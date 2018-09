Cặp song sinh lớp 11 làm chip định vị bảo vệ an toàn cho ông nội bị đãng trí

Ý tưởng này hướng đến hai đối tượng dễ bị xâm hại nhất là người già và trẻ em.

Gắn một con chip vào đôi giày, rồi gửi tin nhắn cho chủ nhân khi họ ra khỏi vùng an toàn để bảo vệ trẻ em và người già - hai đối tượng dễ bị xâm hại nhất trong xã hội, là ý tưởng đạt giải ba tại cuộc thi hùng biện ý tưởng khởi nghiệp bằng tiếng Anh TIS THE PITCH 2017. Chủ nhân của ý tưởng này là hai chị em song sinh người Việt gốc Hoa, Gong Xiao Wen và Gong Xiao Jing, học sinh lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM).

Lớp 7 mới bắt đầu học tiếng Anh nhưng sau 4 năm, hai chị em Wen và Jing đã có thể sử dụng ngoại ngữ này khá thành thạo. Tham gia cuộc thi lần này, hai chị em học hỏi được nhiều từ các bạn thí sinh khác và quen với áp lực thời gian khi thuyết trình

Cặp song sinh cho biết, việc chứng kiến ông nội bị đãng trí thường xuyên đi lạc đã thôi thúc các em nghĩ ra Machip - tên thiết bị định vị của hai chị em. Bên cạnh đó, Wen và Jing cũng quan sát thấy, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cha mẹ ngày càng bận rộn, không thể dành thời gian cho con cái cả ngày; nhà trường cũng không thể theo dõi, kiểm soát từng học sinh và trẻ em lại chẳng tự mình thoát khỏi những cạm bẫy... Thiết bị định vị này ra đời với mong muốn trở thành một người bạn tinh thần, một món quà giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn trong việc chăm sóc những người thân của mình.

Không những thiết kế phần mềm định vị có chức năng kiểm soát trẻ em và người già khi họ ra khỏi vùng an toàn (như trường học, gia đình, nhà người thân…) mà hai cô gái lớp 11 còn mong muốn tạo ra chức năng cảm ứng để nhận biết cảm xúc đối tượng tại thời điểm đó là sợ sệt, lo lắng hay đau đớn để kịp thời ứng cứu.

Hai chị em đã phỏng vấn 100 người dân sống tại TP HCM để tìm hiểu về nhu cầu sử dụng Machip định vị này. Kết quả có 72% số người đồng ý mua với giá khoảng 400.000 đồng (giá ban đầu đưa ra là 800.000 đồng), trong đó khá nhiều phụ huynh cho biết sẽ mua vài Machip sử dụng cho các thành viên trong gia đình.

"So với đồng hồ đeo tay đắt tiền và dễ thấy làm những kẻ xấu vẫn có thể bắt cóc trẻ em, em nghĩ Machip an toàn và kín đáo hơn, lại rẻ tiền", Jing so sánh với một thiết bị định vị khác đang có mặt trên thị trường

Nói về dự định sau cuộc thi lần này, cặp song sinh ước mơ tương lai được đi du học Đức và học một ngành học liên quan đến công nghệ. Bởi vậy, học tiếng Anh là việc được hai chị em đề cao. Tuy bắt đầu học khá trễ, từ năm lớp 7, vì từ nhỏ hai chị em đã dùng ngôn ngữ song song là tiếng Việt và tiếng Hoa, nhưng nhờ chăm chỉ rèn luyện nên hiện nay, hai em đã tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh trước đông đảo mọi người. Ý tưởng dự thi của cặp song sinh được trình bày bằng tiếng Anh và vượt qua 1.028 đề tài khác để giành giải ba.