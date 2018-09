Bí kíp 'sống sót' qua ngày đi làm đầu tiên sau sinh

Mặc một chiếc váy mới, tô thêm chút son môi... sẽ tạo sự khác biệt giữa hình ảnh bà mẹ bỉm sữa và người phụ nữ của công việc.

Trải qua ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ thai sản luôn là một việc khó khăn với hầu hết các bà mẹ. 7-8 tiếng làm việc mà dài như "hàng thế kỷ", cộng thêm với cảm giác "nhớ nhung" thiên thần nhỏ ở nhà làm các mẹ thấp thỏm. Để ngày này diễn ra suôn sẻ, mẹ hãy lưu ý những điều dưới đây.

Đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào bản thân

Trước tiên, hãy tự nhủ với mình rằng đây là một giai đoạn chuyển tiếp và mọi chuyện có thể sẽ không ăn khớp ngay được. "Sẽ mất khoảng 3 tháng để bạn ổn định việc công, việc tư theo guồng. Việc đặt kỳ vọng thấp hơn một chút trong ngày đi làm lại đầu tiên sẽ giúp cho tinh thần của bạn thoải mái, không tự tạo áp lực, căng thẳng cho mình", Jessica Chivers, tác giả của cuốn sách Mothers Work! How to Get a Grip on Guilt and Make a Smooth Return to Work chia sẻ. Bạn hãy nói chuyện với sếp của mình trước khi bắt đầu quay lại làm việc (về máy tính, các cuộc họp...) để được sắp xếp phù hợp và vấn đề nhân sự đảm bảo cho mọi tình huống.

Chuẩn bị từ đêm trước khi đi làm

Buổi sáng của một người mẹ có con nhỏ sẽ gắn liền với hàng tỉ việc, từ không tên đến định sẵn. Vì thế, nếu không chuẩn bị trước đồ đạc cho mình, cho em bé, bạn sẽ bị rối tung lên và vô cùng căng thẳng. Hãy nhờ chồng trông con một chút trong khi bạn thay đồ cũng là một ý hay vì cảm giác được chia sẻ công việc sẽ giúp bạn khởi đầu ngày mới dễ chịu.

Tạo sự khác biệt

Trang điểm nhẹ nhàng (đơn giản là tô chút son môi) hay mặc một chiếc váy mới không phải là những việc lớn lao nhưng nó giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Những người xung quanh sẽ đánh giá bạn bằng thị giác trước khi nói chuyện nên sự chuẩn bị này của bạn sẽ nhận được phản hồi tích cực. Hơn nữa, khi tạo ra hai hình ảnh khác biệt là bà mẹ bỉm sữa - người phụ nữ của công việc, chính bạn sẽ thấy hào hứng hơn khi trở lại làm việc.

Sẵn sàng tâm lý hòa nhập với đám đông

Trong thời gian bạn nghỉ ở nhà chăm con thì công việc hẳn đã có nhiều thay đổi và bạn cần phải bắt nhịp với nó. Rủ mọi người đi uống cafe vào thời gian nghỉ ngơi để tạo cơ hội nắm bắt nhanh chóng các thông tin bạn đã bỏ lỡ khi nghỉ thai sản.

Ăn một bữa trưa vui vẻ

Nếu không phải về nhà buổi trưa, hãy tận dụng khoảng thời gian này của ngày đầu tiên trở lại công việc để tiếp thêm năng lượng cho chính mình. Một bữa trưa vui vẻ bên bạn bè, đồng nghiệp sẽ "đánh thức" con người năng động lúc trước của bạn.

Xử lý trạng thái cảm xúc

Bạn sẽ rất nhớ con, lo con sẽ khóc vì nhớ mẹ, không biết người ở nhà có trông bé đúng cách không... Đừng "cấm" bản thân có những cảm xúc này nhưng cũng đừng để nó lấn át tất cả. Nếu căng thẳng quá, hãy ra ngoài và hít thở sâu hoặc gọi điện cho chồng, chat với bạn bè...

Buổi tối thư giãn

Ngày đầu tiên trở lại làm việc có thể khiến bạn mệt nhoài và cảm giác như "hết ga". Buổi tối của ngày hôm đó, hãy cho phép mình được nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn bên chồng con. Bầu không khí yên bình, tràn ngập tình yêu thương gia đình tiếp thêm năng lượng cho bạn hoàn thành tốt các ngày làm việc tiếp theo.

Song Giang