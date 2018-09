Cậu bé bị Down hát nhạc Whitney Houston thu hút 5 triệu lượt xem

Cậu bé bị Down hát ca khúc của Whitney Houston thu hút 5 triệu lượt xem

Một đoạn video về một cậu bé hát ca khúc bất hủ của Whitney Houston đã trở thành "hiện tượng mạng" thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Điều mà cậu bé này làm được đã vượt xa nhiều người từng thể hiện lại bài hát If I don't have you.