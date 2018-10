Dương Cẩm Lynh lên thực đơn cả tuần không trùng món cho con 2 tuổi

Nữ diễn viên thay thực phẩm liên tục để đảm bảo dinh dưỡng cho Will và giúp bé ngày nào cũng được khám phá món mới.

Dương Cẩm Lynh lên thực đơn cả tuần không trùng món cho con trai Bé Will há to miệng khi được mẹ xúc cơm

Đều đặn mỗi ngày đúng 18h, bé Will, con trai Dương Cẩm Lynh, được mẹ đặt vào ghế ăn để thưởng thức bữa tối. Nữ diễn viên chia sẻ, cậu con trai 2 tuổi của cô hiện bước vào giai đoạn mải chơi, mất tập trung khi ăn. Để giữ bé ngồi yên, Lynh cho con xem bộ phim hoạt hình ngắn hoặc các video ca nhạc. Will ăn bữa sáng và trưa tại trường nên được mẹ tập trung chăm chút bữa phụ và bữa tối. Cô đổi món liên tục, tạo không khí vui vẻ khi ăn để con trai ngon miệng và cảm thấy thoải mái.

Will tan trường lúc 16h, khi về nhà được mẹ cho ăn trái cây lót dạ. Dương Cẩm Lynh giúp con tập ăn rau từ nhỏ nên bé thích hoa quả, thường ăn hết cả bát dâu tây, đu đủ hoặc xoài. Bữa tối của Will bắt đầu khoảng hai tiếng sau đó; thực đơn gồm món mặn, món canh, rau và cơm. Bà mẹ diễn viên sử dụng thực phẩm phong phú để chế biến cho con, trong đó các thức ăn giàu đạm như lươn, ếch, bò, trứng, cá... không thể thiếu. Từ thứ hai đến thứ sáu, Will được ăn xoay vòng các thực phẩm kể trên kết hợp rau xanh theo mùa; cuối tuần hai mẹ con đi ăn nhà hàng cải thiện.

Con trai Dương Cẩm Lynh biết vỗ tay khen ngon khi thưởng thức món ăn hợp khẩu vị và lắc đầu từ chối loại thực phẩm bé không thích. Thời gian này, Will hay tránh một số món rau nên Dương Cẩm Lynh khắc phục bằng cách mua gói rau khô của Nhật về trộn vào cơm hoặc thức ăn. Nữ diễn viên cho biết các gói rau chế biến sẵn không giàu dinh dưỡng như rau tươi nhưng tạm thời bổ sung lượng nhỏ chất xơ cần thiết cho bé. Ngoài ra cô vẫn chuẩn bị thêm bát canh nấu từ loại rau Will thích để bé hứng thú thưởng thức.

Dương Cẩm Lynh nỗ lực bổ xung chất xơ trong bữa ăn của con.

Cùng một loại thực phẩm, Dương Cẩm Lynh thích biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau để khơi gợi sự tò mò của bé. Riêng với lươn, cô có 3-4 cách chế biến như cháo lươn khoai môn, lươn xào lăn, sushi lươn; ếch được hấp sơ, ướp hạt nêm xào cùng hành, sả hoặc nấu cháo. Món bò kho nữ diễn viên nấu cho con có hương vị đặc trưng nhưng thực hiện đơn giản hơn từ thịt bò loại ngon, khoai tây, cà rốt và thay thế bột năng bằng bột ăn dặm. Thỉnh thoảng Dương Cẩm Lynh giúp Will đổi bữa bằng bò ram, cơm chiên bò Wagyu hoặc mì Ý sốt bò băm.

Không chỉ chú trọng hương vị và dinh dưỡng, bà mẹ diễn viên dành thời gian trang trí đồ ăn thành hình thù dễ thương để kích thích sự hào hứng của Will. Những hôm thức ăn vừa miệng và được bày biện đẹp, bé sẽ tự bốc ăn ngon lành với biểu cảm vui vẻ. Bữa ăn thuận lợi như thế thường diễn ra gọn gàng trong khoảng 20 phút.

Dương Cẩm Lynh cho rằng không khí bữa ăn là điều quan trọng giúp con ngon miệng và hấp thu tốt. Chính vì thế, thay vì thúc giục Will ăn nhanh, ăn nhiều, cô tương tác với bé bằng những câu hỏi ngắn. 30-45 phút của bữa tối cũng là khoảng thời gian nữ diễn viên tận dụng để tìm hiểu cảm xúc của con trong một ngày vắng mẹ. Cô cố gắng biến bữa ăn thành "cuộc chơi" để hai mẹ con đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Mỗi ngày vào buổi sáng, mẹ bé Will lên danh sách thực phẩm cần mua để người giúp việc đi chợ rồi đích thân đứng bếp nấu nướng. Cô mất khoảng 15-20 phút chế biến các món ăn cho con bởi kết hợp luôn trong quá trình nấu bữa cơm của người lớn. Nữ diễn viên hạn chế mua nhiều đồ ăn trong một lần đi chợ để không phải bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh.

Dương Cẩm Lynh từng trải qua cảm giác sốt ruột và lo lắng khi con biếng ăn hoặc bỏ ăn 3-4 ngày. Tham khảo nhiều tài liệu, cô hiểu được đó là biểu hiện bình thường của trẻ trước và sau khi ốm nên khắc phục bằng cách cho con ăn thức ăn lỏng, chia thành thành nhiều bữa trong ngày. Bà mẹ nổi tiếng không áp lực về việc tăng cân của con mà quan tâm các chỉ số khác như chiều cao, sự linh hoạt, cảm xúc và nhận thức. Cô thấy yên tâm vì phương pháp nuôi dạy bé đang áp dụng mang lại hiệu quả là Will luôn vui vẻ, năng động và khỏe mạnh.

Lam Trà