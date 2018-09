Vợ Đăng Khôi bị sốc khi con trai dễ dàng bị dụ dỗ cho hôn môi

Đóng vai một người xấu, hot mom tiếp cận con trai mình bằng đồ chơi, bim bim và dụ được bé làm theo ý mình.

Vợ Đăng Khôi dạy con trai về 'vùng nhạy cảm' Cách Thủy Anh dạy con về "vùng nhạy cảm"

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề mà bố mẹ nào cũng quan tâm nhưng không dễ để truyền đạt cho các bé, đặc biệt là trẻ nhỏ. Đây là vấn đề nóng hổi trong thời gian gần đây và người chịu ảnh hưởng sâu sắc chính là những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Kẻ xâm hại tình dục có thể là bất cứ ai và xảy ra bất kỳ lúc nào.

Tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Con đến từ hành tinh nào, trong tập 19, Thủy Anh, bà xã ca sĩ Đăng Khôi, đã tình nguyện hóa thân vào vai kẻ xấu để thử thách cậu con trai đầu lòng của mình - bé Ken. Khi bắt đầu, Thủy Anh rất băn khoăn và thấy hơi có lỗi khi phải đặt Ken vào tình huống khó khăn. Nhưng với bản năng của một người mẹ, Thủy Anh cố gắng động viên bản thân vượt qua, hy vọng có thể tìm hiểu con đang thiếu kỹ năng nào để kịp thời khắc phục, tránh những đáng tiếc xảy ra trong đời thực.

Người lạ bắt đầu tiếp cận Ken bằng bim bim và đồ chơi với lý do Ken dễ thương nên bác muốn tặng quà. Ban đầu, cậu bé khá cảnh giác nhưng qua vài câu xã giao, Ken bắt đầu cởi mở hơn.

Cậu nhóc cho phép người lạ uống nước và dặn chỉ đươc uống một tí. Khi người lạ khoe nhà có nhiều đồ chơi, nhiều đến mức không chứa nổi và còn đem theo quà tặng, Ken nhận lấy không chút do dự.

Chia sẻ thêm về tình huống này, Thủy Anh bảo cô đã bị "sốc" vì thường ngày, cô dạy con rất kỹ về các nguyên tắc an toàn trước người lạ, con tiếp thu tốt và luôn ghi nhớ, khác hoàn toàn so với những gì diễn ra trong chương trình. Cô cho rằng, các bé độ tuổi mẫu giáo thường hiếu động, chưa biết bảo vệ bản thân và dễ tin người. Kẻ xấu thường lợi dụng điều này để tìm cách tiếp cận, bắt đầu từ việc làm quen, thu hút sự chú ý bằng đồ chơi hoặc đưa ra những lời hứa đường mật như: rủ đi chơi công viên, đi mua sắm. Do đó, bố mẹ không nên coi giáo dục con tự bảo vệ, tránh bị xâm hại là chuyện xa vời mà nên cho trẻ tìm hiểu ngay từ bây giờ.

Các tình huống mẹ Thủy Anh đưa ra tăng dần về mức độ nguy hiểm. Người lạ bắt đầu lấn tới đòi hôn môi, cởi áo và sờ ngực cậu bé. Ban đầu Ken vẫn nhớ lời mẹ dạy về 4 vùng nhạy cảm nhưng bị người lạ thuyết phục, "soái ca" cũng mủi lòng và cho hôn. Thậm chí, anh chàng lại tiếp tục nhầm lẫn, thay vì mẹ dặn không cho người khác hôn, cậu nhóc lại suy ra vậy thì mình hôn người khác là chấp nhận được.

Được mẹ dặn kỹ càng, lúc đầu bé Ken chỉ đồng ý cho người lạ hôn má nhưng sau đó, cậu bé đã hôn môi người lạ.

"Độ khó" của thử thách được tăng thêm khi bé Ken được người lạ rủ về nhà và hứa cho thật nhiều bánh, đồ chơi. Cậu bé với suy nghĩ đơn giản đã bị dụ dỗ bởi những món quà. Tuy nhiên, lúc đầu, anh chàng vẫn nhớ phải xin phép bố để nhận lời mời từ người lạ, nhưng khi bố không đồng ý và lời dụ dỗ quá hấp dẫn nên Ken quyết định trốn bố đi chơi. Cậu bé sợ bị bố phát hiện nên một mực dặn: "Chỉ 10 phút thôi".

Cậu bé Ken đã hoàn toàn bị người lạ tác động. Vì muốn được đi chơi, ăn bánh làm cậu bé quên cả lời hứa ngồi đợi bố. Mẹ của bé lý giải, điều này xảy ra do cách suy nghĩ của bé còn đơn giản, chưa ý thức được sự nguy hiểm khi đi theo người lạ. Do đó, Thủy Anh khuyên các bố mẹ trong quá trình hướng dẫn con cần đặc biệt lưu ý trẻ ngoài việc quan sát xem người tiếp cận mình là quen hay lạ thì còn phải chú ý đến hành động, những lời hứa hẹn ngọt ngào là một dấu hiệu xấu.

Qua tình huống này Thủy Anh nhận ra cần giáo dục con càng sớm càng tốt và đối với các em bé nhỏ tốt nhất là bố mẹ luôn bên cạnh và theo dõi con mình để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Mẹ Thủy Anh cũng tâm sự thêm: "Nuôi dạy con là một quá trình lâu dài, liên tục, đòi hỏi sự kiên trì, thế nên Thủy Anh sẽ không bao giờ nản lòng và quyết tâm cùng con vượt qua tất cả khó khăn trên bước đường con khôn lớn".

Hot mom liệt kê ra một số kiến thức cần thiết mà bố mẹ nên cung cấp cho trẻ, bao gồm:

- Dạy cho con đâu là những vùng nhạy cảm trên cơ thể, không để người lạ tùy ý đụng chạm cũng như tỏ thái độ quyết liệt (hô hoán, gọi người thân, bố mẹ) khi gặp tình huống như trên.

- Không cho bất kỳ ai chạm vào vùng nhạy cảm của cơ thể trừ bố mẹ và người chăm sóc

- Không nhận đồ của người lạ đặc biệt khi không có bố mẹ

- Không ở một mình với người lạ, nếu như ở một mình với người lạ phải chạy đến nơi đông người hoặc la hét để bố mẹ và những người xung quanh nghe thấy

- Lập vòng tròn yêu thương về những người có thể ôm hôn trẻ