MC Quỳnh Chi không bao giờ muốn chạm mặt 'tình cũ' của bạn trai

Cô cho rằng, chúng ta không cần gặp mặt, kết thân với họ để 'đào sâu quá khứ' và làm tổn thương chính mình.

Là khách mời trong chương trình Chuyện đêm muộn phát sóng ngày 3/9/2016, MC Quỳnh Chi đã có những chia sẻ về chủ đề đặc biệt nhạy cảm với phụ nữ: Khi tình cũ chạm mặt tình mới.

Quỳnh Chi định nghĩa, "tình cũ là một kỷ niệm đẹp". Cô nghĩ, cho dù chuyện gì xảy ra, đó cũng là người chúng ta từng yêu thương rất nhiều, vì vậy, hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp khi nhớ về nhau, để chúng ta cảm thấy "dễ chịu" phần nào.

Bản thân mỗi người đều có tính sở hữu, vì vậy, cô không thể chấp nhận việc người yêu của mình chăm sóc người cũ. Cô cho rằng, sau khi chia tay, hiếm ai có thể trở thành bạn bè của nhau. Mỗi người nên kết thúc "câu chuyện này" để bắt đầu một "câu chuyện khác". Quỳnh Chi luôn nghĩ đến việc "tình cũ không rủ cũng tới". MC xinh đẹp cho rằng, việc gặp gỡ tình cũ có thể khiến tình mới "chạnh lòng", vì vậy, cô không bao giờ muốn làm tổn thương người mình đang yêu thương.

Quỳnh Chi khẳng định, cô không có nhu cầu làm quen với người cũ của người yêu hiện tại. Điều đó khiến cô khó lòng dành trọn tình cảm cho chàng trai của mình. Hơn nữa, Quỳnh Chi không phải là người thích chia sẻ. Cô chưa bao giờ vô tư đến mức có thể làm quen với những cô bạn gái cũ của người yêu, để hỏi những điều vô nghĩa như: "Ngày xưa hai bạn quen nhau như thế nào?", "Hai bạn có những kỷ niệm gì?"...

Quỳnh Chi sinh năm 1986, cô là gương mặt được yêu mến của chương trình 'Nhịp đập 360 độ thể thao' của VTV. Đến nay, Quỳnh Chi đã có gần 10 năm gắn bó với công việc BTV tại đài truyền hình Việt Nam. Trước khi gắn bó tại Ban thể thao của VTV, Quỳnh Chi từng thử sức với nhiều bản tin thời sự, tài chính …

Tuy nhiên, Quỳnh Chi nhận thấy, khi một người đàn ông nói về tình cũ của anh ta, chúng ta cũng thể học được nhiều điều từ những mối quan hệ đó bởi mỗi người đều có những điểm hay, điểm dở riêng. Tuy nhiên, cô sẽ không vui nếu điều đó lặp đi lặp lại hằng ngày bởi chúng ta đang sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải sống vì quá khứ. Quỳnh Chi tâm sự, cô từng chạm mặt "người yêu cũ của người yêu mới". Cô thừa nhận đó là cảm giác "không hề dễ chịu". Cô tự nhủ, đó là người đáng trân trọng nhưng từ sâu trong tiềm thức, Quỳnh Chi chưa bao giờ cho phép mình làm bạn với họ.

Quỳnh Chi tâm sự, hiện tại, cô hạnh phúc và hài lòng với mối quan hệ mới. Nữ MC không mảy may tiếc nuối tình cũ. Cô cho rằng, khi bản thân người con gái quyết định chia tay, chắc chắn là do những lý do ẩn sâu khiến họ không thể tiếp tục. Quỳnh Chi nghĩ, khi chúng ta bước vào một mối quan hệ mới, chúng ta nên xác định sẽ vứt bỏ những thứ đã cũ đi để có thể dành tâm trí người mới. Ngoài ra, chúng ta nên hiểu điều gì quan trọng nhất đối với bản thân mình trong thời điểm hiện tại.

Quỳnh Chi giãi bày, những người yêu cũ của cô đều tốt. Sau khi chia tay, họ đều khẳng định luôn sẵn sàng đến bên Quỳnh Chi nếu cô cần sự giúp đỡ. MC nghĩ, đó là điều mà chúng ta nên làm trong cuộc sống, "đến một cách đàng hoàng và ra đi cũng đàng hoàng". Lúc ấy, những mối quan hệ sẽ mang đến những giá trị nhất định. Bạn cũng không còn khó xử khi chạm mặt người yêu cũ hoặc khi phải giới thiệu người yêu cũ với người yêu hiện tại. Cho dù họ có quen biết nhau, chúng ta cũng chẳng ngại điều gì.

Quỳnh Chi được nhiều người hâm mộ ưu ái mệnh danh là 'gương mặt không tuổi' của đài. Năm 2015, cô là nữ MC duy nhất lọt vào Top 5 MC ấn tượng trong Lễ trao giải VTV Awards.

Nói về những chuyện bi hài giữa người yêu cũ và người yêu mới, Quỳnh Chi nghĩ, nếu bạn trai của cô nhắn tin nhầm cho tình cũ của anh ta, cô sẽ đặt ra nhiều dấu chấm hỏi. Cô khẳng định chắc chắn họ thường xuyên liên lạc nên mới xảy ra sự nhầm lẫn này. Nữ MC luôn hành động theo phương châm "bắt nhầm còn hơn bỏ sót", vì vậy, cô sẽ đi sâu tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề. Nếu họ vẫn trao nhau những lời tình cảm, đó là dấu hiệu của sự "chọc phá" từ tình cũ. Đồng thời, Quỳnh Chi cũng ngầm hiểu rằng hai người họ đang không tôn trọng mối quan hệ giữa ba người. Quỳnh Chi không bao giờ chấp nhận điều này, với cô, tình yêu là điều thầm kín, thiêng liêng, là "của riêng", cho nên nếu điều đó xảy ra thường xuyên, cô sẵn sàng buông bỏ bởi đó là mối quan hệ "không đáng giữ".

Quỳnh Chi kết luận: "Ai cũng có quá khứ của riêng mình. Nếu như chúng ta biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tất cả các mối quan hệ đều đáng được tôn trọng, trừ khi 'người ta' làm điều gì đó ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ của bạn. Chúng ta nên nhìn vào hiện tại, nhìn vào sự thật là người yêu của bạn đang coi bạn là nhất, yêu thương bạn nhiều nhất. Vậy nên, chúng ta không cần đào sâu vào quá khứ và tự làm tổn thương mình. Cơ hội luôn luôn ở phía trước và đến với tất cả mọi người".

Hà Thu