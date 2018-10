Con gái hoa khôi 'Sao mai điểm hẹn 2012' 5 tuổi nói tiếng Anh như gió

Cô bé Lassi không ngại bắt chuyện với người nước ngoài và say sưa giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Mới 5 tuổi, cô bé Lassi, con gái ca sĩ Vũ Hồng Nhật Trang, đã tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hoặc sử dụng ngôn ngữ này kể vanh vách một câu chuyện. Lassi thích đứng trước gương hùng biện hoặc biểu diễn cho mọi người xem nên hễ mẹ quay phim là bé "bắn" tiếng Anh không cần chuẩn bị. Hoa khôi Sao mai điểm hẹn 2012 nhận xét con gái sử dụng ngữ pháp chưa thực sự chuẩn nhưng vốn từ của bé phong phú và cách diễn đạt trôi chảy. Trước khi tới trung tâm học tiếng Anh và tham gia câu lạc bộ do giáo viên bản ngữ hướng dẫn, Lassi đã có vốn từ vựng cơ bản nhờ tự học trên YouTube.

Nhật Trang nhận thấy điều đặc biệt ở con gái lúc cô bé một tuổi, đó là Lassi chỉ thích các chương trình thiếu nhi bằng tiếng Anh. Mỗi khi được mẹ cho xem, bé lắc lư theo điệu nhạc, chăm chú theo dõi và bập bẹ phát âm theo. Những lần Nhật Trang cố ý chuyển kênh sang bài hát của Xuân Mai hay phim hoạt hình Việt Nam, con gái cô đều mếu máo. Bé vài lần khiến cả nhà bất ngờ vì biết cầm quả cam nói "orange" hay chỉ quá táo gọi "apple".

Lassi được mẹ cho xem video tiếng Anh 2 tiếng mỗi ngày vào trước giờ cơm và sát lúc đi ngủ. Nhật Trang cho phép con tự lựa chọn chương trình trên YouTube để học còn cô vừa làm việc nhà vừa quan sát. Trang để ý lúc Lassi ngồi xem, không điều gì bên ngoài có thể khiến cô bé bị phân tán tư tưởng. Thời gian đầu bà mẹ trẻ gặp khó khăn trong việc yêu cầu con gái dừng xem để đi ăn cơm hoặc đi ngủ.

Khi từ vựng tiếng Anh của Lassi đủ nhiều để giao tiếp đơn giản, Nhật Trang và ông xã tương tác cùng con bằng những câu hỏi ngắn. Cô hay chỉ vào một vật dụng trong nhà rồi hỏi: "What is this?" (Cái gì đây?) để Lassi trả lời: "chair" (ghế), "bed" (giường), "table" (bàn). Lúc trong thang máy hay trên đường đón con từ trường về, Nhật Trang hát bài Color Song và nhấn mạnh câu hỏi "What color do you see?" (Con nhìn thấy màu gì?) để Lassi háo hức chỉ vào những màu sắc trên quần, áo, cặp sách và nói: "blue" (xanh dương), "red" (đỏ), "yellow" (vàng)... Thỉnh thoảng con gái Nhật Trang bị lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Việt như gọi "cái pen", cô chỉnh lại giúp bé thành "cái bút" hoặc "a pen" là Lassi nhớ.

Nữ ca sĩ Sao Mai duy trì việc học tiếng Anh của Lassi theo cách tự nhiên cho đến lúc bé 4 tuổi thì đưa con tới trung tâm ngoại ngữ. Giáo viên ở đó tỏ ra bất ngờ vì cô bé chưa biết chữ nhưng phát âm tiếng Anh chuẩn, vốn từ vựng khá và hiểu nội dung các câu hỏi. Lassi không gặp khó khăn nào trong phần phỏng vấn bằng miêu tả tranh với cô giáo người bản ngữ. Họ đánh giá trình độ tiếng Anh của bé ngang với học sinh lớp 1 đã được học căn bản.

Hoàn thành tốt bài kiểm tra nhưng Lassi chưa được đi học ngay vì thời điểm đó bé còn nhỏ. Mỗi ngày con gái Nhật Trang đều hỏi mẹ khi nào được đi học và thể hiện sự háo hức ra mặt. Vào sinh nhật 5 tuổi của con gái, nữ ca sĩ dành tặng con món quà là khóa học tiếng Anh. Bé vô cùng thích thú và chính thức đi học ngoại ngữ ở trung tâm cách đây 6 tháng.

Vợ chồng Nhật Trang cho con đi du lịch nhiều để bé có cơ hội giao tiếp tiếng Anh.

Cho rằng môi trường là yếu tố quan trọng giúp bé học tiếng Anh hiệu quả, Nhật Trang cho con tham gia câu lạc bộ gồm các bé yêu thích ngoại ngữ, có giáo viên nước ngoài hướng dẫn. Tại đây, Lassi và các bạn không học theo giáo trình cụ thể mà chủ yếu trò chuyện, vui chơi và chia sẻ bằng tiếng Anh. Cô giáo ngồi giữa sàn có các bé vây quanh, cùng giao tiếp thân mật tạo nên một buổi tụ tập vui vẻ. Sau mỗi buổi sinh hoạt trở về nhà, Nhật Trang thấy con gái vui vẻ, biết cách nói một câu đầy đủ thay vì sử dụng các từ đơn lẻ.

Gần đây trong chuyến đi du lịch Australia, Nhật Trang bất ngờ vì con gái chủ động lại gần người nước ngoài để giao tiếp. Bé tự tin nói, thể hiện ngôn ngữ hình thể và dẫn dắt cuộc hội thoại một cách chủ động. Những người anh, em họ của Lassi ở nước ngoài cũng thường xuyên trò chuyện với bé qua Facetime. Hai bên tận dụng những cuộc hỏi thăm để giúp nhau trau dồi tiếng Anh, tiếng Việt.

Nhật Trang nhận thấy bên cạnh việc đầu tư thời gian, tiền bạc cho con học tiếng Anh, điều bố mẹ cần làm là động viên, khích lệ bé. Những lần Lassi nói sai, Trang không ngắt lời con, nhắc nhở chỉnh sửa mà vẫn tập trung lắng nghe bé. Mỗi khi con làm đúng, bà mẹ ca sĩ không tiếc lời khen. Cô coi việc Lassi trò chuyện bằng tiếng Anh, tự hùng biện trước gương hoặc quay video tự sự là điều bình thường để bé không cảm thấy ngại vì bị chú ý.

Vũ Hồng Nhật Trang sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô từng tham gia cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2012, được đánh giá là thí sinh có giọng hát triển vọng và ngoại hình nổi trội. Nhật Trang kết hôn khi 22 tuổi với chồng là vận động viên tennis. Không lâu sau đó, cô sinh con gái đầu lòng và tạm dừng ca hát, chuyển sang công tác trong lĩnh vực ngân hàng.

