Những thứ có thể phát nổ nếu bạn để trong ngăn đông tủ lạnh

Đồ uống có cồn, ga, đá khô... được ví như một 'quả bom' khi ở nhiệt độ thấp.

Tủ lạnh là một thiết bị bảo quản thực phẩm quen thuộc với các gia đình. Tuy nhiên, không phải bất cứ đồ ăn, uống nào cũng an toàn khi để đặt bên trong nó. Bởi chúng có thể gây nổ ngay cả khi tủ lạnh của bạn không có vấn đề gì về chất lượng hoặc hỏng mạch.

Dưới đây là ba món đồ được coi là "gây nguy hiểm" nếu để vào ngăn đông.

1. Nước uống có ga

Nước giải khát có ga có thể trở thành một "quả bom" nếu bạn đặt sai vị trí bảo quản chúng trong tử lạnh. Những loại nước có ga nói chung đều chứa carbon dioxide. Khi bị làm đông, nước trong đồ uống kết tinh và chỉ để lại một khoảng không nhỏ cho các hạt cacbon dioxit. Ở nhiệt độ đóng băng, chúng sẽ nở ra và vì không gian trong bình nhỏ nên tạo ra áp lực cao. Lon nước có thể phát nổ khi nó không thể giữ được áp lực.

2. Đá khô

Giống như đồ uống có ga, đá khô cơ bản là dạng carbon dioxide rắn. Thông thường, đá khô được sử dụng để tạo ra hiệu ứng sương mù bằng cách ngâm nó trong nước để chất carbon dioxide rắng trở thành khí (quá trình này gọi là thăng hoa).

Tuy nhiên, ở trong ngăn đông có nhiệt độ thấp hơn -18 độ C, sự thăng hoa của đá khô được đẩy lên tốc độ rất nhanh khi carbon dioxide mở rộng từ 600 đến 800 lần so với dạng rắn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý tới một nguyên tắc an toàn khác là tránh cầm đá khô bằng tay không vì sẽ có nguy cơ bị tê liệt nghiêm trọng. Vì vậy, hãy sử dụng găng tay hoặc kẹp cao su khi lấy đá khô và lưu trữ nó trong bình đựng styrofoam hoặc thiết bị làm mát cách điện.

3. Rượu và chất lỏng dễ cháy

Đồ uống có cồn có thể được để trong tủ lạnh nhưng chỉ là ngăn lạnh thay vì ngăn đông. Đặc biệt, bạn cần thận trong khi những loại đồ uống này còn đóng nắp kín vì chúng có thể tạo ra áp suất dễ gây nổ.

Lưu ý khác:

- Liên quan đến an toàn khi sử dụng tủ lạnh, bạn không đặt bất kỳ thiết bị điện tử nào trên tủ lạnh. Bởi nhiệt độ khác nhau và sóng điện tử sẽ làm hỏng thiết bị của bạn.

- Đừng bao giờ cố gắng cạo băng từ ngăn đông, tủ đá bằng một vật sắc. Chất làm mát trong tủ lạnh là khí isobutane, một loại dễ cháy. Nếu bạn vô tình làm rò rỉ chất này bằng vật nhọn, nó có thể gây nổ.