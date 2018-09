Bà mẹ diễn viên đau lòng vì không có đủ sữa cho con sinh non

Cảm giác day dứt đó ám ảnh Jamie Yeo đến mức khi con đã lớn, cô vẫn còn thấy bất an khi không thể dành đủ thời gian bên con.

Jamie Yeo nổi tiếng sau vai diễn trong bộ phim Growing Up và hiện tham gia nghệ thuật trong vai trò diễn viên, host chương trình truyền hình, người mẫu. Trải qua 3 lần kết hôn, hiện tại Jamie hạnh phúc với ông xã người Anh và có hai con: một gái, một trai.

Jamie Yeo là một nghệ sĩ nổi tiếng tại Singapore. Dường như cô đã có tất cả những điều mà hầu hết phụ nữ mong muốn: một gia đình hạnh phúc, công việc thành công và thân hình gợi cảm sau sinh. Tuy nhiên gần đây, Jamie đã mở lòng nói về nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong năm 2010, ngay sau khi cô sinh con gái đầu lòng. Sự đau đớn và dằn vặt mang tên: Sữa mẹ.

Câu chuyện của Jamie

Alysia, con gái đầu lòng của Jamie và thường được cô gọi là Aly, chào đời sớm 10 tuần, chỉ nặng 1,2 kg, dài 36 cm. Cơ thể của Jamie lúc đó bị suy nhược và không thể sản xuất đủ sữa cho Aly. Trong suốt 6 tháng đầu đời, cô bé phải bú hỗn hợp sữa mẹ và sữa bột.

Sau đó, Aly chuyển sang dùng sữa không thức hoàn toàn khi Jamie bị mất hẳn sữa. Nói về giai đoạn này, Jamie chia sẻ: "Tôi đã khóc vì điều đó và tôi cảm thấy tội lỗi. Khi Aly được sinh ra, con bé quá nhỏ - rất đau lòng. Chúng tôi không biết liệu con có thể sống sót hay không. Sữa mẹ rất quan trọng đối với con vì đó là nguồn dinh dưỡng được điều chỉnh một cách tự nhiên để phù hợp với nhu cầu của con. Tôi đã tự dằn vặt nhiều lần vì chuyện đó".

Jamie luôn cố gắng ở bên con thật nhiều, như một cách để bù đắp cho những điều cô chưa làm được cho con lúc nhỏ.

Aly hiện tại là một đứa trẻ đáng yêu nhưng Jamie nói rằng, cô vẫn còn bất an và day dứt nếu cô không thể dành đủ thời gian cho con mình.

Những điều Jamie chia sẻ không phải là câu chuyện của riêng cô mà nhiều bà mẹ có con sinh non cũng từng trải qua cảm xúc đó. Việc cho một em bé sinh noi bú khó khăn hơn so với một trẻ sinh ra đủ ngày đủ tháng, bởi vì:

- Con quá nhỏ bé

- Con thường cần được chăm sóc y tế

- Mẹ có thể bị đau sau ca sinh mổ

Nhưng việc nuôi con bằng sữa mẹ là một điều có thể thực hiện được khi người mẹ trang bị đúng thông tin và phương pháp hỗ trợ.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất đối với trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Khi nào một em bé sinh non sẵn sàng cho việc bú mẹ?

- Mẹ có thể bắt đầu cho em bé sinh non bú một cách dần dần, từng bước. Tất cả phụ thuộc vào việc em bé chào đời sớm bao lâu và sức khỏe tổng thể của bé ra sao.

- Mẹ thường dễ bị nản lòng nếu lúc đầu bé không thể bú. Nhưng điều này có thể do khả năng mút của bé cần thời gian để phát triển, hoặc các vấn đề sức khỏe khác chưa cho phép bé sẵn sàng với hoạt động này. Vì vậy, mẹ đừng bỏ cuộc.

- Ngay cả khi bé chưa sẵn sàng cho việc bú mẹ, bé vẫn có thể tận hưởng tất cả sự tốt lành của sữa mẹ. Mẹ có thể hút sữa ra cho bé bú bình hoặc "ăn" qua đường xông. Hoặc mẹ trữ sữa đông lạnh cho bé sử dụng sau này.

Sữa mẹ có tầm quan trọng như thế nào đối với một em bé sinh non?

- Sữa mẹ dễ tiêu hóa hơn sữa bột

- Sữa mẹ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng

- Sữa mẹ bảo vệ bé chống lại các bệnh cụ thể như NEC, một biến chứng nghiêm trọng của sinh non

- Một số nghiên cứu cho thấy những em bé sinh non được bú sữa mẹ sẽ có thể về nhà sớm hơn.

Sữa mẹ có đủ dinh dưỡng cho một em bé sinh non?

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, bao gồm cả một đứa trẻ sinh non. Nhưng đôi khi, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sinh non khác so với trẻ sinh đủ tháng, đặc biệt là nếu chúng được sinh ra trước 37 tuần tuổi thai.

Vì vậy, trong một số trường hợp, các bác sĩ có thể khuyên bạn nên bổ sung cho trẻ nguồn dinh dưỡng để tối đa hóa lượng calo mà bé nhận được. Họ cũng có thể làm điều này nếu mẹ gặp khó khăn khi cho con bú.

Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ việc cho con bú. Hãy tiếp tục hút sữa 2-3 giờ để giữ nguồn sữa của bạn. Cho trẻ sinh non bú sữa mẹ là bạn đã đem đến khởi đầu tốt nhất cho con.

Tuy vậy, nếu buộc phải cho con bú sữa mẹ cùng sữa bột hoặc thậm chí bạn nuôi con hoàn toàn bằng sữa bột, điều đó cũng chẳng có gì tội lỗi. Mọi người mẹ đều làm những điều tốt nhất cho con mình dù hoàn cảnh mỗi người không giống nhau.