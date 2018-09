Những điều kỳ diệu chỉ trẻ sơ sinh mới có

Màu tóc và màu mắt của trẻ có thể thay đổi hoàn toàn so với lúc mới lọt lòng.

1. Trẻ sơ sinh có khả năng bơi bẩm sinh

Điều này được gọi là "phản xạ lặn". Nó sẽ biến mất khi trẻ khoảng 6 tháng tuổi.

Khi một đứa trẻ sơ sinh đắm mình trong nước, bé có thể giữ được hơi thở của mình và tay chân bắt đầu khua khoắng để ra "chuyển động bơi".

2. Trẻ sơ sinh có thể thở và nuốt cùng lúc

Cổ họng của trẻ sơ sinh nằm cao hơn so với người lớn. Khi trẻ nuốt, lối vào đường hô hấp không bị khép lại. Do đó, bé có thể nuốt và thở cùng lúc một cách dễ dàng.

3. Trẻ sơ sinh có thể hắt hơi liên tục

Cách ngách mũi (hay đường mũi) của trẻ so sinh hẹp hơn nhiều so với người lớn. Do đó, chúng không cần phải được làm sạch thường xuyên.

Vì không chưa có khả năng tự xì mũi nên trẻ sơ sinh phải sử dụng phản xạ không điều kiện để làm sạch tự nhiên. Bé hắt hơi liên tục không dừng cho đến khi chất gây kích thích ra khỏi mũi.

4. Trẻ sơ sinh dễ dàng chìm vào giấc ngủ

Mọi người thường nhắc nhở nhau rằng chỉ được đi nhón chân và thì thầm thật nhỏ khi trẻ ngủ. Nhưng thực tế là ngược lại. Bé thậm chí còn cảm thấy thoải mái và dễ chịu với những âm thanh gợi nhớ tiếng động bé từng nghe được khi còn ở trong bụng mẹ.

5. Trẻ sơ sinh đã biết bò

Mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn có khả năng bò để tìm ngực mẹ (tất nhiên là bạn phải đặt trẻ nằm trên bụng của mình trước). Theo các nhà khoa học, trẻ sơ sinh bị thu hút bởi mùi của sữa mẹ và từ đó thôi thúc bản năng "tìm mồi".

6. Trẻ sơ sinh rất linh hoạt

Bộ xương của một em bé có khoảng 300 chiếc. Theo thời gian, một số xương phát triển và hợp lại với nhau thành một thể duy nhất. Nhưng trước khi xương được kết nối, cơ thể của trẻ rất linh hoạt. Tính năng tự nhiên này là cần thiết để trẻ có thể chào đời theo cách sinh nở tự nhiên.

7. Tóc và màu mắt của trẻ sơ sinh có thể thay đổi

Khi trẻ lớn dần lên, mái tóc có thể thay đổi hoàn toàn so với lúc mới chào đời. Lông tơ được thay thế bởi tóc mới. Ví lý do này, mái tóc vàng của trẻ mới lọt lòng có thể trở thành tóc nâu và những lọn tóc xoăn được thay thế bởi sợi tóc thẳng.

Điều này cũng xảy ra tương tự với màu mắt của trẻ sơ sinh.

8. Trẻ sơ sinh có thể tăng gấp ba trọng lượng nhưng không tích mỡ

Trong năm đầu tiên của cuộc đời, trẻ sơ sinh phát triển nhanh chóng. Trọng lượng của bé có thể tăng gấp ba. Tuy nhiên, thể chất của trẻ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào vì nó phát triển rất nhanh.