Viêm lợi có thể gây nguy cơ sinh non

Mẹ bị viêm lợi, viêm nha chu khi mang thai sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, dẫn tới sinh non, con nhẹ cân.

Trẻ bị sinh thiếu tháng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sự phát triển toàn diện của cơ thể. Đặc biệt, nếu ra đời quá sớm, một số chức năng, cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện sẽ dẫn đến những dị tật, di chứng nặng nề.

Ở Việt Nam, trẻ sơ sinh tử vong, mắc bệnh mãn tính có nguyên nhân do sinh non. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sinh non, sinh nhẹ cân có liên quan trực tiếp đến bệnh viêm lợi, viêm nha chu. Từ năm 1996, thế giới đã có nghiên cứu đầu tiên chứng minh, mẹ bị viêm lợi, viêm nha chu sẽ tăng nguy cơ sinh non gấp 2-3 lần (trước 37 tuần), dễ bị tiền sản giật, trẻ sinh ra nhẹ cân (dưới 2500 gram)...

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy, viêm lợi, viêm nha chu khi mang thai còn làm tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ và sẩy thai.

Viêm lợi, viêm nha chu là nguyên nhân khiến trẻ bị sinh non, nhẹ cân.

Nguyên nhân dẫn đến viêm lợi, viêm nha chu

Khi mang thai, người phụ nữ đối mặt với nguy cơ viêm lợi cao hơn bình thường và thường gặp ở tháng thứ 2 đến tháng thứ 8 của thai kỳ. Nguyên nhân là do sự tăng nồng độ nội tiết tố nữ gồm hoóc-môn estrogen và hoóc-môn progesterone, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các mạch máu nhỏ trong mô lợi khiến chúng nhạy cảm hơn với các vi khuẩn bám trong mảng răng. Ngay cả khi kiểm soát mảng bám tốt vẫn có tới 50-70% phụ nữ bị viêm lợi trong giai đoạn thai kỳ.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ bị bệnh viêm lợi, viêm nha chu nhiều hơn bình thường.

Bệnh trở nên trầm trọng hơn do nguyên nhân bên ngoài, thuộc về vấn đề vệ sinh răng miệng, nhất là trong 3 tháng đầu chị em thường bị nghén dẫn tới tình trạng nôn liên tục. Còn vào những tháng cuối, khi thai lớn chèn lên dạ dày khiến chị em bị trào ngược thường xuyên. Nghén, trào ngược là điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn bình thường.

Tác hại của bệnh

Tác nhân chính gây viêm lợi là vi khuẩn có hại, nhất là vi khuẩn P.gingivalis. Các nhà khoa học đã chứng minh, những vi khuẩn này khi phát triển chúng sẽ di chuyển từ khoang miệng vào nhau thai. Nếu chúng thoát khỏi tuần hoàn máu và đi qua hàng rào nhau thai, chúng sẽ làm tăng nồng độ sinh lý trong dịch ối và gây chuyển dạ sớm, sinh non, sinh nhẹ cân.

Mối liên quan giữa viêm nha chu và kết quả mang thai.

Thực tế nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện các tác nhân gây bệnh viêm lợi, viêm nha chu, trong đó có vi khuẩn P.gingivalis có trong dịch nước ối của phụ nữ mang thai với chẩn đoán dọa đẻ non cũng như trong nhau thai của người bị tiền sản giật.

Cách đề phòng, ngăn chặn bệnh

Để chủ động tránh được tình trạng này, khi mang thai, chị em nên chủ động bảo vệ răng lợi trước khi viêm lợi tấn công bằng việc tiêu diệt trực tiếp và phá hủy môi trường phát triển của vi khuẩn có hại.

Đầu tiên, bà bầu cần duy trì chải răng đúng cách 2 lần mỗi ngày vào sáng tối. Làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa, ít nhất một lần mỗi ngày; đi khám răng làm sạch răng (cạo vôi răng) nếu cần thiết, thời điểm thích hợp là trong khoảng 3 tháng giữa thai kỳ. Ngoài ra phải ăn uống đủ chất, đặc biệt bổ sung đầy đủ canxi.

Tuy nhiên, làm sạch mảng bám thôi chưa đủ, vì 50-70% phụ nữ vẫn phát triển viêm lợi, do vậy chị em nên tiêu diệt tân gốc vi khuẩn có hại trong đó có vi khuẩn P.gingivalis, duy trì nồng độ vi khuẩn có hại luôn ở mức thấp không có khả năng gây bệnh và phát triển viêm lợi.

N.Loan