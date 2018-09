MC Quỳnh Hương bật mí tuổi thơ sợ nước, không có điều kiện học bơi

Quỳnh Hương quê ở Long An, nơi có nhiều sông rạch, kênh ngòi. Từ nhỏ, cô luôn ao ước có thể bơi lội dạn dĩ dưới dòng sông quê hương. Tuy nhiên, suốt thời niên thiếu, cô không có cơ hội học vì tỉnh không có hồ bơi, muốn học phải ra đập Bảo Định để tự tập. Thế nhưng, nơi đó năm nào cũng có vài trường hợp bị đuối nước khi tắm sông, do đó ý định của nữ MC bị người lớn cản ngăn. Lớn lên, cô có dịp học bơi nhưng chỉ bơi ở những nơi đủ an toàn, không dám ra xa. Khi thấy ngộp thở hay mệt, cô liền thả chân xuống chạm đáy.