Lý do bạn thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi đêm

Nếu bạn thường xuyên bị thức giấc vào khoảng 21h-23h, bạn có thể đang gặp vấn đề về tuyến giáp.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, rối loạn giấc ngủ mãn tính thường bị gây ra bởi sự mất cân bằng Yin - Yang do có sự gián đoạn dòng chảy của năng lượng trong cơ thể (Yin Yang là lý thuyết tạo nền tảng của phong thủy. Yin - nữ tính, Yang - nam tính). Năng lượng này được gọi là khí và nó được cho là ở khắp mọi nơi trên trái đất. Khi bạn đang có thể chất tốt, Qi (khí) sẽ tự do chảy trong cơ thể bạn, nhưng nếu bạn gặp vấn đề về sức khỏe, nguyên nhân có thể do sự tắc nghẽn Qi trong một cơ quan nội tạng nào đó, khiến bạn bị thức dậy vào ban đêm.

Giả định rằng Qi lưu thông qua 12 kinh tuyến chính trong cơ thể liên quan đến một số cơ quan nội tạng nhất định. Chu kỳ này thường mất 24 giờ trong khi mỗi hệ thống của cơ thể mất 2 giờ để sạc Qi.

Vào ban đêm, Qi được kéo vào trong để nạp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, nếu giấc ngủ của bạn luôn luôn bị gián đoạn tại một thời điểm cụ thể, điều này có thể do sự mất cân bằng trong một cơ quan nào đó, vì năng lượng không thể thông suốt.

21h-23h: Tuyến giáp

Trong giai đoạn đầu của giấc ngủ, hệ thống nội tiết của chúng ta tái cân bằng chính nó và mạch máu hoạt động tích cực hơn. Điều này có nghĩa là bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan đến hệ miễn dịch, tuyến giáp, tuyến thượng thận hoặc chuyển hóa cũng có thể khiến bạn thức giấc.

Khó ngủ trong khoảng thời gian này cũng có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng và lo lắng quá mức cả ngày. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn nên tập yoga, thiền hoặc bài tập nhẹ nhàng nhằm giảm căng thẳng trước khi đi ngủ.

23h-1h: Túi mật

Túi mật có chức năng tạo ra mật cần thiết cho tiêu hóa và phân hủy tất cả chất béo bạn đã nạp vào trong ngày. Tỉnh giấc vào khung giờ này có thể do bạn có sỏi mật hoặc cần điều chỉnh lượng chất béo tiêu thụ, đồng thời nên sử dụng các loại dầu tốt cho sức khỏe.

Túi mật cũng liên quan đến cảm xúc thất vọng, giận dữ, ấm ức... Vì vậy, bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc, tập tha thứ vô điều kiện đối với người khác. Đó cũng là cách giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.

1h-3h: Gan

Trong khoảng thời gian này, cơ thể của chúng ta tự làm sạch, loại bỏ các chất thải ra khỏi máu và các mô khác. Bạn bị thức dậy vào lúc này có thể do gan phải xử lý quá nhiều độc tố. Để giúp các chức năng gan được thực hiện đúng cách, hãy cố gắng uống thêm nước tinh khiết, cắt giảm cồn và caffein.

Ngoài ra, thức dậy vào khoảng thời gian này cũng liên quan đến những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, thất vọng, tội lỗi... Bạn cần gạt bỏ những điều này ra khỏi tâm trí trước khi đi ngủ để giấc ngủ trọn vẹn hơn.

3h-5h: Phổi

Phổi là cơ quan đầu tiên được lấp đầy Qi (Khí) bằng cách thu thập oxy và phân phối đến tất cả các hệ thống khác để chuẩn bị một ngày mới. Nếu bạn thức dậy trong khoảng thời gian từ 3h đến 5h với các triệu chứng như ho, hắt hơi hoặc nghẹt mũi, điều này cho thấy bạn có niêm dịch dư thừa hoặc chế độ ăn uống kém.

Phổi cũng được kết nối với những cảm xúc của nỗi buồn, đau khổ, vì vậy thức giấc vào thời điểm này có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải loại bỏ các tác nhân tiêu cực trên. Trong trường hợp này, hãy thực hiện một số bài tập thở để giúp bạn ngủ ngon.

5h-7h: Ruột già

Trong thời gian này của buổi sáng, dòng năng lượng được tập trung ở ruột già của bạn. Nếu có sự mất cân đối trong cơ quan này, bạn có thể bị táo bón, tăng cân hoặc thậm chí là lão hóa sớm. Để bộ phận này hoạt động tốt và điều hòa chu kỳ giấc ngủ, bạn nên thực hiện động tác kéo căng cơ, uống nhiều nước và tắm sau khi thức dậy.

Thời gian này cũng liên quan đến cảm giác bị mặc kẹt trong tình huống, cảm xúc nào đó, thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, nếu liên tục thức dậy vào khung giờ này, đã đến lúc bạn cần buông bỏ gánh nặng cảm xúc của mình để có giấc ngủ tốt hơn.