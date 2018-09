Miss Tố Quyên mang thai, nuôi con gian nan

Bị dọa sảy thai, sau khi mổ đẻ, Tố Quyên còn bị tắc tia sữa, đau đến mức bác sĩ phải nhét giẻ vào mồm để không cắn vào lưỡi khi chữa cho cô.

Mang thai được 6 tuần tuổi, Tố Quyên được bác sĩ cảnh báo nguy cơ sảy thai vì nhau bám thấp. Cuộc hành trình "9 tháng 10 ngày" của cô MC kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam bắt đầu với vô vàn khó khăn, vất vả. Tố Quyên kể: "Gần một tháng, mình nằm bất động trên giường để giữ con. May mắn là con dần phát triển tốt. Nhưng sau đó, mình lại bắt đầu vào giai đoạn nghén. Mình nghén đến hết tháng thứ 5 của thai kỳ. Mình sợ mùi thức ăn xào nấu, nhất là mùi xào tỏi. Thậm chí đến bây giờ sau khi sinh được 3 tháng rồi mình vẫn không ngửi được mùi tỏi phi.

Đến tuần thứ 22, bác sĩ lại cảnh báo mình có khả năng sinh sớm, bởi vậy cần nghỉ ngơi và không nên vận động nhiều. Đến đúng 34 tuần 5 ngày của thai kỳ, mình bị đau bụng, vào viện kiểm tra thì xuất hiện các cơn co, bác sĩ thông báo có dấu hiệu chuyển dạ sớm, đề nghị nhập viện ngay để theo dõi và điều trị giữ thai. Mình ở viện truyền thuốc một tuần thì được ra về. Mình lại may mắn lần nữa nên không sinh non và sức khoẻ của hai mẹ con đều tốt.

Do từ đầu xác định đẻ thường nhưng vì đầu em bé cao, không lọt được xuống xương chậu nên cuối cùng cô lại phải đẻ mổ, trải qua đủ mọi cảm giác đau.

Em bé nhà mình ra đời ở tuần thai thứ 39. Mình còn nhớ như in cảnh đi đẻ ngày hôm đó. Mình đón giao thừa cùng gia đình xong, vừa lên giường nằm nghỉ thì bị vỡ ối. Hai vợ chồng hốt hoảng đưa nhau vào viện. Đến bệnh viện, mọi người nhìn nhau, vừa nói chúc mừng năm mới vừa chúc mẹ tròn con vuông. Mình đi đẻ vào đúng lúc cả nhà chồng bị ốm nên phải cách ly. Chồng cũng chỉ đưa mình vào viện mà không ở bên cạnh và không được vào chăm vợ con vì sợ lây sang em bé. Đi đẻ mà không có chồng bên cạnh, tủi thân lắm.

Từ lúc đầu, mình xác định đẻ thường nhưng vì đầu em bé cao, không lọt được xuống xương chậu nên sau phải mổ cấp cứu. Sau gần nửa ngày đau đẻ, tử cung mở hết rồi mà không đẻ được, thế là lại lên bàn mổ. Vì thế, mình đã trải qua đủ mọi cảm giác đau, từ những cơn co đau đẻ khủng khiếp của đẻ thường và sự đau đớn sau khi đẻ mổ. Ngày đầu tiên sau sinh, mình chỉ nằm trên giường và chỉ ăn được cháo loãng.

Ngày thứ hai sau khi được tháo xông tiểu, mình bắt đầu ngồi dậy, tập đi để không bị bế sản dịch nhưng lúc này, tử cung bắt đầu co lại, kéo theo co cả vết mổ nên vẫn tiếp tục bị đau. Hai ngày đầu sau sinh, mình cho con da tiếp da với mình và bú theo nhu cầu nhưng đến ngày thứ ba thì mình bị tắc tia sữa. Mình sinh vào đúng Tết nên các dịch vụ chữa tắc tia chả mấy nơi làm việc. Hai bầu ngực sữa về căng cứng như đá, con bú không biết được tí gì không, còn hút thì cả tiếng ra được một thìa sữa con con. Cả nhà chạy đi khắp nơi tìm người chữa tắc tia sữa. Chồng mình nửa đêm còn đi đón bác sĩ vào bệnh viện chữa cho mình. Mình đau đến mức người ta phải nhét giẻ vào mồm mình cho khỏi cắn vào lưỡi.

Mình chữa đủ mọi cách, từ cách dân gian đến vật lý trị liệu, chiếu đèn cũng không ăn thua. Đúng một tuần sau sinh, mình phải đi chữa tắc tia sữa bằng cách hút chân không, rút từ ngực mình ra mấy cục máu đông, nhìn sợ lắm. Về đến nhà, mình hút sữa cho con mà ra cả máu. Nhìn bình sữa trộn máu mà mình phát khóc. Mình sợ không có sữa cho con ăn.

Từ hồi mang bầu, mình đã tìm hiểu về sữa mẹ. Mình nghĩ sữa người phù hợp với người, chứ không phải là các loại 'sữa nhái sữa người' nên mình quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Bị tắc tia con không bú được thì đi xin sữa mẹ cho con ăn. Mình đi xin sữa của em họ và các mẹ khác cho con ăn, trong khi chữa tắc tia sữa. Chữa được tắc tia sữa xong xong rồi thì mình cho con bú kết hợp hút sữa để kích thêm sữa cho con. Từ lúc còn phải đi xin sữa mới đủ sữa cho con ăn, sau một thòi gian chăm chỉ kích sữa thì giờ đây, mình trữ được đầy hai tủ đá sữa.

Bé Bin được bú sữa mẹ hoàn toàn, bây giờ 3 tháng tuổi, nặng 7,5 kg và dài 64,5 cm.

Mỗi ngày, mình hút sữa 8 lần, mỗi lần cách nhau 3 tiếng. Chế độ ăn của mình đa dạng để đủ chất cho con. Mình sinh mổ nên ăn uống những đồ dễ tiêu và kiêng một số thức ăn không có lợi cho vết mổ như rau muống hay có khả năng làm mất sữa như măng. Về vấn đề vệ sinh cá nhân, mình vẫn tắm gội bình thường, tuy nhiên lưu ý chỉ tắm gội trong phòng kín gió, tắm nước ấm và tránh nước vào vết mổ. Sau khi tắm xong thì lau khô và vệ sinh sạch sẽ vết mổ".

Khó khăn liên tiếp khó khăn với một người phụ nữ lần đầu tiên mang thai nhưng chưa bao giờ Tố Quyên cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, bi quan. Cô bảo, dù mang thai lần đầu hay lần thứ n thì vấn đề lo lắng nhất là sức khỏe của thai nhi. Mỗi lần khám thai định kỳ, Tố Quyên đều rất hồi hộp và lo lắng, không biết con mình trông thế nào rồi, em bé phát triển tốt, bình thường hay không? Và cô chỉ cảm thấy yên tâm mỗi khi bác sĩ thông báo rằng bé vẫn đang phát triển tốt, khỏe mạnh.

Miss Ngôi Sao 2010 cũng chia sẻ thêm rằng trước khi mang thai cần chuẩn bị kỹ. "Từ khi có dự định mang bầu, mình đã bổ sung viên uống vitamin dành cho phụ nữ chuẩn bị có thai, viên sắt và acid folic. Sau đó, khi biết đã có thai thì mình chuyển sang uống viên vitamin cho phụ nữ mang thai, vẫn uống sắt và canxi theo chỉ định của bác sĩ. Về chế độ dinh dưỡng, mình ăn nhiều thịt, rau xanh, hoa quả và uống nhiều nước, hạn chế chất bột, đường.

Do điều kiện sức khỏe của mình không được phép hoạt động nhiều nên mình không tập thể dục. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu thai kỳ của bạn bình thường, không gặp vấn đề gì đặc biệt thì tập thể dục đền đặn sẽ tốt cho sức khỏe của cả mẹ và con. Bù lại, mình thường xuyên massage bầu để giúp thư giãn các cơ căng mỏi trong quá trình mang thai.

Theo Tố Quyên, phụ nữ sau sinh nhạy cảm và có nhiều lo lắng nên rất cần sự quan tâm, động viên tinh thần, nhất là của người chồng.

Từ kinh nghiệm bản thân, mình khuyên các mẹ bầu luôn vui vẻ, lạc quan bởi tinh thần là rất quan trọng. Khi bạn vui vẻ thì thai nhi cũng được vui vẻ, khỏe mạnh. Còn khi cho con bú, tinh thần vui vẻ cũng giúp mẹ sản xuất nhiều sữa hơn. Mình hy vọng ngày càng nhiều bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, ít nhất là hoàn toàn trong 6 tháng đầu để con được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá nhất này.

Ngoài sự lo lắng về sữa có đủ cho con không, con ăn có no không, con ngủ có ngon không, khi nuôi con nhỏ, mình còn thấy nhiều phụ nữ tự ti về thân hình sồ sề, 'quá khổ' của mình, đẻ rồi mà vẫn như đang chửa. Rồi lại lo lắng liệu mình có đủ hấp dẫn với chồng không... Phụ nữ sau sinh, nhất là những người lần đầu làm mẹ chắc hẳn rất nhiều bỡ ngỡ, không tránh khỏi những lo lắng. Hơn nữa cũng một phần do hormon, bởi vậy chúng mình rất nhạy cảm, cần sự quan tâm động viên tinh thần của gia đình, nhất là người chồng, nếu không dễ dẫn đến trầm cảm sau sinh, nguy hiểm cho cả mẹ và con".

Song Giang