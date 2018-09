Cách phòng 6 bệnh dễ mắc lúc giao mùa

Thời tiết thay đổi thất thường khiến người lớn và trẻ em dễ cảm cúm, sốt virus, dị ứng, viêm hô hấp…

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh - Trưởng khoa nội 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, các bệnh giao mùa hoàn toàn có thể phòng tránh được. Biết cách phòng và chữa bệnh dưới đây, bạn sẽ hạn chế được những biến chứng không mong muốn.

Nhóm bệnh hô hấp

Thời tiết hanh khô và thất thường khiến cơ thể dễ viêm đường hô hấp trên và dưới, phổi, phế quản… Người cao tuổi và trẻ em là đối tượng nguy cơ mắc cao nhất. Trường hợp bệnh nhẹ, có thể dùng thuốc chứa paracetamol để cắt cơn sốt và uống thêm thuốc ho nguồn gốc thảo dược.

Nếu nhiễm bệnh kèm dấu hiệu sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, đau đầu, buồn nôn, đau tai, đau đầu, sưng cổ, đặc biệt là nặng ngực, cần đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bệnh. Không nên tự chữa ở nhà, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Để phòng ngừa, cần giữ ấm cơ thể vào buổi tối và sáng sớm, tại các vị trí quan trọng như bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu. Nên bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất nhằm tăng cường hệ miễn dịch. Hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện cúm, viêm đường hô hấp và chỗ đông người ngột ngạt, có khói thuốc lá.

Các bệnh đường hô hấp dễ gặp trong thời điểm chuyển mùa.

Nhóm bệnh dị ứng

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, sụt giảm độ ẩm không khí là tác nhân gây bệnh da liễu (khô nẻ, dị ứng, mẩn đỏ…). Biểu hiện gồm da nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó chịu. Các trường hợp mề đay do lạnh khó biết nguyên nhân, cần đi khám bác sĩ để tìm hướng điều trị tích cực.

Không nên tự ý dùng thuốc, mua thuốc ngoài hoặc chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian. Chúng dễ khiến tình trạng tiến triển nặng hơn. Để phòng ngừa, có thể bôi kem dưỡng cung cấp độ ẩm cho da, vệ sinh sạch sẽ, tránh tiếp xúc với hơi lạnh và chất gây dị ứng.

Đau xương khớp

Trái gió trở trời cũng gây đau xương khớp. Bệnh nhân thoái hóa hoặc viêm khớp dạng thấp thường đau nhức, sưng tấy các khớp tay, vai, chân, cột sống, hông, đầu gối. Tình trạng cứng khớp, khó cử động thể hiện rõ nhất vào sáng sớm và có thể kéo dài hàng giờ. Toàn thân hơi sốt, mệt mỏi, người xanh xao, gầy sút.

Người bệnh đau xương khớp phải chú ý phòng rét và mặc ấm, nhất là sau khi ra mồ hôi; không nên tắm bằng nước lạnh. Ngoài ra, cần đi khám để được kê toa điều trị, tránh tự ý dùng corticoid.

Cảm cúm

Cảm cúm do virus gây ra và lây lan qua không khí. Triệu chứng gồm nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, đau đầu, ho, chán ăn... Không nên coi thường cảm cúm, vì bệnh có thể kéo dài hoặc diễn tiến nghiêm trọng, thậm chí nhiều chủng cúm gây tử vong.

Nên rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi vệ sinh để loại bớt tác nhân gây bệnh. Chú ý ăn các thực phẩm nhiều vitamin C để ngăn ngừa cảm cúm, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc cúm là chích ngừa, nếu mắc sẽ nhẹ hơn, thời gian bệnh ngắn và ít nguy hiểm hơn.

Lưu ý là lúc cảm cúm, sốt thường lạnh từ bên trong cơ thể ra, do đó không nên mặc quần áo quá dày, không đắp nhiều chăn.

Cho trẻ ăn uống đủ chất, vệ sinh sạch sẽ, chích ngừa cúm và rotavirus để tránh các bệnh giao mùa.

Sốt virus

Sốt do virus thường cao trên 38,5 độ C, cần phải hạ sốt kịp thời bằng cách lau người nước ấm, mặc quần áo khô thoáng, uống thuốc hạ sốt, bổ sung nhiều nước, tích cực ăn hoa quả... Nếu sốt cao không hạ, nên đưa tới cơ sở y tế để tránh co giật.

Liều hạ sốt của thuốc chứa paracetamol là 10-15mg trên một kg trọng lượng cơ thể mỗi lần. Ngày uống tối đa 3-4 lần. Với trẻ em, có thể chọn thuốc bột sủi bọt hương cam vị ngọt, thơm, dễ uống.

Tiêu chảy cấp

Virus rota là tác nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp ở trẻ em vào mùa hè. Để phòng bệnh, nên cho trẻ ăn chín uống sôi, không dùng thực phẩm thừa để quá lâu. Chỉ cho bé ăn trái cây khi cha mẹ rửa sạch tay, bóc vỏ và bón ngay. Năng rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi nấu nướng, dùng bữa hoặc cho trẻ ăn; sau khi thay tã, đi vệ sinh.

Để tăng sức đề kháng, nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi, càng lâu càng tốt. Uống vitamin A định kỳ theo hẹn của nhân viên y tế, chủng ngừa sởi và uống văcxin phòng rotavirus. Trường hợp tiêu chảy trên 6-7 lần mỗi ngày, cần uống bù nước điện giải.

An San