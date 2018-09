Mỹ Linh trải lòng về nỗi sợ hãi, sự khác biệt

Giọng ca 'Tóc ngắn' thẳng thắn chia sẻ sự khác biệt cũng như sự sợ hãi của riêng mình - những điều làm cho cuộc sống đa dạng, muôn màu.

Giọng ca Tóc ngắn kể về nỗi sợ hãi rất riêng tư trước công chúng mà không ngại mọi người gọi là "đồ nhát gan", đồng thời cô cũng chia sẻ câu chuyện về một câu bé tự kỷ với những khác biệt rất riêng.

Mỹ Linh tâm sự: "Thực ra, ai trong số chúng ta cũng có những nỗi sợ hãi và những sự khác biệt riêng. Chính những khác biệt đó làm cho mỗi chúng ta con người hơn, thú vị, độc đáo hơn và cuộc sống đa dạng, muôn màu hơn". Qua video, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự cảm thông với những khác biệt, thách thức mà người tự kỷ và gia đình phải vượt qua trong học tập và cuộc sống.

Câu chuyện khác biệt của Mỹ Linh

Cô cũng kêu gọi mọi người xung quanh hãy tôn trọng và hỗ trợ sự khác biệt của các trẻ bị hội chứng tự kỷ và rối loạn phát triển, nhằm phát huy tốt tiềm năng của mỗi em. Nữ diva còn vui vẻ thách đố con gái Anna Trương, nhạc sĩ Huy Tuân và ca sĩ Nhật Thủy trong 10 ngày phải làm video về sự khác biệt của mình.

Chiến dịch Light It Up Blue - Thắp lên ánh sáng màu xanh dương được tổ chức trên toàn cầu.

Ngày 2/4 hàng năm là ngày thế giới nâng cao nhận thức về Tự kỷ do Liên hợp quốc đề xướng. Tại Việt Nam, một hoạt động của dự án Vòng tay Tự kỷ, do nhóm cha mẹ có con tự kỷ phối hợp cùng các nhà chuyên môn và trường Chuyên biệt Tuổi Ngọc tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Light It Up Blue – Thắp lên ánh sáng màu xanh lơ (màu đại diện của hội chứng tự kỷ). Các hoạt động chính của chiến dịch bao gồm lời kêu gọi của người nổi tiếng, diễu hành, tuần hành, phát hành các ấn phẩm thông tin về hội chứng tự kỉ…

IVY moda và MILYS cùng thắp lên ánh sáng xanh lơ ở khu vực trưng bày.

Với mục đích đóng góp cho cộng đồng, IVY moda và MILYS cùng tham gia chương trình “Vòng tay tự kỷ”, tận dụng mối liên hệ chặt chẽ với nhóm khách hàng là nữ giới trong đó có rất nhiều người đã có con nhỏ. Bên cạnh việc thay đổi màu chiếu sáng tại các showroom, đơn vị này còn hướng khách hàng tham gia vào các hoạt động như cùng chụp hình và chia sẻ về chiến dịch, tham gia tìm hiểu, nâng cao nhận thức về hội chứng tự kỷ.

