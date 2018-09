Cô giáo tiểu học tự may đồ cho ba mẹ con để tiết kiệm chi phí

Chị Phi có đam mê may vá, thêu thùa nên ngoài giờ dạy ở trường, chị thường tranh thủ sáng tạo những trang phục yêu thích. Bà mẹ hai con bắt đầu sở thích may đồ từ nhiều năm qua. Từ đó đến nay, hai con gái của chị Phi chỉ mặc quần áo do mẹ thiết kế.