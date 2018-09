Những ông bố khiến mạng xã hội 'cười rơi nước mắt'

Bắt chước con chụp selfie, dạy bé 8 tháng tuổi 'thoát thân' hay quên mặc áo cho con là những việc chỉ có bố mới 'dám' làm.

Ông bố hai con chụp ảnh bầu hài hước

Francisco Pérez, hay Paco, ông bố người Tây Ban Nha, quyết định làm người mẫu cho bộ ảnh bầu hài hước, như một cách chuộc lỗi với vợ vì đặt sai tên con do uống bia say. Ảnh chụp ở ngoại ô thành phố Málaga, có tên là 'Chờ Noelia', do nhiếp ảnh gia Martyn Wilkes thực hiện. Paco có hai con gái, Natalia, 22 tuổi và Virginia, 26 tuổi.

Ông Paco quyết định tham gia buổi chụp hình hài hước này cũng vì con gái. Trên bụng ông Paco hôm buổi chụp diễn ra có ghi dòng chữ "Noelia". Sau khi đứa con thứ hai chào đời, vợ ông giao cho chồng nhiệm vụ đặt tên cho con là Noelia. Tuy nhiên trên đường đi đăng ký, Paco dừng lại uống vài cốc bia và ngà ngà say nên bị nhầm Noelia từ bản viết tay thành Natalia.

Hà Phương