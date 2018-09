Thu Quỳnh từng bất lực khi con trai khủng hoảng tuổi lên 2

Bà mẹ trẻ đã dùng đến đòn roi để uốn nắn con nhưng rồi cô nhận ra đó là một cách sai lầm.

Bé Be, con trai của Thu Quỳnh, năm nay hai tuổi. Theo lời nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng, Be là cậu bé tò mò và hiếu động, tình cảm, biết quan tâm đến mọi người nhưng ở tuổi này, cũng có lúc bé phản ứng tiêu cực khiến cô phải "đau đầu". Thu Quỳnh mong muốn rèn tính tự lập cho bé Be và cô quan niệm chuyện nuôi con giống như là làm bạn với một cậu bé 26 tháng tuổi.

Sau khi ly hôn với diễn viên Chí Nhân, Thu Quỳnh một mình nuôi con và sống tại nhà bố mẹ đẻ. Chuyện nuôi con của cô với thật nhiều cảm xúc: Vui, hạnh phúc và nhiều lúc 'đau đầu'.

Rèn con tự lập nhưng luôn tôn trọng nhu cầu chính đáng của con

Thu Quỳnh cho Be ngủ riêng ngay từ khi mới sinh. Cô không cưng nựng hay thường xuyên bế ẵm, tránh việc bé bị "bện" hơi mẹ. Khi Be được 9 tháng tuổi, Thu Quỳnh đã cho con ra Bờ Hồ chơi. Cô thả Be bò trên vườn hoa để bé thỏa sức khám phá thiên nhiên mà không lo con bị bẩn. Theo Thu Quỳnh, để bé tiếp xúc sớm với môi trường sẽ giúp con cứng cáp và bạo dạn hơn. Tuy nhiên, cô luôn để mắt tới Be trong quá trình bé vui chơi để con không cho các vật cứng hay lá cỏ vào miệng.

Thu Quỳnh không sử dụng một phương pháp nào cố định để giáo dục Be. Nữ diễn viên cho rằng, trong mỗi giai đoạn, con cần một "giáo án" riêng. Khi Be bắt đầu ăn dặm, cô áp dụng thực đơn kiểu Nhật cho con. Lúc đầu, Be tỏ ra hào hứng nhưng một thời gian ngắn sau, bé lại thể hiện sự bất hợp tác. Khi đó, cô liên tục đổi bữa cho con bằng những món ăn mới lạ. Khi thì mì spaghetti, lúc thì khoai lang hoặc cháo truyền thống. Cô thường để ý con ăn món nào ngon miệng hơn thì sẽ năng làm những món đó. Thu Quỳnh cũng không đút ép bé ăn nhiều mà tôn trọng nhu cầu của con.

Thu Quỳnh khuyến khích con vui chơi, khám phá tự do. Nếu Be nghịch bẩn, cô sẽ sẵn sàng lau rửa cho bé.

Bà mẹ trẻ tập cho con dùng thìa nhưng không cấm Be ăn bốc nếu bé có nhu cầu. Cô rửa sạch tay cho con trước bữa ăn, để bé ngồi vào ghế ăn và dùng tay bốc những món ăn mình thích. Be được tập thói quen rửa tay trước khi ăn nên cứ vào bữa là bé nhờ người lớn rửa tay hộ.

Khi được hỏi: "Phải làm sao nếu cho bé ăn theo nhu cầu nhưng con biếng ăn dẫn đến còi cọc?", Thu Quỳnh cho biết cô không coi trọng cân nặng bằng sự nhanh nhẹn, thông minh của Be. Nữ diễn viên chia sẻ, cô không ép con ăn nhiều vào bữa chính mà cho bé uống thêm sữa công thức hoặc sữa tươi. Những khi Be ốm mệt, Thu Quỳnh thường hỏi con muốn ăn gì để nấu cho hợp khẩu vị của bé. Trường hợp Be mải chơi quên không ăn, cô hỏi con có chắc chắn với quyết định bỏ bữa không, nếu bé trả lời "Có", Thu Quỳnh sẽ tôn trọng.

"Tôi giải thích với Be rằng nếu con không ăn bữa này thì bữa sau mới được ăn. Trong khoảng thời gian đó, Be sẽ không được ăn vặt dù bé kêu đói ầm ĩ. Áp dụng cách này rất 'xót ruột' nhưng khá hiệu quả. Chỉ vài lần bị đói, bé sẽ nghiêm túc với việc ăn uống hơn, dù đang vui cũng phải dừng chơi khi đến bữa", Thu Quỳnh nói.

Hàng ngày, ngoài bữa ăn chính, Be có thêm bữa sữa để bổ sung dinh dưỡng. Trong những lần Be mải chơi quên ăn bị mẹ phạt, Thu Quỳnh sẽ pha thêm cho con lượng sữa cần thiết để bù lại lượng năng lượng bị thiếu hụt do Be bỏ ăn.

Cầm tay con và nói: 'Mẹ yêu con' mỗi khi con cáu giận

Thu Quỳnh và con trai hiện sống cùng ông bà ngoại. Hàng ngày, khi cô đi làm, ông bà ngoại là người trông nom và dạy dỗ Be. Sự khác biệt về quan điểm giáo dục giữa hai thế hệ khó tránh khỏi nên Thu Quỳnh càng phải cẩn trọng hơn trong cách ứng xử của mình khi mâu thuẫn xảy ra, nhất là lúc ở trước mặt bé. Cô bảo: "Có lần, tôi làm chuyện trái ý mẹ khiến bà nổi nóng quát tháo tôi trước mặt bé. Tôi biết mình đúng nhưng không nói lại mẹ mà tìm lúc bình tĩnh để thưa chuyện riêng cùng ông bà. Trẻ con rất tinh ý, nếu chúng thấy người lớn to tiếng sẽ nghĩ rằng mình cũng có quyền phản ứng tiêu cực khi không vừa lòng".

Nữ diễn viên kể lại, cô từng sai lầm trong phương pháp uốn nắn con khi đánh Be thật đau mỗi lần bé mắc lỗi. Lúc đầu, cô nghĩ việc này sẽ giúp con nhớ lâu và không dám tái phạm nhưng thực tế, Be không những chẳng ngoan hơn mà có xu hướng bạo lực. Bé sẵn sàng đánh lại ông bà, bố mẹ khi ai đó làm cu cậu khó chịu.

"Đó là quãng thời gian thực sự kinh khủng khi tôi không thể kiểm soát được hành động của con. Mỗi khi cáu giận, bé đuổi tất cả mọi người ra xa mình và thậm chí phản kháng bằng tay chân. Tôi cảm thấy bất lực vì không biết làm sao trong hoàn cảnh đó", bà mẹ một con trải lòng.

Thu Quỳnh cho rằng, quá trình dạy con giúp cô tự rèn luyện cho mình tính nhẫn nại.

Sau đó, cô đã gặp và trò chuyện cùng một người bạn có kinh nghiệm về giáo dục nhân cách cho trẻ nhỏ để xin lời khuyên về cách ứng xử với con trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên hai. "Ở giai đoạn này, bé rất khó tính. Mình muốn dạy bé, trước hết phải dạy chính mình cách kiểm soát và kìm chế cảm xúc của bản thân. Mỗi khi Be cáu giận, đuổi tôi ra xa, tôi không đi mà nán lại cầm tay bé. Tôi nói với con rằng: 'Mẹ yêu Be nhiều lắm. Dù con muốn mẹ tránh đi nhưng mẹ lại muốn ở lại đây cùng con'. Cứ thế, tôi xoa dịu những cáu bẳn trong con. Khoảng vài lần sau đó, Be không đánh hay đuổi mẹ đi nữa", Thu Quỳnh chia sẻ.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 cho biết, cô không nô đùa với con bằng cách hôn hay xiết bé quá chặt. Hành động quá khích vì yêu con cũng có thể khiến bé học theo và vô tình làm đau các bạn. Đôi lần, Thu Quỳnh đã phải trực tiếp xin lỗi các bậc phụ huynh vì con trai cấu véo bạn học. Cũng không ít bữa, bà mẹ trẻ phát hiện ra nhiều vết bầm tím trên người cu Be khi con từ trường học trở về.

"Trẻ con không ý thức được việc mình làm mà thường hành động theo bản năng hoặc sao chép từ người lớn. Tôi thận trọng mỗi khi gần con bởi không muốn bé học theo những điều không hay. Tuy nhiên, tôi vẫn phải lưu ý các cô giáo để mắt tới Be vì không muốn con nghịch dại làm tổn thương các bạn", Thu Quỳnh tâm sự.

Lam Trà