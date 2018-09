Bà mẹ cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn của bộ lọc nước bể bơi khi con gái suýt chết đuối

Con gái 6 tuổi của Morgan bị ngất xỉu sau khi mắc kẹt dưới bể bơi 2 phút.

Alex Morgan và gia đình cô đi nghỉ mát ở Playa Blance, Lanzanorate (Tây Ban Nha) trong suốt kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Vào cuối chuyến đi, con gái 6 tuổi của cô, Darcey, đã gặp tai nạn ở khu du lịch. Cô bé mắc kẹt dưới nước trong hai phút vì tóc của bé bị cuốn vào bộ phận lọc nước trong bể bơi. Morgan đã chia sẻ lại câu chuyện của mình trên Facebook với hy vọng các bố mẹ khác sẽ nâng cao cảnh giác mỗi khi đưa con đi bơi, đặc biệt trong mùa hè.

Theo lời của Morgan, con gái cô đã bất tỉnh và cần phải làm hồi sức tim phổi (CPR) ngay khi được đưa từ bể bơi lên. Sau đó, họ chuyển Darcey tới bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện mức độ oxy của cô bé rất thấp và trong phổi bên phải có dịch lỏng.

"May mắn thay, chúng tôi đã có thể đưa Darcey ra viện vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, kỳ nghỉ của chúng tôi có thể đã khác nếu không xảy ra chuyện này", Morgan viết.

Tóc, quần áo bơi hay chân, tay của trẻ đều có thể bị mắc kẹt ở miệng lỗ thoát nước.

Cùng với trải nghiệm khủng khiếp này, Morgan cho biết, cô thất vọng trong cách quản lý khách sạn xử lý tình huống. Cô kể, sau vụ việc, hồ bơi vẫn mở cửa và bộ lọc tiếp tục được hoạt động. Thậm chí, một nhân viên khách sạn đã cố gắng giấu phần tóc bị mắc kẹt của Darcey trong túi mình.

Sau khi phát hiện ra chính bộ lọc này cũng từng gây ra vụ tai nạn cho một cậu bé 9 tuổi hai ngày trước, Morgan hy vọng câu chuyện của cô sẽ là một cảnh báo cần thiết. "Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi vẫn phải chịu đựng mọi thứ ngay bây giờ nhưng cũng cảm thấy thật may mắn khi có cô con gái xinh đẹp, dũng cảm. Chúng tôi muốn làm cho càng nhiều người biết về những nguy hiểm trong bể bơi".

Liên quan đến nội dung này, Elizabeth Klinefelter, người đứng đầu chiến dịch an toàn nước do chính phủ tổ chức, cho biết điều cha mẹ có thể làm để giữ an toàn cho con là dạy chúng về những mối nguy hiểm tiềm ẩn của các bộ lọc trong bể bơi. Cô giải thích với PopSugar: "Chương trình phòng ngừa đuối nước của chính phủ liên bang khuyến cáo trẻ em cần được dạy tránh xa cống rãnh, ổ hút và các bộ lọc trong bể bơi và spa. Cô cũng cảnh báo rằng tóc không phải là thứ duy nhất có thể bị mắc kẹt trong các bộ lọc nước - chân tay, đồ trang sức và đồ bươi đều có nguy cơ tiềm ẩn."

Klinefelter khuyên cha mẹ và người chăm sóc phải luôn kiểm tra các bộ lọc, ống cống của hồ bơi và không bao giờ cho phép trẻ bơi nếu nghi ngờ rằng nắp đậy bị vỡ hoặc không có. Đoạn video dưới đây giải thích sự khác biệt giữa bộ phận thoát nước an toàn và nguy hiểm cùng điều mà mọi phụ huynh nên xem trước khi đưa trẻ vào hồ bơi vào mùa hè này.

Nguy hiểm tiềm ẩn của bộ lọc nước ở bể bơi