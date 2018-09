Cách cha mẹ giúp trẻ phát triển và thành công trong tương lai

An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện bảo vệ bạn với ba quyền lợi. 1. Tích luỹ tài chính tối ưu Bạn sẽ hưởng lãi suất cạnh tranh từ Quỹ Liên kết chung và luôn đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, bạn sẽ nhận khoản thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn bằng 35% tổng lãi tích lũy mỗi 3 năm. 2. Bảo vệ toàn diện Với mức phí hợp lý, nếu quan tâm đến tiết kiệm, người mua nên lựa chọn "Quyền lợi bảo hiểm cơ bản", chọn "Quyền lợi bảo hiểm nâng cao" nếu bạn quan tâm đến bảo vệ để chủ động trước mọi biến cố của cuộc sống. Quyền lợi bảo hiểm tử vong trong trường hợp do tai nạn hoặc bệnh ung thư sẽ được cộng thêm 20% số tiền bảo hiểm, khách hàng không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Riêng quyền lợi tử vong do tai nạn sẽ nhận thêm khoản tương ứng 50% số tiền bảo hiểm. 3. Linh hoạt ứng biến trước thay đổi Trước những sự kiện quan trọng như kết hôn, sinh con, con học chuyển cấp..., bạn có quyền chủ động gia tăng giá trị bảo vệ lên đến 50% số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định lại sức khỏe. Sản phẩm này còn mang đến nhiều quyền lựa chọn như: linh hoạt đóng phí, tạm ứng và rút tiền mặt từ giá trị tài khoản hợp đồng, thay đổi số tiền và quyền lợi bảo hiểm... Để tư vấn và phục vụ tốt nhất, gọi hotline (028) 3810 0888, bấm phím 1, hoặc truy cập website.