Đường tình duyên tương đồng của Lâm Tâm Như, Thư Kỳ

Sau nhiều đổ vỡ trong tình yêu, hai người đẹp sinh năm 1976 đều tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 40 với người bạn lâu năm.

Lâm Tâm Như nên duyên với chàng trai cô từng chê 'chậm chạp trong giao tiếp'

Năm 2006, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Tàu điện ngầm. Sau khi phim kết thúc, hai người trở nên gần gũi hơn. Tuy nhiên, Tâm Như đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Cô còn chọc ghẹo Kiến Hoa: "Đừng có tự mình đa tình". Tuy nhiên, cặp đôi vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết. Năm 2010, Lâm Tâm Như đã không quản ngại đến phim trường Tiếu ngạo giang hồ thăm Kiến Hoa.

Năm 2011, Hoa - Như có dịp tái hợp trong dự án điện ảnh Khuynh thế hoàng phi do Lâm Tâm Như sản xuất. Trên phim trường, hai người thoải mái thể hiện sự thân mật. Thế nhưng "Tử Vi cách cách" vẫn một mực phủ nhận tin đồn tình cảm với đàn em. Trong bộ phim, nhân vật Liên Thành (do Kiến Hoa thủ vai) yêu say đắm công chúa Phức Nhã (Tâm Như thủ vai), nhưng Phức Nhã lại dành hết tình cảm cho Mạnh Kỳ Hữu (Nghiêm Khoan thủ vai). Vai nam phụ của Kiến Hoa lại chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả. Người hâm mộ thậm chí còn bày tỏ mong muốn cặp đôi dang dở trong phim nên duyên ngoài đời. Lúc bấy giờ, nhiều nguồn tin rộ lên rằng hai người đang sống chung. Nhưng Lâm Tâm Như vẫn bình thản khẳng định: "Nếu có thể chụp được hình ảnh thực sự hãy đưa ra kết luận cuối cùng".

Mối tình chị em giữa nàng Hạ Tử Vi và diễn viên kém cô 3 tuổi được khán giả ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng, chỉ có Hoắc Kiến Hoa mới xứng đáng là "nam thần" của Lâm Tâm Như.

Năm 2012, khi Lâm Tâm Như bị ngã khi quay phim Kinh Dị Hài Lâu ở Hàng Châu, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ xuất hiện tại phim trường. Tuy nhiên, anh nhanh chóng ra về vì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, cử chỉ vô cùng "soái ca" ấy của Kiến Hoa có lẽ cũng đủ chứng minh tấm chân tình anh dành cho người đẹp.

Trong các sự kiện của làng giải trí Hoa ngữ, Kiến Hoa và Tâm Như thường "vô tình" sóng đôi, ngồi cạnh nhau. Hai người thường xuyên bị bắt gặp đi ăn uống, mua sắm cùng nhau. Tuy nhiên, nàng Hạ Tử Vi vẫn kiên quyết phủ nhận mọi chuyện.

Ngày 27/1/2016, dù bận rộn di chuyển giữa Trung Quốc - Đài Loan - Hàn Quốc, Kiến Hoa vẫn đáp chuyến bay về Đài Bắc để chúc mừng sinh nhật Tâm Như. Vào ngày Lễ tình nhân của Đài Loan (20/5/2016), Tâm Như và Kiến Hoa bất ngờ công bố thông tin hẹn hò trên trang cá nhân khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Cặp đôi tiết lộ, họ mới chỉ chính thức hẹn hò từ sinh nhật của Tâm Như. Ngày 31/7/2016, hôn lễ của cặp đôi chính thức diễn ra tại đảo Bali, Indonesia. Trên thiệp cưới của hai người có ghi: "Mười năm tình bạn chuyển thành tình yêu. Mời bạn hãy đến chứng kiến thời khắc này cùng chúng tôi".

Phùng Đức Luân yêu Thư Kỳ 'từ cái nhìn đầu tiên' cách đây 20 năm

Thư Kỳ sinh năm 1976 trong một gia đình không mấy dư dả ở Đài Loan. 17 tuổi, cô dấn thân vào đóng phim cấp 3, chụp ảnh nóng. Sau đó, Thư Kỳ vượt qua quá khứ đen tối để giành giải thưởng Kim Tượng danh giá của Hồng Kông. Sự nghiệp thăng tiến, được tôn vinh là Ảnh hậu nhưng đường tình duyên của Thư Kỳ vẫn lận đận vì quá khứ đóng "phim đen". Cô từng có mối tình 7 năm với Thiên vương Hồng Kông Lê Minh, sau đó, tài tử rời bỏ Thư Kỳ vì không chịu được sức ép với gia đình và dư luận. Thư Kỳ cũng vướng vào tin đồn tình cảm với Trương Chấn, Vương Lực Hoành... nhưng họ đều chia tay cô với lý do tương tự.

Trong suốt những năm ấy, Phùng Đức Luân luôn ở bên Thư Kỳ, giúp cô vượt qua nỗi đau trong quá khứ. Anh không ngại tiết lộ mình đã yêu Thư Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên: "Năm 1997, ngay từ lần đầu tiên gặp Thư Kỳ, tôi đã có những cảm xúc lạ lẫm. Cô ấy xinh đẹp, thẳng thắn. Sau đó, tôi là người chủ động xin số điện thoại liên lạc". Sau đó, hai người trở thành bạn tốt. Đức Luân thường đến nhà Thư Kỳ, giúp cô thay bóng đèn, sửa đường nước. Tuy nhiên, anh không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn trong tình cảm. Lúc đó, anh coi cô như người thân trong nhà.

Phùng Đức Luân và Thư Kỳ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong khi Thư Kỳ xuất thân nghèo khó, Đức Luân có bố là chuyên gia ngành dược, mẹ là nữ nghệ sĩ Thạch Yến từng rất nổi tiếng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Anh tốt nghiệp ngành IT tại Đại học Michigan, Mỹ và hiện là một đạo diễn, diễn viên kiêm ca sĩ khá nổi tiếng.

Trong lúc Thư Kỳ qua lại với Lê Minh, Phùng Đức Luân yêu Mạc Văn Úy, hai người vẫn gắn bó như anh em. Những lúc Thư Kỳ thất tình, uống rượu say, sút cân, Đức Luân luôn ở bên cạnh cô. Trước những tin đồn tình cảm, anh chỉ dám nhận mình là một người anh, là "Phùng ca ca" chăm sóc cho cô em gái bé nhỏ.

Tình cảm trong sáng ấy đã dần lớn lên thành tình yêu sau 16 năm hai người quen biết. 4 năm hẹn hò ấy, Phùng Đức Luân lại tiếp tục đóng vai một người tình dịu dàng. Anh tâm sự: "Sau khi yêu, Thư Kỳ luôn lo lắng, cô ấy sợ không nắm giữ được hạnh phúc. Tôi phát hiện cô ấy dễ nổi giận. Khi đó, tôi thường nói cô ấy trông rất đẹp. À không, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã luôn xinh đẹp và nổi bật".

Tài tử họ Phùng thường xuyên dẫn Thư Kỳ về nhà ăn cơm. Mẹ anh rất quý mến nữ diễn viên. Anh khẳng định: "Không có quả ngọt nào không trải qua chông gai. Tôi đã chứng minh cho gia đình thấy sự lựa chọn của bản thân là đúng đắn". Cuối cùng, vào ngày 3/9/2016, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân công bố họ đã bí mật kết hôn sau 16 năm làm bạn và 4 năm hẹn hò. "Chúng tôi đã kết hôn. Chuyện gì trên đời cũng có thể bỏ lỡ nhưng không thể đánh mất người còn lại".

