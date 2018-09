Nhiều hoạt động thú vị cho bé tại Big C dịp Tết thiếu nhi

Big C trao giải thưởng 15 triệu đồng cho những bé gấp quần áo, trang trí bánh cup-cake, đi chợ giúp mẹ giỏi nhất từ 20/5 đến 3/6.

Chuỗi sự kiện “Tìm kiếm kỷ lục gia nhí” và “Trang trại tí hon” do hệ thống siêu thị Big C tổ chức nhân dịp Tết thiếu nhi. Chương trình diễn ra vào các ngày cuối tuần, thu hút hàng nghìn bé 5-10 tuổi tham gia 3 thử thách vui nhộn. Đó là trang trí bánh cup-cake, gấp quần áo, đi chợ giúp mẹ. Những bé có thành tích cao nhất mỗi thử thách sẽ được vinh danh “Siêu nhí” với tổng giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.

Bé đến tham gia chương trình “Tìm kiếm kỷ lục gia nhí” tại Big C.

Khoa học chứng minh rằng, giai đoạn 5-10 tuổi, não bộ của bé có khả năng tiếp thu kiến thức vượt trội. Bé càng trải nghiệm thực tế nhiều, càng gom nhặt được nhiều kỹ năng sống làm hành trang tương lai. Đến với chương trình “Tìm kiếm kỷ lục gia nhí”, bé sẽ có cơ hội khám phá khả năng sáng tạo, tài khéo léo và nhanh nhẹn của bản thân cũng như rèn tính tự lập.

Bé nào trang trí bánh cup-cake đẹp nhất sẽ được phong danh hiệu "Siêu nhí sáng tạo".

Nếu bố mẹ đang trăn trở hè này sẽ đưa con đi đâu chơi, thì "trang trại tí hon" của Big C là gợi ý nên đến. Siêu thị đã dành ra khoảng không gian lớn để dựng lên khu vườn xanh tặng các bé sống ở thành thị. Những em bé quen ngồi ôtô sẽ được gần gũi và hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm và khám phá nhiều điều mới mẻ.

Với nhiều trẻ, đây là lần đầu tiên các bé tận mắt tham quan trang trại thu nhỏ, tìm hiểu về những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Bé sẽ hóa thân thành các “nông dân nhí” trồng và chăm sóc hoa màu, nghiên cứu tầm quan trọng của thực phẩm sạch đối với sức khỏe.

Trang trại tí hon bên trong siêu thị của Big C.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ và quà tặng cho các “nông dân nhí” khéo léo nhất ngày 3/6 tại Big C An Lạc (TP HCM) và Big C Thăng Long (Hà Nội).

An San