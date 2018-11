Lý do người học quên từ vựng tiếng Anh

Thầy Vũ Hải Đăng cho biết, phát âm sai là một trong những nguyên nhân làm người học quên từ vựng.

Anh Vũ Hải Đăng, giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm IELTS Kungfu tại Hà Nội cho biết, tiếng Anh là ngôn ngữ giàu nhạc tính với trọng âm và ngữ điệu. Thế nhưng phát âm lại chưa được coi trọng tại nhiều nhà trường ở Việt Nam, đây là "thủ phạm" khiến người học quên từ vựng.

"Từ vựng tiếng Anh cũng giống như một bài hát, khi bạn đã thích và thuộc muốn quên cũng chẳng quên được. Khi thầy nói sai, trò nói sai, từ đó phát âm trở thành trở ngại khi học", anh cho biết.

Thầy giáo Vũ Hải Đăng.

Anh cho biết thêm, s, d và tr là những âm dễ nhận thấy của Vinglish (tiếng Anh kiểu Việt Nam), tuy nhiên, người học có thói quen quy hết về x và ch. Nhiều người đọc "sure" đọc thành xua, "joke" đọc thành dốc, "change" thành chên. Trên thực tế, các âm ʃ, dʒ, tʃ trong các từ trên sẽ cần bật ra mạnh thay vì đọc nhẹ.

Tiếng Việt có dấu câu để tạo ý nghĩa, sắc thái khi nói, tiếng Anh không có dấu câu mà sử dụng ngữ điệu lên xuống, trọng âm và sự dừng nghỉ. Đây chính là điểm khác biệt lớn về phát âm giữa hai ngôn ngữ. Ngữ điệu trong tiếng Anh là phần khó, nếu không có người hướng dẫn, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại khi học.

Ví dụ câu We sat down and looked at the world from that perspective (Chúng tôi ngồi xuống và nhìn thế giới từ một góc nhìn khác, tâm thế khác), we breathed in the new inspiration, new motivation (Chúng tôi hít đầy lồng ngực những nguồn vui mới, những hứng khởi mới). Nhịp điệu có thể mô tả là We sat down/ and looked at the world/ from that perspective./Webreathed in/ the new inspiration,/new motivation. Trọng âm câu sẽ rơi vào các từ sat, looked, word, perspective, breathed, new.

Trước đây, trên lớp anh thường tổng hợp lỗi phát âm, sau đó hướng dẫn lại để học sinh sửa. Thế nhưng, việc làm đó giống như xử lý một đường ống đã hỏng, cứ bịt chỗ này lại rò chỗ kia, hôm nay học sinh sai chữ này mai lại sai chữ khác.

Thầy Vũ Hải Đăng cho hay, bản thân đã may mắn khi biết đến phần mềm học tiếng Anh qua điện thoại - ELSA Speaking và thích thú với phiên bản người trợ lý dạy tiếng Anh này. Ứng dụng có thể giúp các em học sinh sửa những lỗi do ảnh hưởng của tiếng Việt.

Ứu điểm của ELSA Speak là mỗi chủ đề phát âm đi kèm hệ thống hoạt động tương tác. Học viên có thể tập trung vào những chủ đề mình còn yếu, thay vì học dàn trải. Ứng dụng có sẵn trong điện thoại, hỗ trợ luyện phát âm bất cứ câu nào do người dùng nhập vào, sau đó ghi âm và đánh giá phát âm người dùng. Ứng dụng có hơn 400 chủ đề, 2.000 từ vựng.

ELSA Speak là phần mềm học tiếng Anh qua điện thoại.

Tuy nhiên, nhiều lúc ứng dụng chưa đánh giá chuẩn xác khi bạn nói câu dài. "Tôi đã thử thu lại những đoạn nói tiếng Anh kiểu Việt Nam nhưng vẫn được chấm điểm khá cao. Tuy nhiên, phần đánh giá phát âm từ thì rất chuẩn, đây là điều đặc biệt giá trị với người học, nhất là người học ở bậc nền tảng", anh Đăng cho biết.

Ngọc Thi