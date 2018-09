Mẹ hai con vượt qua trầm cảm nhờ làm đồ chơi bằng vải nỉ

Những ngày nuôi con nhỏ, mạng xã hội là phương tiện giải trí duy nhất của chị Quỳnh. Một buổi chiều khi bé lớn đi học, bé nhỏ ngủ, bà mẹ Thanh Hóa tìm thấy lớp dạy cắt may trực tuyến nên đăng ký tham gia. Được người em tặng chiếc máy may cũ, chị Quỳnh bắt đầu tập tành may vá.