Cuộc thi cover điệu nhảy vui nhộn dành cho gia đình

Giải thưởng máy giặt trị giá 15 triệu đồng sẽ thuộc về gia đình sở hữu video cover điệu nhảy được like và share nhiều nhất theo kết quả tổng hợp từ ban tổ chức.

Xuất phát từ điệu nhảy sôi động nằm trong MV "Boom Boom Pow" vừa ra mắt, cuộc thi cover lại điệu nhảy "Chà bên trái, xoa bên phải" được tổ chức trên Fanpage Downy Việt Nam. Chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo gia đình bởi những khoảnh khắc vui nhộn, gây cười. Nhiều cha mẹ đã đăng tải video con mình nhí nhảnh với điệu nhảy Boom Boom Pow trên Facebook và nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ.

Diễn viên nhí A Pù trong MV "Boom Boom Pow" vui nhộn.

Để tham gia cuộc thi, người tham dự đăng tải video của một hoặc nhóm người thân nhảy điệu "Boom Boom Pow" trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag bắt buộc, đồng thời tag Fanpage của chương trình và 5 người bạn khác. Sau đó, bạn gửi link video dự thi đến hộp thư tin nhắn của Fanpage. Mỗi cá nhân chỉ được gửi một bài dự thi và đảm bảo đã like Fanpage chương trình.

Ban tổ chức sẽ chọn ra người thắng cuộc bằng điểm số thông qua lượt like và share của video, trong đó, số lượt share được nhân đôi. Phần thưởng gồm một giải nhất là máy giặt 16kg kèm bộ dụng cụ giặt xả và 3 tháng sử dụng nước xả; một giải nhì là 3 tháng sử dụng nước xả. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 50 giải khuyến khích thông qua hình thức bốc thăm may mắn bằng phần mềm máy tính (không phụ thuộc vào lượng like, share).

Đây không chỉ là dịp để các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc vui nhộn mà còn có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị.

Gia đình Bình Minh hòa mình với điệu nhảy tại SC Vivo City.

Trước đó, nhảy "Boom Boom Pow" diễn ra tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP HCM. Lưu Hương Giang dù mới sinh con thứ 2 nhưng không ngần ngại bay vào Đà Nẵng để tham gia chương trình. Tại Hà Nội, kiện tướng khiêu vũ Khánh Thi có có mặt từ sớm để hâm nóng bầu không khí. Mẹ Kubin còn khá thoải mái và trẻ trung khi nhảy nhót cùng các em nhỏ tại sự kiện.

Tại TP Cần Thơ, gia đình diễn viên Thanh Thúy, Đức Thịnh và bé Cà Phê cũng thực hiện điệu nhảy sôi động ngay trước khu ăn uống của chợ An Thới. Gia đình MC Bình Minh lại “quẩy” hết mình tại SC Vivo City, TP HCM.

Dù hoạt động liên tục nhưng các gia đình đều cảm thấy thoải mái và không bí bách bởi mùi mồ hôi như thông thường. Thậm chí, khi ở trước những chỗ đông người như siêu thị, nhà hàng, quán ăn, chợ,... nơi có nhiều mùi hỗn độn, các gia đình vẫn hào hứng với điệu nhảy mà không hề cảm thấy khó chịu.

