Cách của bà mẹ nổi tiếng để bớt cảm thấy 'có lỗi với con' khi quá bận rộn

Wendy Cheng, bút danh Xiaxue, được xem là blogger nổi tiếng nhất Singapore hiện nay. Cô đã dấy lên một cuộc tranh luận căng thẳng khi chia sẻ về cảm giác có lỗi của một bà mẹ bận rộn.

Những khó khăn của Xiaxue khi làm mẹ và cách giải quyết

Xiaxue kết hôn với một chàng kỹ sư người Mỹ, Mike Sayre, và là mẹ của cậu con trai 4 tuổi đáng yêu, Dashiel. Khi được hỏi về việc khó khăn nhất khi vừa chăm con vừa đi làm, cô nói: "Đó là lỗi của các bà mẹ. Tôi nghĩ rằng tất cả các bà mẹ phải đi làm đều cảm thấy áy náy với con. Bất cứ khi nào không có thời gian dành cho con, chúng tôi cũng cảm thấy có lỗi vì con lớn lên mà không có chúng tôi bên cạnh".

"Các nhà tâm lý học trẻ em luôn nói với bạn rằng 3 năm đầu đời của một đứa trẻ là nền tảng cơ bản nhất cho sự phát triển sau này. Và sau đó, bạn bắt đầu suy nghĩ: 'Lạy Chúa tôi, nếu tôi dành nửa ngày cho công việc, điều đó có làm cản bước con tôi trở thành một Einstein tiếp theo không? Vì vậy, bạn cảm thấy xấu hổ về điều này", bà mẹ trẻ nói thêm.

Phát ngôn này của Xiaxue được cho là đầy khiêu khích và khiến không ít các bà mẹ phật lòng. Tuy nhiên, đằng sau cách nói "chẳng sợ ai" này là một bà mẹ trẻ với quan niệm dạy con khá thú vị. Bởi cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh khác, Xiaxue luôn muốn những điều tốt nhất cho con mình.

Mọi thông tin về gia đình nhỏ đáng yêu này đều được săn đón ở đảo quốc sư tử.

Bà mẹ trẻ có nhiều "chiêu" để phân chia thời gian cho con. Cụ thể là:

- Nguyên tắc dành thời gian nhất định trong ngày bên con: Xiaxue nói, "Đôi khi, để kiểm soát nó (cảm giác tội lỗi của bà mẹ bận rộn), bất kể là mệt mỏi thế nào hoặc lịch làm việc dày đặc ra sao, nếu tôi có một cuộc họp lúc 14h và một cuộc họp khác lúc 17h, tôi đều cố gắng trở về nhà, đưa Dash đi chơi công viên hoặc đọc sách với con một lúc. Tôi cố gắng hết sức để dành thời gian bên con, cho dù đó là những lúc thư giãn ít ỏi mà tôi có".

- Đừng so sánh bản thân với các bà mẹ khác: Xiaxue cho rằng, "so sánh bản thân với các bà mẹ khác hoặc chỉ trích các bà mẹ khác là một điều rất không lành mạnh. Bởi mỗi đứa trẻ là khác nhau".

Bên cạnh đó, blogger nổi tiếng cũng khẳng định: "Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy trên mạng có thể không đúng. Bạn có thể nghĩ rằng người này là một bà mẹ rất tốt vì cô ấy luôn nói về con, làm những hộp cơm bento cầu kỳ cho con hay khoe khoang kỹ năng tính toán của con. Bạn so sánh mình với cô ấy và nghĩ rằng: 'Tôi cũng làm những điều đó, tại sao con của tôi không như vậy?'.

Nhưng có lẽ họ chỉ phản ánh một phần, trong thực tế, đứa trẻ có rất nhiều vấn đề. Người ta không đưa ra những khoảnh khắc cha mẹ xấu xí lên mạng, họ chỉ tiết lộ điều đẹp đẽ".

Xiaxue nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh: "Hãy nhớ rằng, việc so sánh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bạn và khi người mẹ không hạnh phúc, đứa trẻ thực sự cảm nhận được điều đó. Thật khó để ngừng so sánh nhưng hãy nhớ rằng bạn là một bà mẹ của riêng con mình, và vì vậy, chỉ cần làm tốt nhất những điều có thể cho con thay vì so sánh mình với người khác".

Cuộc sống của một bà mẹ sau sự nổi tiếng

Xiaxue có thể trả lời ngay lập tức câu hỏi về điều gì cô yêu thích nhất khi là một bà mẹ. Đó là: "Nghe thấy tiếng cười của con tôi. Khi con tôi cười phá lên và cười một cách chẳng cần kiềm chế, tôi cảm thấy rằng mọi thứ trên thế giới đều đúng, giống như tôi có một công việc tốt nhất. Tôi cảm nhận được sự bình yên".

"Dash thích chơi dưới nước và khi tôi đưa con đến hồ bơi, con cười không ngừng. Điều đó khiến tôi hạnh phúc".

Xiaxue cũng thừa nhận rằng, trở thành mẹ đã làm cho cô già dặn hơn một chút. "Tôi ít nói bậy và dùng các từ thô tục hơn", bà mẹ trẻ đùa vui nói. "Làm mẹ cũng có nghĩa là ngủ ít hơn và tự do ít hơn trong các hoạt động mất nhiều thời gian".

Với những cố gắng đó, cô hy vọng con trai sẽ học được phần nào những giá trị tốt đẹp ở cô. "Tôi là một người suy nghĩ tích cực, vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng con cũng sẽ lạc quan.

Tôi cũng đánh giá cao sự trung thực và công bằng. Tôi muốn con giống như thế và có thể can đảm thừa nhận khi con sai. Nhưng quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, tôi chỉ muốn con được hạnh phúc và khỏe mạnh".