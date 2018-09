Cuộc sống mẹ đơn thân 'cực muốn chết' của Á hậu Diễm Châu

Khi được hỏi về bố của con trai, Diễm Châu chia sẻ, cô không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào của người đàn ông này và phải tự thân vận động. "Nhiều khi cũng hơi tủi thân vì nghĩ trước đây đi máy bay hạng C (hạng thương gia), giờ lại phải chờ, rồi tự an ủi bản thân: Mai mốt con trai sẽ cho mình đi hạng C (cười). Giờ tôi tự làm, tự ăn, tự do và tự quyết định mà không phải phụ thuộc ai", Diễm Châu tâm sự.