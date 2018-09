Chồng 9X đỡ đẻ cho vợ trên phố, con gái chào đời trong 7 giây

Khi đỡ vợ nằm xuống vỉa hè, anh Luân đã nhìn thấy thấp thoáng phần đầu của em bé.

"Cái tên Lại Cát Hoài An được vợ tôi lựa chọn cho con gái từ trước, với mong muốn con sinh ra trong sự bình an; cuối cùng lại đẻ ngay ngoài đường", anh Lại Thành Luân (Hoài Đức, Hà Nội) nói một cách dí dỏm khi kể lại câu chuyện tự tay đỡ đẻ cho vợ trên vỉa hè đường Vũ Phạm Hàm hôm 14/8 vừa qua.

Thành Luân cho biết hôm đó, chị Hiền, vợ anh, có dấu hiệu "đau bụng nhâm nhẩm" từ lúc 6h sáng. Dù ngày dự sinh của chị là 21/8, anh Luân vẫn linh tính là con gái sắp chào đời và nhanh chóng đưa vợ lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. "Hôm đấy có rất nhiều sự trùng hợp và kỳ lạ. Bình thường mình gọi taxi được ngay nhưng hôm đấy lại không có xe nên mình lại phải chạy về nhà lấy xe máy chở vợ đi. Nếu đi taxi chưa chắc đã kịp vì đi vào thời điểm tắc đường. Thứ hai, anh trai ruột của mình nhà lại ở ngay Bệnh viện Phụ sản. Hôm đấy may mắn anh lại được nghỉ nên hỗ trợ rất nhiệt tình", ông bố hai con chia sẻ.

Anh Thành Luân được mọi người hỗ trợ đỡ đẻ cho vợ.

Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường Vũ Phạm Hàm, chị Hiền bắt đầu cảm thấy đau đớn nhiều hơn. Cơn đau tăng dần đến dữ dội khi chị hét lên là: Em bé chuẩn bị ra rồi. Anh Luân ngay lập tức dừng xe lại, gõ cửa chiếc taxi đang đỗ cạnh đường để xin cho vợ vào nằm nhưng người lái xe phóng đi luôn. Tình huống khẩn cấp, chị Hiền được chồng đỡ nằm ngay xuống vỉa hè và chỉ 6,9 giây sau, bé Hoài An chào đời.

Một người thân đi cùng, người đi đường và cô bán nước mía đã hỗ trợ vợ chồng anh Luân lúc đó. Chị Hiền cùng bé Hoài An được chở đến bệnh viện trên xe taxi. Bác sĩ đã cắt rốn cho em bé luôn trên xe rồi mới chuyển hai mẹ con về phòng hồi sức. Bé Lại Cát Hoài An chào đời nặng 2,9 kg.

Chị Hiền và bé Hoài An đã ra viện hôm nay.

Trong niềm vui mừng vì "mẹ tròn con vuông", anh Luân cũng cho biết thêm rằng hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn và được ra viện hôm nay. Người mẹ mới sinh 2 ngày, sữa chưa về nhiều nên bé Hoài An được bú thêm sữa ngoài, mỗi lần khoảng 25 ml. Bé cũng được tiêm kháng sinh để phòng nhiễm khuẩn. So với cậu con trai đầu lòng, anh Luân cho biết bé Hoài An "ngoan hơn", "ăn xong là ngủ luôn", "tắm hoặc lau người xong là ngủ".

Vợ chồng anh Thành Luân dự định sau khi ra viện sẽ về nhà ở Hoài Đức vài ngày để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của hai mẹ con. Sau đó, nếu tình hình ổn định, anh Luân sẽ đưa vợ con về quê ở Thái Bình để tiện được người thân chăm sóc.