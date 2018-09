Bà mẹ 4 con nổi tiếng sau bức ảnh gây bối rối vì khó phân biệt mẹ con

Trải qua nhiều lần sinh nở nhưng bà mẹ 41 tuổi vẫn khiến nhiều người bị nhầm lẫn là chị em gái với hai con.

Bức ảnh ba mẹ con Thu khiến nhiều người bối rối khi không phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con gái.

Đã vài ngày qua kể từ khi đăng bức ảnh ba mẹ con mặc áo dài lên mạng, Hồ Thị Thu, sinh viên năm cuối Đại học Vinh, vẫn chưa hết run. Ảnh chụp mẹ và hai chị em Thu có gương mặt tròn, mái tóc ngang vai và cùng mặc áo dài. Không ít người thấy bối rối khi không thể phân biệt được ai là mẹ, ai là con gái trong bức ảnh ba người đó. Nữ sinh 21 tuổi thấy hạnh phúc khi tấm hình được nhiều người quan tâm và gửi lời chúc mừng. Sau khi ảnh được chia sẻ rộng khắp, Thu gọi điện về cho mẹ và biết mẹ rất vui vì được khen trẻ. Tình cảm của những người xa lạ dành cho mẹ con Thu được chị em cô xem như món quà tặng mẹ nhân ngày 20/10.

Ba mẹ con Thu chụp bức ảnh này làm kỷ niệm trong một buổi lễ của nhà thờ. Thu chọn chiếc áo dài màu cam, em gái yêu màu hồng, còn mẹ đứng phía ngoài nổi bật với màu xanh nõn chuối. Nữ sinh quê Anh Sơn, Nghệ An, sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em. Thu là chị cả, dưới cô có ba người em, trong đó có hai gái, một trai. Em út của Thu năm nay mới 6 tuổi.

Là mẹ của bốn người con nhưng chị Nguyệt vẫn giữ được vẻ trẻ trung và vóc dáng gọn gàng.

Thu cho hay, mẹ cô là Nguyễn Thị Nguyệt, năm nay 41 tuổi. Từng qua bốn lần sinh nở nhưng mẹ Nguyệt vẫn giữ được vẻ trẻ trung và vóc dáng gọn gàng.

"Mẹ tôi không có bí quyết gì ngoài luôn giữ tinh thần vui vẻ. Không khí gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Bố thương mẹ, còn các em ngoan ngoãn nên mẹ không phải lo nghĩ nhiều", Thu nói.

Trong mắt Thu, mẹ là người phụ nữ hiền lành, tần tảo nhưng hay lo lắng. Có con gái lớn đi học xa nhà, mẹ Nguyệt lúc nào cũng sợ con thiếu thốn hay lo con ốm đau. Ngày chị em Thu còn nhỏ, mẹ từng vất vả với nghề may để kiếm tiền lo cho các con. Ngày đó, mẹ thường may những bộ đồ học sinh rồi mang ra chợ bán. Dần dần, tiệm may của mẹ Thu đông khách vì sản phẩm đẹp. Hiện tại, mẹ cô chủ yếu may áo dài.

Trước đây, bố Thu có vườn chanh ở nhà nhưng giờ ông bận công việc ở nhà thờ nên kinh tế đều do một mình mẹ cô gánh vác. Thu tâm sự, chị em cô gắn bó, một phần nhờ quan sát cách bố mẹ dành tình cảm và chăm sóc nhau. Ở nhà, bố Thu chiều mẹ và mọi thứ đều ưu tiên cho mẹ.

Mỗi khi ra ngoài cùng nhau, ba mẹ con Thu hay bị trêu là "chị em". Mẹ Nguyệt là "chị cả", luôn được khen trẻ đẹp; còn hai con là "em gái". Mẹ tâm lý và gần gũi nên Thu và em gái hay chia sẻ mẹ nhiều điều.

Thu tâm sự, chị em cô gắn bó, một phần nhờ quan sát cách bố mẹ dành tình cảm và chăm sóc nhau.

Hà Phương

Ảnh: NVCC