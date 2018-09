Cách kích sữa từ 20 ml lên 150 ml của bà xã Lam Trường

Cô ăn tất cả mọi thứ mẹ mình nấu, uống các loại lợi sữa và chăm chỉ hút sữa ban đêm.

15 ngày kể từ lần đầu tiên trữ đông sữa mẹ cho con, Yến Phương, bà xã của nam ca sĩ Lam Trường, đã để dành được một tủ lạnh đầy. Mặc dù cơ địa của cô sớm có sữa non, từ lúc bầu đã chảy sữa và sinh xong là cho bé bú luôn nhưng cô vẫn nhớ như in những ngày đầu sữa về chưa nhiều khiến bé bú chẳng đủ no, "cứ khóc rên rỉ" và mẹ thì "vừa mệt vừa stress vì ngồi hút miệt mài có khi 60-70 phút vẫn chỉ được vài ml mỗi bên".

Tủ sữa của Yến Phương sau 15 ngày dự trữ.

Lần đầu làm mẹ, dù đã mua sách về sữa mẹ và tìm đọc nhiều bài viết để chuẩn bị kiến thức nhưng lúc thực hành, Yến Phương vẫn thấy "rối lắm" và "có nhiều bỡ ngỡ". Tuần đầu tiên khi bé Phoebe về nhà là những ngày căng thẳng của cả 3 người trong nhà. Và sang tới tuần thứ 2, cô mới biết vấn đề nằm ở đâu để có thể cho con ngủ thẳng giấc, không khóc nữa, đó là: Sữa của mẹ. Từ đó, cô "ăn tất cả mọi thứ bà ngoại nấu, uống tất cả các thể loại lợi sữa" mà cô tìm hiểu trên mạng, sách vở và hút sữa đều đặn.

"Mỗi giọt sữa dư sau khi con bú, mẹ đều tiếc nên đã rót nước vào để uống lại (xấu hổ quá), vì mẹ biết mẹ trân trọng từng giọt sữa thì trời sẽ thương mẹ (niềm tin mãnh liệt). Trời thương mẹ thật nên bắt đầu từ 20 ml, mỗi bên dần lên 90 ml và bây giờ là 150 ml. Mẹ bắt đầu thấy tự tin hơn và yên tâm là con sẽ được no say mỗi ngày", Yến Phương viết lời nhắn cho con gái, kể ngắn gọn về hành trình tìm sữa mẹ của mình.

Bé Phoebe được mẹ gọi tên tiếng Việt ngắn gọn là Lam.

Bản thân Yến Phương không quan tâm chuyện sữa nào tốt hay không, cô làm gì cũng bằng tình yêu của mình và miễn con ăn no ngủ ngon và khỏe mạnh. Tuy vậy, với cô, "cái cảm giác vẫn được nuôi con bằng chính cơ thể người mẹ như những ngày con còn trong bụng, hạnh phúc khó tả lắm". Bằng sự kiên nhẫn và niềm tin: "Chỉ cần tin mình có sữa cho con thì chắc chắn sẽ có", Yến Phương đang dần thực hiện mục tiêu nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Nhớ lại những ngày đầu vất vả kích sữa cho con, bà xã Lam Trường tích cực cho bé bú trực tiếp 2 tiếng một lần vào ban ngày dù "đau điếng ngang đau đẻ", rồi ban đêm lại kì cạch ngồi hút sữa. Chế độ dinh dưỡng ngoài 3 cữ cơm và các cữ nhỏ như sữa yến, yến mạch, bột ngũ cốc, nước đậu đỏ... còn có thêm chè hạt sen, chè gạo lức, chè đậu đỏ, chè mè đen... nấu cùng sữa tươi hay chè nhãn nhục kỷ tử. Buổi đêm, sau khi "làm bò sữa" xong, cô lại bổ sung thêm một tô hoành thánh và ly yến nấu sữa tươi. Các món ăn quen thuộc với bà đẻ như rau lang, móng giò nấu đu đủ xanh... cũng không thiếu trong thực đơn của Yến Phương. Ăn uống "quần quật" như vậy nên mẹ 9X này hay nói đùa rằng: "chẳng biết khi nào mới ốm (gầy) được".

Cách làm yến nấu sữa tươi để bổ sung dinh dưỡng cho mẹ nuôi con nhỏ của Yến Phương khá đơn giản: "Chưng yến với đường phèn xong thì bắc nồi đổ sữa tươi vào đun nhỏ lửa. Khi sữa sôi lăn tăn, bỏ yến vào, nêm tí đường phèn ngọt theo khẩu vị là xong".

Hiện tại, khi lượng sữa đã về nhiều và ổn định, Yến Phương giãn cữ hút 4 tiếng một lần vì hút nhiều, con uống không hết cũng uổng. Cứ mỗi lần hút sữa ra, cô đều cho bé uống ngay, đến cuối ngày nếu dư thì mới bỏ vào túi trữ đông.

Cũng như nhiều bà mẹ khác, những ngày đầu cho bé bú, Yến Phương bị căng tắc sữa. Kinh nghiệm của cô là: "Lấy men cơm rượu giã nhuyễn trộn với rượu rồi thoa lên ngực để cho khô. Sau đó, dùng nước ấm lau ngực, xoa bóp và hút sữa ra. Tình trạng tắc sữa sẽ hết ngay và ngực mềm trở lại".