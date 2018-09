Nguyên nhân gây loãng xương ít ai biết

Ngoài tuổi tác, thiếu dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch..., nguồn nước nhiễm kim loại cadmium cũng là tác nhân phổ biến gây loãng xương, gãy xương ở phái đẹp.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có hơn 200 triệu người bị loãng xương. Đến năm 2050, số người bị gãy xương do loãng xương của châu Á (trong đó có Việt Nam) có thể sẽ chiếm tới 50% so với thế giới.

Nhiều người thường biết đến bệnh loãng xương do các nguyên nhân của tuổi tác, hoóc môn sinh dục nữ giảm, hoóc môn cận giáp, thiếu dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch... Nhưng ít ai biết rằng người bị phơi nhiễm cadmium cũng sẽ bị loãng xương, gãy xương. Cadmium là kim loại (ký hiệu là Cd), màu trắng ánh xanh và có độc tính, thường tồn tại trong các quặng kẽm và được sử dụng chủ yếu trong các loại pin.

Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm quốc gia Argonne, thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, cadmium giải phóng can-xi khỏi xương trong vòng vài giờ sau khi phơi nhiễm. Nghiên cứu về cadmium công bố trên tạp chí Bone and Mineral Research năm 2015, cũng cho thấy khi xâm nhập vào cơ thể, cadmium được tích tụ ở thận và xương. Tình trạng nhiễm độc loại kim loại lâu ngày sẽ làm tổn thương đến chức năng hoạt động của cơ quan này. Chúng tạo sỏi thận. Ngoài ra, calcium và phosphore bị bài tiết theo nước tiểu ra ngoài, kéo theo các bệnh lý về xương như: làm yếu, biến dạng, hủy mô xương (osteomalacia), gây ra chứng loãng xương (osteoporosis), và những cơn đau nhức xương dữ dội…

So sánh cấu trúc của xương bình thường (trái) và xương loãng (phải). Ảnh: benhcoxuongkhop.

Con đường chủ yếu mà cadmium xâm nhập vào cơ thể là thông qua thực phẩm và nước uống. Nguồn cadmium có trong môi trường có thể tăng đột biến do sự bùng nổ của các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim, làm pin, chạy lò phản ứng... Ngoài ra, các chất thải độc hại cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước bị nhiễm cadmium.

Để được sử dụng nước đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ phơi nhiễm cadmium, mỗi người có thể sử dụng các biện pháp lọc nước theo khuyến khích của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường. Theo đó, bạn nên sử dụng hóa chất để keo tụ làm lắng cặn, hoặc màng lọc có kích thước khe lọc siêu nhỏ.

Hiện nay, có nhiều phương pháp lọc nước hiện đại như công nghệ lọc màng UF kết hợp UV, lọc thẩm thấu ngược RO… Trong đó lọc RO là công nghệ tiên tiến, được sử dụng tại các nước phát triển như Mỹ.

Thời gian qua, thị trường có rất nhiều thương hiệu máy lọc nước RO ra đời, trong đó không ít hàng giả, nhái, kém chất lượng đang tràn lan, khiến nhiều người tiêu dùng phải tiền mất tật mang.

Từ đầu năm nay, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế đã thực hiện việc đánh giá và cấp chứng nhận quy chuẩn quốc gia về nước uống trực tiếp QCVN6-1 dành cho các thương hiệu máy lọc nước uy tín trên thị trường.

QCVN6-1:2010/BYT là quy chuẩn quốc gia cao nhất dành cho nước uống hiện nay tại Việt Nam. Để cấp chứng nhận này, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường phải thực hiện một quy trình xét nghiệm, đánh giá nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), đảm bảo nguồn nước phải thỏa quy chuẩn 27 nguyên tố hóa lý và vi sinh vật độc hại nằm trong ngưỡng cho phép, đảm bảo không gây hại sức khỏe con người.

Hưng Thịnh