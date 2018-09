Con gái Thủ tướng New Zealand là em bé đầu tiên dự họp Đại hội đồng LHQ

Trong khi bà Jacinda Ardern có bài phát biểu tại phiên họp, chồng của bà ngồi bên dưới trông con.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngồi cùng con gái và chồng trong phiên hợp tại New York. Ảnh: Carlo Allegri/Reuters.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã làm nên lịch sử là chính trị gia đầu tiên trên thế giới đem theo con gái 3 tháng tuổi tham dự cuộc họp đại hội đồng Liên hợp quốc. Tối thứ Hai vừa qua, khi bà có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Nelson Mandela, chồng của bà là Clarke Gayford ngồi ôm con ở hàng ghế dưới.

Bà Ardern đã sinh bé Neve Te Aroha tại Bệnh viện Auckland vào ngày 21/6 và quay trở lại làm việc đầu tháng Tám vừa qua sau khi nghỉ 6 tuần thai sản. Vì đang trong thời gian cho con bú nên nữ thủ tướng phải đem cả con gái đi cùng đến New York trong chuyến đi 6 ngày.

Thủ tướng New Zealand là nhà lãnh đạo đầu tiên đem theo con đi họp Bé Neve là thành viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử được tham dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Video: Time.

Trả lời phỏng vấn chương trình Today trên trang NBC Mỹ về khó khăn khi đi cùng con nhỏ trên chuyến bay kéo dài 17 tiếng, Arden trả lời bằng một nụ cười và nói rằng bà đã xin lỗi các hành khách đi cùng trước. Bà cũng tiết lộ thêm rằng việc làm cha mẹ "đáp ứng đúng kỳ vọng" nhưng niềm vui có Neve "đã vượt xa sự mong đợi".

Chồng của thủ tưởng New Zealand, Clarke Gayford - một người dẫn chương trình truyền hình, đi cùng hai mẹ con tới New York để chăm sóc em bé. Quy định cho phép thủ tướng hoặc bộ trưởng có thể đem theo người trông trẻ khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài mới được điều chỉnh tại New Zealand vào tuần trước. Tuy nhiên, bà Ardern cho biết vé của Gayford đến New York và các chi phí do bà bỏ tiền túi ra thanh toán, bởi vì ông Gayford rất ít tham gia vào các hoạt động chính thức, phần lớn thời gian của ông dành cho việc chăm sóc bé Neve.

Bức ảnh chụp tấm thẻ tham dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc có ghi: 'Em bé đầu tiên' được ông Grayford chia sẻ trên trang Twitter. Ảnh: Twitter.

"Tôi có thể đưa con đi làm, không nhiều nơi cho phép bạn làm điều đó. Tôi không phải là tiêu chuẩn vàng để nuôi dưỡng một đứa trẻ trong môi trường hiện tại bởi vì có những điều thuộc về hoàn cảnh của tôi không giống mọi người", Ardern nói.

Thủ tướng New Zealand vạch ra những trường hợp đặc biệt cho phép bà vừa có thể chăm sóc bé Neve vừa tiếp tục thực hiện công việc của mình. Bà luôn hy vọng một ngày nào đó điều này sẽ trở thành bình thường để tất cả phụ nữ cân bằng được giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ.

Trên trang cá nhân, bà Ardern từng chia sẻ về cuộc sống sau sinh "rõ ràng là sẽ có một chút khác biệt" nhưng gia đình bà đã làm "thực sự, thực sự tốt". 6 tuần nghỉ thai sản theo bà Ardern là "6 tuần 'tốc độ' nhất trong cuộc đời tôi... nhưng nó thật tuyệt vời" - từ Reuters.

Để vợ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của một thủ tướng, chồng bà Ardern đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Ảnh: AFP.

Việc đem theo con nhỏ tham dự các phiên họp từng có tiền lệ tại Canada, Australia và Argentina. Hồi tháng 6 vừa qua, đoạn video quay lại cảnh bà Karina Gould, bộ trưởng Các tổ chức Dân chủ Canada, cho con bú trong phòng họp hạ nghị viện đã nhận được nhiều sự chú ý. Hay tháng 5/2017, truyền thông cũng đăng tải hình ảnh thượng nghị sỹ Larissa Walters, đồng phó chủ tịch Đảng Xanh (Australia) đang cho con gái Alia Joy bú tại phiên họp quốc hội. Còn tại Argentina, nữ nghị sĩ Victoria Donda Perez được coi là chính trị gia đầu tiên làm tương tự khi ngồi họp ở tòa nhà quốc hội vào tháng 7/2015.