại nghệ thuật sớm nhất trong 3 thành viên rời nhóm với tư cách ca sĩ solo, diễn viên. Được gia đình hậu thuẫn, anh lập ra studio riêng và xây dựng đội ngũ quản lý những hoạt động của mình tại Trung Quốc. Hai tháng sau khi thành lập, Studio của Hoàng Tử Thao lần lượt cho ra mắt 2 mini album đầu tiên trong sự nghiệp solo của anh có tựa đề là T.A.O và Z.TAO. Bài hát Yesterday thuộc mini album thứ nhất của anh đã gây sốt trên nhiều bảng xếp hạng như QQ Music và giữ vị trí quán quân nhiều tuần liên tiếp.

Chỉ sau 4 ngày mini album thứ hai ra mắt Hoàng Tử Thao liền tổ chức mini concert đầu tiên của mình tại Bắc Kinh để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ tại Thiên Tân. Tháng 4/2016, nam diễn viên thành lập kênh Youtube chính thức của mình. Album The Road của Tử Thao phát hành ngày 22/08/2016 với tổng cộng 8.888 bản đặc biệt số có thể đặt mua trước thông qua YinYueTai và JingDong đã được tiêu thụ hết trong 30 phút. Với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, anh từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như nam ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất tại Mobile Video Festival và nam ca sĩ nổi tiếng nhất tại Tencent Award.

Hoàng Tử Thao trong biểu diễn ở concert.

Sở hữu ngoại hình lạnh lùng, nam tính nên Hoàng Tử Thao cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án điện ảnh. Với niềm đam mê wushu từ bé, anh mong ước mình có thể trở thành một diễn viên hành động võ thuật. Sau lần đầu ra mắt khán giả với tư cách diễn viên qua phim điện ảnh Bên nhau trọn đời, mỹ nam được nhiều nhà sản xuất phim chú ý. Tháng 8/2016, anh nhận được vai chính đầu tiên trong tác phẩm điện ảnh Mùa hạ, chân dung tuổi 19 hợp tác cùng nữ diễn viên Dương Thái Ngọc.

Tháng 12/2016, bộ phim Thiết đạo phi hổ hợp tác cùng vua hài võ thuật Thành Long ra mắt và nhận được nhiều sự khen ngợi từ giới điện ảnh. Hoàng Tử Thao chia sẻ anh đã tự đóng những cảnh hành động nguy hiểm của mình và không cần đến diễn viên đóng thế. Tháng 7 cùng năm, anh thử sức trong cả lĩnh vực phim truyền hình với vai nam chính trong Đại thoại Tây du: Yêu người một vạn năm. Năm 2017, anh tham gia phim điện ảnh Quy tắc trò chơi của đạo diễn Cao Hy Hy với tư cách diễn viên võ thuật đóng chính. Tuy lên sóng vào cuối năm 2017 nhưng phim truyền hình Người đàm phán của nam diễn viên cùng đàn chị Dương Mịch cũng gây được tiếng vang tại Đại lục.

Tạo hình của cựu thành viên EXO trong bộ phim Phi hổ thiết đạo.

Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia các show truyền hình thực tế của Trung Quốc như Charming Daddy, Our Rules, Takes a real man... Trong lĩnh vực thời trang nam diễn viên từng được hãng thời trang cao cấp Versus Versace mời dự buổi diễn thời trang của hãng ở tuần lễ thời trang London, trở thành người nổi tiếng châu Á đầu tiên nhận được lời mời xem ra mắt bộ sưu tập mới từ Versace. Hiện tại Hoàng Tử Thao là đại sứ thương hiệu của hãng kính mắt nổi tiềng YSL và một số game trực tuyến của Trung Quốc.

