Mẹo vặt gia đình hữu ích trên bộ thẻ quảng cáo nổi tiếng

Những năm 1910, Gallaher Ltd của Belfast & London và chi nhánh Ogden của Imperial Tobacco Co của đã ra mắt một bộ thẻ quảng cáo đặc biệt. Trên đó in hình vẽ về những mẹo hay để xử lý những tình huống khẩn cấp và mẹo vặt trong cuộc sống thường ngày. Bộ thẻ cigarette cards này sau đó đã trở nên nổi tiếng, được nhiều người sưu tầm để trau dồi kỹ năng cho mình.

1. Cách thắp một que diêm khi có gió

Dùng dao cắt phần thân que diêm thành hình dạng như trong hình trước khi thắp, ngọn lửa sẽ cháy mạnh và khó bị tắt hơn.

2. Cách nhổ một cây đinh dài

Nhổ một chiếc đinh dài đóng trên tấm gỗ có thể khá khó khăn nếu bạn làm theo cách A. Nhưng khi kê thêm một vật phía dưới chiếc kìm như cách B thì việc khó lại trở thành đơn giản.

3. Cách đánh bóng một đôi giày mới

Giày mới mua về thường có bề mặt hơn rít nên khó đánh si, đánh bóng. Một mẹo mà các bà nội trợ mách nhau là dùng một nửa quả chanh chà xát lên bề mặt giày rồi để tự khô. Sau bước này, bạn sẽ dễ dàng đánh bóng đôi giày. Bạn có thể thực hiện cách này nhiều lần nếu cần thiết.

4. Cách làm dung dịch chữa cháy

Hòa tan hỗn hợp gồm 0,37 kg muối, 0,19 kg muối sal-ammoniac và 1,14l nước trong một chiếc chai thủy tinh, bạn sẽ có một dung dịch chữa cháy hiệu quả. Muối ăn sẽ hấp thụ nhiệt và cách ly sự tiếp xúc oxy của đám cháy, trong khi muối sal-ammoniac tạo ra ra CO2 để dập tắt đám cháy.

5. Cách làm lạnh rượu khi không có đá viên

Hãy ngâm chai rượu trong xô và xả nước lạnh liên tục lên trên trong khoảng 10 phút là cách để làm lạnh chai rượu nhanh chóng.

6. Cách kiểm tra một con tôm hùm đã hấp chín còn tươi ngon

Nếu bạn mua tôm hùm đã được hấp/luộc sẵn, hãy kiểm tra bằng cách kéo phần đuôi của con tôm. Nếu phần đuôi vẫn còn độ đàn hồi và bật trở lại khi bạn thả tay ra thì đó là con tôm luộc còn tươi ngon. Ngược lại, phần đuôi tôm bị duỗi thẳng hoặc trở lại vị trí cũ một cách chậm chạp thì con tôm đó đã được luộc và bảo quản vài ngày rồi.

7. Cách dọn sạch mảnh thủy tinh vỡ

Dùng một chiếc khăn vải mềm và lau lên bị trí có thủy tinh vỡ để dọn hết được cả những mảnh nhỏ li ti. Sau đó, bạn nên bỏ luôn cả chiếc khăn lau đó.

Hà Nhi