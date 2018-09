Các kỹ năng tương ứng với cột mốc phát triển trong năm đầu đời của trẻ

Chia sẻ trên The New York Times, tiến sĩ Peter Fleming, khoa Nhi, ĐH Bristol, Anh, cho hay, trẻ có thể bỏ qua giai đoạn bò để đứng và đi luôn, thậm chí nhiều bé rất khó chịu nếu cha mẹ ép bò. Đơn giản là trẻ không muốn bò và điều đó không bất thường. Một lý do nữa là trẻ không đủ thời gian được cho nằm sấp lúc vui đùa lẫn lúc thức. Trẻ không quen sử dụng các cơ để di chuyển bò và không hài lòng lắm khi phải di chuyển kiểu bò.