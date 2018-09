Các thành viên The Wings 'bóc mẽ' tật xấu của nhau trên sóng trực tiếp

Phạm Thắng thường xuyên nói mê, anh chàng Vũ Thịnh thì hay chép miệng khi ngủ, còn trưởng nhóm Duy Ngọc lại khiến mọi người 'chờ dài cổ' vì làm gì cũng lâu.

Tối 10/4, ba thành viên của nhóm The Wings lần đầu chia sẻ cởi mở về cơ duyên nghệ thuật, những khó khăn thách thức, định hướng nghề nghiệp và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc trên chương trình M Story. Ngoài ra, các chàng trai đất cảng Hải Phòng còn khiến fan bất ngờ khi bật mí tật xấu của nhau ngay trên sóng trực tiếp V Việt Nam của V Live.

Theo trưởng nhóm Duy Ngọc, Phạm Thắng có tật nói mê, nói nhiều đến mức khiến anh chàng nhiều khi thấy sợ hãi, còn Vũ Thịnh gây ồn ào vì thói quen chép miệng khi ngủ. "Em luôn là người ngủ trễ nhất nhóm. Mỗi lần lên giường, hai thành viên còn lại người nói mớ, người chép miệng khiến em không thể ngủ nổi", Duy Ngọc bóc mẽ hai cậu em cùng nhóm.

Ngay sau chia sẻ của chàng trưởng nhóm sinh năm 1993, Vũ Thịnh và Phạm Thắng lập tức đáp trả: "Anh Duy Ngọc là chuyên gia giờ cao su, anh ấy làm gì cũng rất lâu và lề mề. Đều ra khỏi nhà cùng lúc nhưng chúng em đợi mãi vẫn chưa thấy anh ấy xuống". Trước tâm sự thẳng thắn của The Wings, MC Minh Xù cũng tự nhận mình ngáy to và ngụy biện đó không phải là tật xấu, mà là thói quen vô thức.

Từ trái qua: Vũ Thịnh, Duy Ngọc, Phạm Thắng và MC Minh Xù.

Chia sẻ về cơ duyên nghệ thuật, The Wings cho biết đến với nghề một cách tình cờ. Khi còn học Đại học Hàng Hải, ba chàng trai đều là những thành viên ưu tú của đội văn nghệ trường. Thời gian tập nhạc cùng nhau, họ nhận ra cả ba có chung chí hướng, vì thế quyết định thành lập ban nhạc. Họ lấy tên The Wings với mong muốn sự nỗ lực và đam mê sẽ là đôi cánh đưa nhóm bay cao và xa trên con đường âm nhạc.

"Ban đầu chúng em lập nhóm vì muốn cùng chia sẻ đam mê ca hát và chưa bao giờ nghĩ được nhiều người ủng hộ đến vậy. Nhờ sự cổ vũ của khán giả, chúng em tự tin hơn với con đường mình đã chọn và nỗ lực hết mình để người thân, bạn bè thấy chúng em trưởng thành như thế nào", Vũ Thịnh đại diện nhóm tâm sự.

Các thành viên chia sẻ những khó khăn khi rẽ ngang nghệ thuật.

Vốn là dân "tay ngang”, chưa từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc, The Wings gặp nhiều bỡ ngỡ khi tham gia X Factor 2016. Duy Ngọc cho biết, ban đầu nhóm có 5 thành viên, tất cả cùng rủ nhau đi casting X Factor và đều lọt vào vòng trong. Tuy nhiên, đến ngày vào TP HCM thi đấu, tay trống và ghi ta lại không thể góp mặt.

Duy Ngọc chia sẻ: "Khi ấy, mọi người đều chùn bước, tuy nhiên, chúng em không muốn bỏ qua cơ hội tốt. Vì thế, ba anh em khăn gói, dắt díu nhau vào miền Nam, hai người còn lại dù không có duyên tham gia nhưng lại ủng hộ chúng em rất nhiều".

Phạm Thắng chia sẻ, anh nhớ nhất những ngày tháng cùng ăn ngủ ngay trên trường quay X Factor. Sau mỗi vòng thi, các chàng trai đất cảng lại nắm chặt tay nhau và tự nhủ: "Thôi hết vòng này chúng ta sẽ về Hải Phòng". Dù gặp nhiều khó khăn, The Wings vẫn cố gắng thoát khỏi áp lực. Nhờ đi thi với tâm lý học hỏi, họ phát huy hết khả năng ca hát, giành ngôi Á quân của sân chơi âm nhạc lớn đầu tiên trong đời.

Thách thức với ba chàng trai trẻ không dừng lại khi X Factor kết thúc, trước đó, nhờ sự giúp đỡ của ekip chương trình, họ không phải lo lắng về chỗ ngủ, ăn uống, hòa âm, phối khí... Sau cuộc thi, không còn ai hỗ trợ, nhóm phải tự mày mò, tự lên ý tưởng và tạo ra sản phẩm. "Xa gia đình, xa quê hương lập nghiệp cũng là một trong những thử thách với chúng em", The Wings nói thêm.

Trong tương lai, nhóm nhạc đến từ Hải Phòng muốn trở thành những nghệ sĩ đa năng, đặc biệt, họ muốn tập trung vào dòng nhạc Pop - ballad với những ca khúc vui tươi, yêu đời. Trong năm nay, ba chàng trai cũng cố gắng cải thiện hình tượng bằng cách chăm tập thể hình, rèn vũ đạo, thay đổi phong cách mới mẻ và trẻ trung hơn. Ngoài ra, họ cũng muốn học thêm diễn xuất để bổ trợ nghề nghiệp và tạo cơ hội cho chính mình.

Cũng trong chương trình, MC Minh Xù cố "gài" The Wings bật mí chuyện tình cảm, nhưng ba chàng trai khéo léo xoay chuyển tình thế, chỉ đề cập đến đam mê âm nhạc và việc tâm sự với gia đình, bạn bè mỗi khi vui.

The Wings tạo dáng nhí nhảnh cùng fan.

Bên cạnh những chia sẻ bình dị về chuyện đời, chuyện nghề, ước mơ... Duy Ngọc, Phạm Thắng và Vũ Thịnh còn trình diễn, cover nhiều ca khúc nổi tiếng như Sài Gòn anh yêu em, Con đường tôi, Liên khúc: Lời yêu thương - Tình có như không - Sài Gòn đẹp lắm, Vì tôi còn sống, Phía sau một cô gái. Đặc biệt, nhóm cũng đem đến sân khấu M Story ca khúc Đường nào đến trái tim em vừa ra mắt vào ngày 3/4 vừa qua.

The Wings cũng bật mí thêm, tháng 5 tới họ sẽ cho ra mắt ca khúc ballad mới, đồng thời hy vọng khán giả sẽ hài lòng với sản phẩm âm nhạc mới này.

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings...

Thu Ngân