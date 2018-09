3 mỹ nhân Philippines 'gây bão' làng giải trí châu Á 2015

Marian Rivera, tân Hoa hậu Pia Wurtzbach... là những gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ.

Marian Rivera, ngôi sao có đời tư 'hot' nhất làng giải trí

Cuộc sống của gia đình Marian Rivera và Dingdong Dantes, cũng như "sự kiện" cô sinh bé gái Zia là một trong những thông tin rất được quan tâm.

Marian Rivera, ngôi sao của làng giải trí Philippines được khán giả châu Á đặc biệt yêu mến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, diễn xuất ấn tượng. Thông tin đời tư của Marian xung quanh cuộc sống hạnh phúc của cô bên người chồng đẹp trai Dingdong Dantes, đặc biệt là sự kiện cô mang bầu và sinh thiên thần nhỏ Maria Letizia Gracia-Dantes được khán giả hân hoan dõi theo từng phút giây. Theo thống kê gần đây của Google, "Marian Rivera" là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Philippines, và tại Malaysia, "Marian Rivera" là cụm từ hot thứ 10, cho thấy sức hút mạnh mẽ của "gia đình hoàng gia" trong lòng khán giả.

Marian Rivera sinh năm 1984, cô là người mẫu, diễn viên và từng tham gia đóng các bộ phim đình đám như MariMar, Dyesebel, Darna, Amaya, My Bestfriend's Girl Friend, You To Me Are Everything, Panday 2... Cuối năm 2013, cô từng sang Việt Nam và được đón chào nồng nhiệt.

Pia Wurtzbach, Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - gương mặt hot vì sự cố xướng tên nhầm

Pia Wurtzbach rạng ngời trong giây phút đăng quang, sau khi nhận lại vương miện từ "Hoa hậu hụt".

Pia Wurtzbach đột ngột trở thành cái tên "gây bão" của làng giải trí sau sự cố có một không hai trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 diễn ra hôm 21/12. Thay vì xướng tên Hoa hậu Philippines cho danh vị cao quý nhất, vị MC chương trình đã dành vinh dự này cho Hoa hậu Colombia, để rồi vài phút sau, anh đi ra và bối rối xin lỗi về sự nhầm lẫn tai hại của mình. Kết quả cuối cùng, Pia Wurtzbach trở thành tân Hoa hậu trong sự ngỡ ngàng của chính cô lẫn người hâm mộ.

Sau scandal kỳ cục nhất lịch sử Miss Universe này, Pia Wurtzbach lập tức nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng và chịu không ít những xì xào, bàn tán, những đánh giá khen chê trái chiều. Không chỉ vậy, Tân Hoa hậu còn bị đồn mua giải, thậm chí có nguồn tin người yêu cô là tổng thống Philippines, nên cô mới được hưởng vinh dự này vào phút chót.

Bất chấp những ồn ào này, Pia tự tin vào chiến thắng của mình. Dù tiếp tục nhận được những lời khen chê, Tân Hoa hậu đang nỗ lực khẳng định bản thân bằng các hoạt động miệt mài tại New York.

Heart Evangelista, cô đào gây sốt với đám cưới cùng Thượng nghị sĩ một đời vợ

Heart Evangelista tổ chức đám cưới vào tháng 2 vừa rồi.

Heart Evangelista là cái tên không xa lạ trong giới nghệ sĩ Philippines, cô là một trong những ngôi sao đa năng nhất khi thành công ở nhiều lĩnh vực: người dẫn chương trình, ca hát, diễn xuất. Đám cưới của diễn viên nổi tiếng xinh đẹp Heart Evangelista cùng Thượng nghị sĩ Chiz Escudero là một trong những sự kiện hot nhất làng giải trí Philippines nói riêng, và gây tiếng vang trong làng giải trí châu Á nói chung bởi sự xa hoa, cầu kỳ trong từng chi tiết. Hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ với số lượng khách hạn chế.

Ngoài ra, hôn lễ còn gây chú ý bởi chuyện tình éo le của cặp đôi, khi chú rể đã qua một đời vợ, và không được nhà gái chấp nhận, bố mẹ cô dâu thậm chí còn không dự đám cưới của con gái.

Nguyễn Hương