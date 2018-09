Nàng Belle tí hon trở thành 'hiện tượng mạng'

Em bé được mẹ hóa trang thành nhân vật Belle

Khi người người hưởng ứng siêu phẩm Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật), bà mẹ trẻ kiêm nhiếp ảnh gia Laura Izumikawa đến từ Los Angeles cũng thể hiện tình yêu với bộ phim bằng cách "cộp mác" cá nhân. Izumikawa được biết đến trên mạng xã hội Instagram với những bức ảnh hóa trang con gái Joey đang ngủ say thành các nhân vật nổi tiếng.