Chi tiêu đơn giản hơn qua hình thức thanh toán di động

Chỉ cần mang theo chiếc điện thoại thông minh, bạn đã có thể thanh toán hóa đơn ở nhà hàng, quán cà phê, mua sắm, rút tiền.

Ngoài khả năng thanh toán bằng điện thoại, Samsung Pay còn mang đến hàng loạt trải nghiệm ưu việt mới cho nhiều gia đình Việt.

Chị Trần Thị Thiên Thanh, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thường sử dụng thẻ ATM của ngân hàng Shinhan để rút tiền tiêu xài. Từ khi chuyển sang sử dụng Samsung Pay, việc rút tiền thêm dễ dàng mà cũng chẳng sợ bị đánh cắp thông tin thẻ. "Tôi chỉ cần để điện thoại lại gần cây ATM của ngân hàng là có thể rút tiền mặt như đang dùng thẻ vật lý", chị Thanh bày tỏ.

Người dùng có thể tích hợp nhiều thẻ thành viên vào Samsung Pay để tiện lợi khi chi tiêu.

Hài lòng với sự tiện lợi và nhanh chóng của ứng dụng thanh toán di động, anh Hoàng Mạnh Tùng, quận Phú Nhuận, TP HCM chia sẻ, giờ đây chẳng cần mất thời gian tìm ví tiền mỗi khi hội bạn rủ đi ăn bất ngờ. Chỉ cần mang theo chiếc điện thoại thông minh, anh có thể thanh toán hóa đơn nhà hàng, cà phê nhanh gọn. Anh Tùng ưng ý tính năng quản lý thẻ của Samsung Pay vì chẳng cần mang theo một xấp thẻ thành viên bên người mà vẫn có thể tích điểm, hưởng ưu đãi dễ dàng.

Không chỉ thanh toán tiện lợi bằng ứng dụng trên điện thoại, hiện nay, các thành viên trong gia đình đã có thể thanh toán chi phí ở nhiều địa điểm chỉ bằng một chạm với đồng hồ thông minh Gear S3, mà không cần đem theo tiền mặt. Chỉ kết nối đồng hồ với điện thoại Samsung thông qua ứng dụng Samsung Pay, việc thanh toán bằng Gear S3 sẽ nhanh chóng và dễ dàng như thanh toán bằng điện thoại.

Phương thức thanh toán này có thể ứng dụng qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh.

Chị Trần Thụy Thùy Nga, TP Cần Thơ cho biết thường bỏ qua các chương trình khuyến mãi tại siêu thị do ngại chen lấn, đánh rơi ví tiền hay có người lấy trộm... Tuy nhiên, từ khi biết khả năng thanh toán di động cũng được áp dụng trên chiếc đồng hồ Gear S3, chị Nga cảm nhận việc đi mua sắm thêm thoải mái hơn. "Tôi chẳng vướng túi xách hay ví tiền. Những gì tôi cần là chiếc Gear S3 trên tay, giúp vừa thanh toán nhanh chóng và an toàn, lại còn có thể dễ dàng quản lý thời gian của bản thân", chị Nga nói.

Samsung Pay hoạt động với hầu hết máy quẹt thẻ (POS) do sử dụng công nghệ truyền dữ liệu an toàn qua từ tính (MST) và công nghệ giao tiếp không dây tầm gần (NFC). Cách này mang lại cơ hội cho nhiều cửa hàng bán lẻ, không cần đầu tư hay nâng cấp các thiết bị để phục vụ nhu cầu thanh toán di động của khách hàng. "Từ khi khách hàng chuyển sang thanh toán bằng Samsung Pay, việc kiểm soát doanh thu dễ dàng hơn hẳn, do mọi thứ đã hiện sẵn trên hệ thống", chị Minh Hạnh, chủ cửa hàng thời trang tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kể.

Thanh toán qua điện thoại có thể giúp người dùng tiện hơn khi mua sắm, uống cà phê...

Đồng quan điểm với chị Hạnh, theo anh Huy Bình, chủ một quán cà phê tại quận 3, TP HCM từ khi khách hàng chuyển sang thanh toán bằng Samsung Pay, anh chẳng lo lắng kiếm tiền lẻ để thối lại. Việc áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi qua thẻ thành viên cũng thuận tiện hơn cho quán của anh bởi khách hàng đã có thể tích hợp vào điện thoại dễ dàng. Hơn nữa, việc thống kê tài chính cuối ngày cũng giúp anh đỡ mất thời gian, công sức, cũng an toàn hơn do không phải để một lượng lớn tiền mặt tại quán.

Đại diện Samsung cho biết, chỉ sau 6 tháng hoạt động tại thị trường Việt Nam, Samsung Pay có gần 400.000 lượt người dùng đăng ký, 500.000 giao dịch thành công qua ứng dụng. Ứng dụng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với 15 ngân hàng và 3 tổ chức chuyển mạch thẻ tham gia mạng lưới, chiếm 75% thị trường thẻ thanh toán nội địa. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng Việt sẽ có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm loại hình dịch vụ thanh toán thời thượng trên thế giới này.

Kỳ Hân