Ngôi nhà 'bảy sắc cầu vồng' trên đỉnh đồi của chàng trai Đà Lạt

Trong bộ phim Up mà Đặng Sơn đặc biệt yêu thích có chi tiết ông già bán bóng bay đưa căn nhà rực rỡ sắc màu của mình tới ngọn thác Thiên Đường. Hình ảnh tuyệt đẹp này khiến Sơn nhớ mãi và quyết định tái hiện nó tại xứ sở mù sương. * Bộ phim Up có tên tiếng Việt là Vút bay, do Pixar Animation Studios sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành. Câu chuyện của bộ phim xoay quanh một ông lão goá vợ tên Carl Fredricksen và một cậu bé 'nhà thám hiểm hoang dã' tên là Russell. Họ bay đến thác Thiên Đường tại Nam Mỹ trong một căn nhà được kéo lên không trung bằng bong bóng.