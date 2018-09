Mẹ con người mẫu nhí Khánh An gắn kết hơn nhờ đam mê yoga

Nhớ lại ngày đầu tiên bé Khánh An biết đến bộ môn yoga, chị Hồng kể: 'Lúc đầu, tôi chỉ tính tập một mình vì sau khi bước qua tuổi 30, tôi thấy cần phải chăm chút hơn cho sức khỏe của mình. Nhưng có lần Khánh An lên chơi, thấy mẹ tập nên thích quá và xin vào tập cùng luôn. Bây giờ, con đã tập được nhiều thế khó của yoga. Ở trường, Khánh An cũng thích những bộ môn thể chất như đá bóng, cầu lông, bóng rổ...'.