Bí mật cơ thể tiết lộ nhu cầu tình dục của bạn

Bạn muốn biết về hiện tại, tương lai và tình trạng sức khỏe, hãy khám phá cơ thể bởi bộ máy này nắm giữ nhiều bí mật thú vị. Christina Earle, phóng viên chuyên mảng sức khỏe của The Sun, liệt kê những điều cơ thể tiết lộ về bạn.

Với đàn ông

Cằm góc cạnh: Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Evolutionary Biology, khuôn mặt càng nam tính, góc cạnh, chất lượng tinh trùng càng yếu.

Cơ bắp to: Các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển cho hay đàn ông tập tạ có ít hơn 40 % nguy cơ tử vong vì ung thư.

Sáu múi: Các nhà khoa học Mỹ khẳng định những người thích dành thời gian chăm chút cho vẻ ngoài hơn mức bình thường dễ gặp căng thẳng.

Ngón tay đeo nhẫn dài: Một nghiên cứu chỉ ra người có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ thường rất lịch sự và có nhu cầu tình dục cao.

Bàn chân to: Người mang size giày cỡ lớn, 10 hoặc hơn, có xu hướng lừa dối trong các mối quan hệ. Kết quả từ một cuộc khảo sát cho thấy đàn ông đi size giày 7-9 là chung thủy nhất.

Với phụ nữ

Cằm to và rắn rỏi (Strong chin): Theo một nghiên cứu của Mỹ, do có lượng testosterone cao nên phụ nữ có cằm to thường chủ động khi quan hệ tình dục nhưng hay lừa dối trong các mối quan hệ.

Ngực to: Hai nghiên cứu của Mỹ kết luận phụ nữ ngực càng to càng thông minh.

Vòng eo thon thả: Vòng eo càng nhỏ, phụ nữ càng ít có xu hướng bị tiểu đường tuýp 2.

Hông to: Hông to ảnh hưởng tới trí nhớ của phụ nữ khi về già, theo tạp chí lão khoa của Mỹ.

Dành cho cả hai giới

Chân, tay ngắn đồng nghĩa với việc có 50 % nguy cơ cao hơn mắc chứng mất trí.

Răng vàng hoặc đen chứng tỏ việc vệ sinh răng miệng kém, đồng thời có nhiều vấn đề về tim.

Những người có mái tóc đỏ chịu đau kém và cần nhiều thuốc tê hơn khi làm phẫu thuật.

Nhiều quầng trắng quanh tròng mắt là dấu hiệu của cholesterol cao.

Người có đôi mắt màu xanh da trời mang nhiều nguy cơ bị ung thư da hơn do hắc tố giúp bảo vệ tia UV ít.

