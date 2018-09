Đường chạy Hello Kitty Run cho cả gia đình

Chương trình mang đến cho các gia đình cơ hội chia sẻ những khoảnh khắc và hoạt động ý nghĩa bên người thân cùng mèo Hello Kitty.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 27/11 tới tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Sự kết hợp giữa Hello Kitty và cỏ bốn lá trong chủ đề “Happy Lucky Together” sẽ mang đến cho các gia đình niềm vui và sự may mắn cùng chú mèo đáng yêu, nổi tiếng.

Người tham dự không cần phải là vận động viên hay thường xuyên tập thể dục, chỉ cần có tinh thần thể dục thể thao, yêu thích các nhân vật hoạt hình hoặc văn hóa Nhật Bản. Đường chạy mở cửa cho mọi thành viên trong gia đình, từ ông bà, bố mẹ cho đến các em nhỏ (trên 7 tuổi). Những người hoàn thành đường chạy 5km trong thời gian quy định sẽ được ban tổ chức dành tặng kỷ niệm chương độc đáo in hình chú mèo Hello Kitty và tận hưởng nhiều hoạt động thú vị xuyên suốt hành trình.

Kỷ niệm chương đáng yêu dành cho những người hoàn thành đường chạy 5km trong thời gian quy định.

Sau khi đăng ký, người tham dự sẽ nhận được một bộ Racekit gồm áo thun, túi dây rút và BIb được thiết kế riêng cho chương trình. Phụ kiện được thiết kế thời trang từ những chất liệu thoáng nhẹ, mang đậm đặc trưng của thương hiệu Hello Kitty nổi tiếng. Tất cả sẽ giúp bạn chinh phục đường chạy 5km một cách dễ dàng.

Sự nổi tiếng của Hello Kitty chưa bao giờ "hạ nhiệt" kể từ lần xuất hiện đầu tiên tại Nhật Bản. Hàng nghìn hình ảnh dễ thương của chú mèo xinh xắn này đã xuất hiện trên T-shirt, balo, kẹp tóc, dụng cụ học tập, case điện thoại... trên khắp thế giới. Vì vậy, chương trình "Hello Kitty Run" đã thu hút hàng nghìn gia đình và các bạn trẻ tham dự ở nhiều quốc gia. Làn sóng này xuất phát từ Nhật Bản rồi lan tỏa đến Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia... và sắp tới là Việt Nam. Đồng hành cùng hình ảnh chú mèo đáng yêu trong sự kiện này là cỏ 4 lá mang thông điệp niềm tin - hy vọng - hạnh phúc và may mắn.

Người tham dự sẽ nhận được một bộ Racekit của chương trình.

Để đường chạy thêm vui nhộn, ban tổ chức còn nghĩ ra nhiều hoạt động thú vị khác dành cho những người tham gia gồm:

- Tìm bạn ghép chữ: Nhận ngay quà tặng đáng yêu từ Hello Kitty nếu bạn tìm thấy những người có BIB cùng bạn ghép thành L-U-C-K-Y.

- Bức tường may mắn: Với bức tường có những dòng chữ bắt đầu bằng hai từ "Happy to..." tại chương trình, bạn có thể gửi những lời chúc may mắn đến những người thân yêu như bố mẹ, nửa kia, bạn thân... Tất cả sẽ tạo thành một bức tường đầy lời chúc ý nghĩa, giúp bạn chia sẻ thông điệp yêu thương.

- Tìm cỏ 4 lá giữa một rừng cỏ 3 lá: đây dự đoán sẽ là một trò chơi hấp dẫn, thú vị.

- Bó cỏ 4 lá may mắn: người tham gia sẽ có cơ hội được nhận một bó hoa đặc biệt được kết từ cỏ 4 lá cùng những bông hoa xinh xắn mang thông điệp may mắn. Bó hoa này sẽ được chú mèo Hello Kitty tung lên tại sân khấu chính.

Đường chạy Hello Kitty thú vị.

Thu Ngân