Mẹ vô sinh vẫn cho con nuôi bú hoàn toàn bằng sữa của mình

Bà Lenore (Canada) là người đầu tiên được bác sĩ Jack Newman tạo tiết sữa để cho con bú mặc dù không mang thai. Sau 8 lần sảy thai, 5 lần bóc nhân xơ tử cung, 3 lần mổ nội soi và vài lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, bà quyết định nhờ một người em gái mang thai hộ (trứng của bà Lenore và tinh trùng của chồng bà). Mặc dù em gái mang thai hộ nhưng bà vẫn muốn mình là người cho con bú, nên bà dùng phác đồ điều trị tạo tiết sữa: khi thai được 8 tuần bà bắt đầu dùng viên thuốc tránh thai và domperidone liên tục. Đến khi thai 29 tuần, em bà phải nhập viện vì nhau tiền đạo ra huyết, lúc này bà ngưng viên thuốc tránh thai và vẫn tiếp tục dùng domperidone phối hợp với dùng máy hút sữa. Ngày 17/9/1999, em bà được mổ lấy thai một bé trai 32 tuần 2040g. Và bà đã nuôi con bằng chính dòng sữa của mình (Theo Lenore Goldfarb, B. Comm, The protocols for induced lactation: A guide for maximizing breastmilk production).