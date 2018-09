Candice luôn cảnh giác nên không hề biết đến thông điệp bí mật cho đến khi người yêu của mình nói ra.

Timothy và Candice vừa tổ chức lễ cưới sau hơn 3 năm hẹn hò. Điều đặc biệt là lời cầu hôn của Timothy đã được nói ra từ từ qua mỗi lá thư trong suốt 3 năm, để đến đúng thời điểm khiến người vợ của anh "bật khóc" vì bất ngờ và hạnh phúc.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2013. Sau đó, Timothy bắt đầu viết những bức thư tình gửi cho Candice và mỗi bức đều chứa đựng một phần của thông điệp bí mật. 14 bức thư được gửi đi và khi xếp chúng lại, ghép các chữ cái đầu tiên trong đó với nhau cũng chính là lời cầu hôn của chàng: "Will you marry me?" (Em có đồng ý lấy anh không?).

"Điều này làm cho tôi mất cảnh giác. Tim luôn như thế. Anh ấy thực sự là một chàng trai chu đáo và lãng mạn", Candice chia sẻ.

Trước đó, khi mới quen nhau được 2 tháng, Timothy đã viết một bài hát về mối quan hệ của anh với Candice và đã thể hiện nó vào ngày cưới. Chuyện tình đẹp của cặp đôi này đã giúp mọi người có thêm tình yêu vào tình yêu.

14 bức thư của Timothy chứa một thông điệp bí mật nhưng Candice không hề hay biết.

Sau khi tiết lộ với bạn gái về ẩn ý trong những bức thư tình, cả hai đã nhanh chóng đính hôn và tổ chức lễ cưới.

Bộ ảnh cưới của Timothy và Candice cũng lãng mạn như chính cách họ yêu nhau.

Candice thấy hạnh phúc vì có một người đàn ông chu đáo bên cạnh.

Hôn lễ của họ được tổ chức trong một nhà thờ tại Sydney, Australia, sau 3 năm yêu đương.

Trong ngày cưới, Timothy một lần nữa khiến Candice xúc động bằng một bài hát do chính anh sáng tác về chuyện tình của mình.

Mặc dù đã là bạn bè từ năm 2009 nhưng phải 4 năm sau đó, năm 2013, cả hai mới chính thức trở thành một cặp.

Candice cho rằng, chính sự hiểu biết khá rõ về nhau đã giúp cho tình yêu của cô và Timothy an toàn.

"...Tình yêu của chúng tôi được ghi lại trên giấy đồng nghĩa với việc chúng tôi có những ký ức hữu hình để có thể xem lại", Candice chia sẻ.

Cặp vợ chồng trẻ hy vọng sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, lâu dài.