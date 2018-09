Người mẫu Kha Mỹ Vân: 'Bố mẹ chồng từng nghĩ tôi là cô gái hư hỏng'

Bố mẹ bạn trai ái ngại với công việc người mẫu của Á quân Vietnam's Next Top Model 2012 trong lần đầu gặp mặt.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next top Model 2012, Kha Mỹ Vân có nhiều bước tiến sau 5 năm hoạt động trong làng mẫu. Là "chân dài" có đời sống riêng tư không ồn ào, những thông tin về đám cưới đã tổ chức ở Italy và sắp diễn ra tại Việt Nam của Kha Mỹ Vân được nhiều người quan tâm. "Cô nàng mắt hí" chia sẻ cô đang trong khoảng thời gian hạnh phúc khi tận hưởng cuộc hôn nhân mới mẻ. Ông xã người Italy ga lăng, tâm lý và hay mang đến sự bất ngờ.

Người mẫu Kha Mỹ Vân khoe ảnh cưới cùng ông xã ngoại quốc.

'Choáng' vì được cầu hôn lãng mạn

- Những bức ảnh cưới được Kha Mỹ Vân chia sẻ gần đây khiến khán giả tò mò về việc kết hôn của chị. Chị hãy chia sẻ về chuyện này?

- Thực ra, tôi và ông xã đã tổ chức kết hôn vào ngày 21/4 tại Assisi, Italy. Tuy nhiên cả hai vẫn muốn tổ chức thêm lần nữa ở Việt Nam. Đám cưới lần này chỉ khoảng 120 khách mời, phần lớn là người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong giới người mẫu. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 9/11.

- Nhưng tới giờ phút này, ông xã của chị vẫn là một 'ẩn số'. Anh là người như thế nào mà có thể chiếm được trái tim của chị?

- Ông xã tôi 36 tuổi, quốc tịch Italy, là một người kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất phao cứu hộ. Anh rất chăm chỉ, cầu toàn. Trong đầu anh luôn nghĩ về công việc nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc cho tôi. Anh ấy hài hước lắm, hay pha trò khiến tôi cười và liên tục mang cho tôi những bất ngờ.

- Cơ duyên nào đã khiến hai người gặp gỡ nhau?

- Tôi và ông xã quen nhau qua một người bạn, trong lần đầu tôi sang Italy làm việc. Khi đó, tôi bỡ ngỡ lắm, may có anh luôn hỗ trợ, có mặt khi tôi cần. Chính anh là người đưa tôi đi khám phá Italy. Khoảng thời gian đó, chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau nhưng khi ấy, tôi chỉ coi ông xã là bạn.

- Rồi anh mất bao lâu để chinh phục chị?

- Sau chuyến đi đó, tôi và ông xã giữ liên lạc với nhau. Tôi sang Singapore hay Pháp làm việc, anh đều bay sang thăm. Khi tôi về Việt Nam cũng vậy, anh "bám" theo dữ lắm. Trong một lần sang Dubai, anh đã ngỏ lời yêu tôi bằng một bữa tối lãng mạn.

Tôi còn nhớ hôm đó, anh đón tôi ở sân bay nhưng không đưa về nhà mà chở thẳng tới nhà hàng đã được đặt bàn sẵn. Chúng tôi dùng bữa cùng nhau, sau đó, anh rủ tôi ra ban công nhà hàng hóng gió. Tại đây, người phục vụ mang tới đĩa thức ăn có dòng chữ: "Làm bạn gái anh nhé!". Từ phía sau, ông xã bất ngờ trao cho tôi bó hoa lớn rồi nói: "I love you". Lúc đó có rất nhiều người xung quanh chúng tôi. Tôi thấy mắc cỡ, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Á quân Vietnam's Next Top Model 2012 và ông xã tại Dubai.

- Sau buổi tối ngọt ngào đó, chị xoay xở thế nào với những ngày tháng yêu xa?

- Chúng tôi có hơn một năm yêu xa, cũng khá nhiều lần giận hờn vu vơ và cả tủi thân nữa. Nhưng mỗi khi như vậy, ông xã đều ngay lập tức gọi Facetime an ủi. Trong suốt thời gian đó, anh thường xuyên qua thăm tôi. Tôi hiểu rằng yêu xa rất khó khăn nên phải tin tưởng, thông cảm với bạn trai vì anh cũng có những vướng bận riêng cần lo nghĩ.

- Khi nào thì anh chị quyết định về một nhà?

- Chúng tôi quen nhau hai năm rồi mới tính chuyện kết hôn. Hôm đó, ông xã đưa tôi đi ăn tại một nhà hàng ở Rome. Tôi mải bấm điện thoại, không để ý lúc người phục vụ mang ra món tráng miệng có dòng chữ "Will you marry me?". Tới khi anh ta mang thêm đĩa thứ hai có chiếc nhẫn, tôi mới khựng lại. Tôi xúc động lắm vì chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn theo cách lãng mạn như vậy. Ông xã đúng là người luôn mang đến cho tôi sự bất ngờ.

'Vợ chồng tôi thay nhau vào bếp'

- Chị yêu điều gì ở ông xã?

- Anh là người thông minh, bản lĩnh và đặc biệt hiểu vợ. Sở thích tạo bất ngờ cho người khác cũng là điều tôi rất mê ở anh.

- Vậy còn anh ấy thì sao, bị chinh phục bởi điều gì ở chị?

- Đầu tiên là đôi mắt, ông xã rất thích đôi mắt của tôi. Anh nói tôi là cô gái mạnh mẽ, tự lập và có niềm đam mê riêng.

Hai chúng tôi có chung sở thích nên tôi có thể hỗ trợ, chia sẻ với anh nhiều điều trong cuộc sống, công việc. Quan trọng nhất là ở bên tôi, anh thấy thoải mái, anh được là chính mình.

- Chị đã thể hiện ra sao trong buổi đầu ra mắt gia đình anh?

- Trong lần gặp đầu tiên, bố mẹ anh không thiện cảm về tôi đâu. Họ nghĩ người mẫu là những cô gái hư hỏng. Tôi buồn một chút nhưng vẫn dành thời gian để tiếp xúc với bố mẹ anh nhiều hơn. Hai người thay đổi suy nghĩ về tôi khá nhanh. Bây giờ, mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Bố mẹ anh thường xuyên gửi lời hỏi thăm tôi.

- Bố mẹ chị lo lắng điều gì khi trao con gái cho chàng rể ngoại quốc?

- Lúc đầu thấy anh là người nước ngoài, bố mẹ tôi không ưng lắm, vì nghĩ đàn ông phương Tây sống thoáng, có lẽ chỉ vui chơi với con gái mình. Nhưng ông xã tôi kiên trì lắm. Anh cố gắng lấy lòng bố mẹ tôi, thể hiện cho họ thấy sự nghiêm túc và chân thành. Chứng kiến những điều ông xã đã làm cho tôi, bố mẹ tôi dần hiểu con gái đã chọn đúng bạn đời nên yên tâm hơn.

Kha Mỹ Vân hạnh phúc vì ông xã tâm lý, chiều vợ.

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào sau hôn lễ hồi tháng 4 tại Italy?

- Sau khi kết hôn, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Cả tôi và ông xã đều cảm thấy cần có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình nhỏ và với người bạn đời của mình. Chúng tôi quyết định sẽ sống tại Việt Nam một thời gian. Tôi sẽ hỗ trợ công việc kinh doanh của anh tại đây và song song hoạt động công việc người mẫu.

Tôi thấy cả hai gắn bó, yêu thương nhau hơn sau lễ cưới. Hai người đến từ hai đất nước có ngôn ngữ, nền văn hóa khác nhau chắc chắn sẽ gặp phải nhiều rào cản, nhưng điều quan trọng nhất là cố gắng hiểu, chia sẻ với đối phương thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

- Điều gì khiến chị hạnh phúc hơn cả khi trở thành người phụ nữ có gia đình?

- Ông xã tôi thích nấu ăn và anh nấu rất ngon. Từ khi cưới nhau, anh luôn là người hăng hái vào bếp, nấu những món ăn hấp dẫn cho tôi. Chúng tôi san sẻ việc nhà cùng nhau. Những lúc rảnh rỗi, tôi nghiên cứu thêm nhiều công thức nấu ăn ngon rồi trổ tài cho anh thưởng thức.

Thỉnh thoảng, chúng tôi tạo bất ngờ cho nhau bằng những bó hoa, hộp bánh. Chẳng nhân dịp gì đâu nhưng những niềm vui nhỏ như vậy khiến cả hai thấy ấm áp và hạnh phúc.

Lam Trà thực hiện