Cô gái bị nhà chồng ép ly hôn ở tuổi 22 sau khi sảy thai

Ngày 8/8/2016, trang Facebook NEU Confession đăng tải tâm sự của một cựu nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã tốt nghiệp cách đây hơn 10 năm. Cô nhẹ nhàng xưng "chị" và mở lòng với thế hệ đàn em về câu chuyện đời mình.

Cô tâm sự, ở tuổi 18, 20, cô cũng từng có những hoài bão, mơ ước như bao người khác. Dù xuất thân từ gia đình thuần nông nghèo khó nhưng cô luôn cố gắng vươn lên. 12 năm đèn sách, cô đều đạt học sinh xuất sắc và có điểm thi đại học cao nhất xã. 3 năm học đại học, cô không phải xin tiền bố mẹ. Ngày nào cô cũng tự nhủ phải học tập tốt, nhanh chóng ra trường xin việc và giúp gia đình thoát nghèo.

Nhưng mọi dự định tươi đẹp của cô bỗng chốc tan biến khi cô yêu chàng trai hơn mình 4 tuổi. Vào cuối năm học thứ 3, cô đánh mất bản thân và làm mẹ ở tuổi 21. Bố mẹ cô suy sụp, thiên hạ chê cười vì nghĩ cô dùng cái thai trong bụng để đạt được mục đích "làm dâu nhà giàu". Ngày cưới, cô dậy trang điểm từ 2h sáng, ấy vậy mà nhà trai đến rước dâu và làm lễ nạp tài vẻn vẹn trong 30 phút, cốt cho xong thủ tục. Cô ra khỏi nhà lúc hơn 6h và có mặt ở nhà trai lúc gần 10h, người mệt lử sau quãng đường 200 km. Dù có bầu, cô vẫn cố làm tròn bổn phận, chúc tụng anh em họ hàng đến tận 12h30. Xong xuôi, chồng say mèm, mẹ chồng kéo khách khứa của con trai đi ăn uống và bỏ mặc con dâu một mình dọn dẹp.

Ngày cưới, ngày hạnh phúc nhất của bao người là ngày tủi hổ nhất trong cuộc đời cô.

Cô kể lại về ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mình: "Lúc ấy, nước mắt chị tuôn rơi vì ngày đầu tiên về nhà chồng mà như vậy. Chị là dâu mới nên không thể tùy tiện cầm bát đũa và ngồi ăn uống. Ngày ấy tập quán còn lạc hậu lắm. Chị đói và muốn ngất đi. Cũng may sao, chị đi lấy bát cho mấy đứa trẻ con nhà các dì ăn uống, thấy có nồi xôi, chị bèn bốc một miếng vào nhà tắm ăn, vừa ăn vừa khóc các em ạ. Chị nghĩ cho bé con đang trong bụng chị nên đành thế. 15h xong việc, chị vào phòng và gọi chồng dậy đưa đi gội đầu nhưng anh bảo: 'Tự e đi đi'. Ôi làm sao mà chị biết ở đâu chứ. Lại tự tháo kẹp ghim và ra giếng gội".

Đến bữa cơm tối, mẹ chồng cô chỉ tiếp đãi mấy cô em kết nghĩa của chồng, coi như con dâu không tồn tại, còn chồng cô vẫn hồn nhiên ăn uống, hát hò. Cô xin phép vào phòng nằm, một mình khóc vì tủi thân.

Những chuỗi ngày sau đó của cô dâu mới còn chật vật hơn. Chồng cô nuốt lời hứa cho vợ đi học tiếp. Ngày ngày, chồng đi sớm về khuya, còn cô dậy từ 5h sáng quét dọn, nấu nướng, giặt giũ cho cả nhà. Cơ thể cô ngày một gầy yếu do thai nghén. Một đêm, trong khi đi vệ sinh, cô không may trượt chân và mất con. Từ đó, gia đình chồng càng đối xử tệ bạc với cô hơn. 8 tháng sau, cô vẫn không có bầu lại, phần vì do sức khỏe yếu, phần vì 2 vợ chồng ít gần gũi nhau. Mẹ chồng lấy lý do đó bắt cô ly hôn để chồng cưới vợ mới "môn đăng hộ đối". Bà không quên dè bỉu cô là đồ "đũa mốc đòi chòi mâm son". Vậy là ở tuổi 22, cô đã có một đời chồng.

"Bước chân vào một gia đình mới không chào đón mình đã là nỗi đau khổ rồi. Gặp người chồng bạc nhược đớn hèn thì đúng là khổ càng thêm khổ", một Facebooker bình luận về câu chuyện của cô gái trong tâm sự.

Sau 4 tháng, chồng cô vui vẻ lấy vợ khác còn cô trở lại trường học, làm lại cuộc đời. Hằng ngày, cô đi làm hợp đồng và dành thời gian học ngoại ngữ. Một năm sau, cô được nhận vào công ty nước ngoài. Cô tâm sự: "Cuộc đời chị sang một trang khác sau những chuỗi ngày đắng cay tủi nhục. Chị nhận ra rằng, trước khi yêu ai đó thì hãy yêu bản thân mình trước, trân trọng mình trước. Không ai yêu thương mình bằng chính mình và bố mẹ mình. Đến khi chị có thể lo được cuộc sống, chị mới dám kể sự thật cho bố mẹ. 2 năm ấy, một năm đi học lại và đi làm, chị nói dối chồng đi công tác xa. Lúc đó, bố mẹ chị cũng không có điện thoại. Có muốn gọi là gọi nhờ máy bán hàng xóm. Khi bố mẹ biết sự thật chỉ khóc và động viên chị".

Rồi cô gặp anh, chồng hiện tại bây giờ. Anh hơn cô 5 tuổi, học xây dựng. Anh mất mẹ từ nhỏ và ở với bố. Bố anh là giáo viên. Khi nghe chuyện của cô, bố anh đã chấp nhận cô là con dâu. Giờ dây, sau nhiều sóng gió, cô đã có cuộc sống viên mãn bên một bé trai 4 tuổi và bé gái một tuổi. Khi nghĩ về chuyện cũ, cô thấy "nhói đau" nhưng vẫn "mỉm cười" vì tất cả. Cô từng nghĩ: "Giá như chồng cũ mạnh mẽ hơn thì khác". Nhưng anh vẫn không thay đổi tính nhu nhược. Cô vợ mới nghe nói rất ghê gớm và coi thường nhà chồng, "có lẽ do duyên nợ".

Cuối tâm sự, cô nhắn nhủ các bạn nam hãy có lập trường của riêng mình, bởi "là đàn ông, nếu không bảo vệ được người mình yêu thương thì chẳng làm được việc gì cả". Còn với các bạn nữ, "hãy mạnh mẽ lên", "cầm lên được thì buông ra được". Bởi bản thân cô đã nhận ra điều đó, "tuy hơi muộn nhưng vẫn còn kịp để bây giờ có một cuộc sống rất hạnh phúc".

Nhiều người cho rằng, hạnh phúc của người phụ nữ không ở trong tay người đàn ông mà nằm ở chính bản lĩnh của họ.

Sau một vài ngày đăng tải, chia sẻ của cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được hơn 41.000 lượt thích, hơn 4.000 lượt chia sẻ và hàng nghìn comment. Đa số ý kiến cảm thông với câu chuyện của cô gái giấu tên và ủng hộ quan điểm của cô. Một bình luận thu hút hơn 2.300 like: "Các thanh niên trước khi làm việc gì có lỗi với vợ mình thì hãy nghĩ tới bố mẹ vợ đầu tiên nhé. 9 tháng trời mang nặng đẻ đau, 1/4 thế kỷ nuôi nấng, chăm sóc. Già rồi mới gả cho các anh, mong các anh thay mình chăm sóc cô công chúa. Thế mà đối xử với con nhà người ta không ra gì là tội lớn lắm đấy".

Facebooker khác đồng tình: "Là con gái cứ phải độc lập về tài chính, chẳng cần phụ thuộc vào ai. Bố mẹ sinh ra còn không làm tổn thương mình thì không ai có quyền đó". Một người kết luận: "Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng mà là ở bản lĩnh dám cầm và dám buông bỏ".

Chu Chu