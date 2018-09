Lợi ích bất ngờ khi con được vui chơi ngoài trời

Việc vui chơi ngoài trời không chỉ giúp bé phát triển tốt hơn về thể chất mà còn kích thích khả năng sáng tạo, trí thông minh của trẻ.

Richard Louv, tác giả cuốn Last Child In The Woods: Saving Our Children from Nature Deficit Disorder (tạm dịch: Những đứa trẻ cuối cùng trong rừng) nhận định, ít cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường bên ngoài có thể cản trở óc sáng tạo và sự phát triển những tố chất tuyệt vời của trẻ.

Theo ông, chơi ngoài trời là cách kinh tế nhất bạn có thể làm để tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ. Bố mẹ nên cho bé chơi thoải mái thay vì luôn luôn giữ con trong nhà. Thiên nhiên với đầy ắp những điều sống động là người thầy ưu việt khơi gợi mọi cảm xúc, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho trẻ

Thiên nhiên cũng là chiếc cầu nối để trẻ tự trải nghiệm một thế giới rộng lớn và sống động hơn nhiều so với tiếp xúc qua màn hình hay trang giấy. Những trải nghiệm này sau đó thúc đẩy một loạt các phản ứng thích nghi để gợi trí tò mò, óc quan sát, sự suy xét, thăm dò, giải quyết vấn đề và tính sáng tạo.

Đặc biệt, đây là bậc thầy dạy trẻ kỹ năng sinh tồn và các kiến thức an toàn mà cha mẹ không thể ngờ tới. Người thầy thiên nhiên còn dạy trẻ cách quan tâm đến mọi vật, mọi người ở quanh mình và cả cách yêu thương từng bông hoa, từng chồi cây, từng con vật ở xung quanh.

Thiên nhiên với đầy ắp những điều sinh động sẽ khơi gợi cảm xúc, trang bị kỹ năng sống cho trẻ.

Cuối năm 2004, thế giới từng vỡ òa ngưỡng mộ khi nhắc đến Tilly Smith - cô bé 10 tuổi cứu sống gần 100 du khách tại bãi biển Maikhao, khu du lịch Phuket, Thái Lan. Khi đó, bé phát hiện được dấu hiệu của cơn sóng thần khủng khiếp ngày 26/12 năm 2004.

Thấy màu nước biển đột nhiên thay đổi, những quả bóng nước lớn sủi lên, cô bé 10 tuổi đã quả quyết với mẹ rằng thầy môn địa lý của bé dạy đó là dấu hiệu của trận động đất và có thể gây ra những cơn sóng thần. Thông báo kịp thời của bé không chỉ cứu được gia đình, mà cứu được hàng trăm người khác.

Điều kỳ diệu ấy sẽ khó có thể xảy ra nếu Tilly Smith không được tiếp xúc với thiên nhiên và trực tiếp chứng kiến những biến đổi của tự nhiên.

Nhiều bậc cha mẹ hình dung “tiếp xúc với thiên nhiên” nghĩa là trẻ phải được đi biển, leo núi, đi rừng, về nông thôn… Thật ra, trẻ có thể gần gũi với thiên nhiên bằng nhiều cách đơn giản khác, như những công việc thường nhật trong nhà, các hoạt động vui chơi ngoài trời dịp cuối tuần.

Phụ huynh cũng có thể cho bé tự trồng giá đỗ ngay trong chậu cây, khuyến khích con sắp xếp từng loại rau củ hay chỉ đơn giản là cùng mẹ phơi quần áo để cảm nhận quy luật thời tiết. Khi ấy, thiên nhiên trong mắt con chính là những cây rau vươn mình lớn lên, là cái nắng gắt ngày hè giúp quần áo mau khô, là những cánh hoa khoe mình bên cửa sổ hay những loài sinh vật nhỏ bé bò trên luống rau của mẹ...

Ngay trong ngôi nhà, mẹ vẫn có thể mang đến cho con cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên an toàn.

Thế Đan