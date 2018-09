Bé Hoàng Khôi ở TP HCM có thể nói tên con vật, đọc bảng chữ cái và đếm số bằng tiếng Anh.

Mẹ 9X dạy bé 3 tuổi đọc tiếng Anh vanh vách tại nhà Hoàng Khôi trả bài trong buổi học tiếng Anh với mẹ.

Mới ba tuổi, bé Hoàng Khôi đã đọc vanh vách tên các con vật, nhiều loại quả và đồ dùng bằng tiếng Anh. Đều đặn mỗi ngày, chị Mỹ Dương, 25 tuổi, mẹ của Hoàng Khôi, dành 30-45 phút dạy con học tiếng Anh.

Lúc Hoàng Khôi 2,5 tuổi, bé được mẹ cho xem video nhạc thiếu nhi trên Youtube. Nghe các bạn nhỏ hát tiếng Anh, Khôi bập bẹ đọc theo. Thấy con trai thích thú với môn ngoại ngữ này, chị Dương dạy bé cách gọi tên vài con thú và đồ vật. Mỗi lần nghe mẹ đọc, Hoàng Khôi chăm chú theo dõi và hào hứng đọc theo. Bà mẹ TP HCM duy trì thói quen dạy tiếng Anh cho con vào buổi tối kể từ đó.

Đồ dùng dạy học của chị Mỹ Dương bao gồm một bộ tranh song ngữ, những con thú nhồi bông và các vật dụng quen thuộc trong nhà. Bà mẹ trẻ giơ tranh hoặc đồ vật cho Khôi xem, đọc tên bằng tiếng Anh rồi đề nghị con đọc theo. Mỗi buổi tối, mẹ con chị Dương học được khoảng 3-5 từ vựng. Hôm sau, Khôi được mẹ yêu cầu trả bài trước khi tiếp tục học từ mới.

Buổi học tiếng Anh tại nhà của Hoàng Khôi và mẹ luôn tràn ngập tiếng cười. Chị Mỹ Dương sử dụng ngôn ngữ cơ thể miêu tả cho con hiểu chủ đề mà từ vựng nói đến. Nhắc tới "monkey", người mẹ trẻ liên tục gãi và kêu "khẹc khẹc". Chị Dương diễn tả động tác vuốt râu của chú mèo để dạy con từ "cat". Khi thấy mẹ "vỗ cánh" rồi liên tục "cạp cạp", Hoàng Khôi cười toe và đoán ngay: "duck".

Sau phần học từ vựng, mẹ con chị Dương thường giải trí bằng những bài hát tiếng Anh vui nhộn. ABC song, The numbers song, Twinkle twinkle litte star, Wheels on the bus... là các ca khúc yêu thích của Hoàng Khôi. Bé say sưa nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc rồi lẩm nhẩm hát theo. Con trai chị Dương tự học được nhiều từ vựng qua các video này.

Người mẹ trẻ không tiếc lời khen mỗi khi con trai đọc đúng một từ. Khôi cười tít khi mẹ nói: "Giỏi quá!". Sau đó, bé càng đọc to, rõ ràng và thật nhanh khi mẹ giơ bức tranh hoặc đưa ra một đồ vật, con vật.

Chị Mỹ Dương và bé Hoàng Khôi.

Chị Mỹ Dương chia sẻ, trình độ tiếng Anh của chị chỉ ở mức "làng nhàng". Tuy nhiên, thấy con thích học, chị cố gắng dạy bé những kiến thức cơ bản. Về phần phát âm, người mẹ trẻ đề nghị sự giúp đỡ từ cô út của Hoàng Khôi là người có vốn ngoại ngữ phong phú, và cho bé nghe video trên mạng. Chị Dương quan niệm, ở độ tuổi của Khôi, quan trọng nhất là khơi dậy sự yêu thích và giúp bé xây dựng thói quen học tiếng Anh mỗi ngày.

"Vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi tôi dạy con sẽ là nền tảng giúp bé bớt bỡ ngỡ khi chính thức theo học môn ngoại ngữ này", chị Mỹ Dương chia sẻ.

Sắp tới, khi Hoàng Khôi tròn 4 tuổi, chị Mỹ Dương dự định dạy bé cách chào - tạm biệt, hỏi thăm sức khỏe và nói cảm ơn, xin lỗi bằng tiếng Anh. Hiện tại, chị Dương thường xuyên dành thời gian lên mạng tham khảo các video tự dạy tiếng Anh cho con tại nhà để áp dụng vào quá trình giúp Hoàng Khôi học ngoại ngữ.

Hoàng Khôi học tiếng Anh Chị Mỹ Dương dạy con tiếng Anh bằng thú nhồi bông.

Lam Trà